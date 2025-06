La ola de calor abrasa Aragón: estos son los municipios que han superado los 41 grados

Aragón va a despedir junio con una intensa ola de calor que, durante el fin de semana, ha vaciado las calles y ha llenado las piscinas y las fuentes de numerosos municipios de la comunidad. Si ya la semana pasada terminó con temperaturas altas, el sábado y el domingo el mercurio ha ido a más y ha dejado termómetros por encima de los 41 grados en varias localidades de la comunidad.

No ha sido Zaragoza capital ni su entorno metropolitano el que ha marcado el récord de temperatura este sábado. Hay que viajar hasta Caspe e Hijar para encontar la máxima: 41,4 grados, según los datos de la La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Le han seguido Fraga, con 40,6 grados y Quinto, con 40,5 grados.

En la capital aragonesa, la estación de Valdespartera ha registrado 39,8 grados este domingo -igual que en Alcañiz-, mientras que en el Aeropuerto se han alcanzado los 39,7 grados. Entre medio de ambas temperaturas están los 39,7 que se han dado en Ballobar, Sariñena y Barbastro. En Ejea de los Caballeros han alcanzado los 39,4 y los 39,1 en La Almunia.

En Huesca la máxima ha sido de 38,9, mientras que en Calatayud han registrado 39 grados, 37 en Daroca o 35,9 en Teruel.

Muy diferentes han sido las máximas en el Pirineo aragonés, donde puntos como Astún han registrado 21,4 grados de máxima o Cerler, 21,2 grados. En Formigal ha sido de 25,5 y en Biescas de 30.

Otro lunes de calor

Para este lunes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia en Aragón cielos despejados en general, con nubosidad de evolución diurna, especialmente en el Pirineo y el Sistema Ibérico, donde no se descarta algún chubasco ocasionalmente con tormenta por la tarde.

Temperaturas sin cambios significativos, con valores elevados. Viento flojo de dirección variable, con intervalos de moderado por la tarde. Por capitales de provincia, las temperaturas oscilarán entre los 23 grados de mínima y los 39 de máxima en Huesca, los 19 y los 36 grados de Teruel y entre los 23 y los 41 en Zaragoza.