Aragón incluye en la historia clínica de las personas mayores la soledad no deseada

Se lo pregunta, cantando, Valeria Castro: "¿Cuánto me va a querer la soledad para no soltarme?". Aunque ella lo hace en voz alta, no es la única que se lo cuestiona. La soledad no deseada afecta a cientos de personas en Aragón, sobre todo a las más mayores. De hecho, de los más de 300.000 aragoneses que tienen más de 65 años, 8.000 siempre se sienten solos. Así lo ha indicado la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, que este lunes ha presentado junto al director general de Mayores, Máximo Ariza, la 'Estrategia contra la Soledad No Deseada', un plan que busca servir de guía durante los próximos cuatro años para mejorar el día a día de las personas que sufren este sentimiento y que recoge novedades como la inclusión de la soledad no deseada en el historial clínico.

Por partes. Los datos del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) revelan que casi 80.000 personas de 65 años o más viven solas en Aragón y, aunque vivir en un hogar unipersonal no siempre está vinculado al sentimiento de soledad, Ariza ha indicado que sí "existe una fuerte correlación" entre estar físicamente solo y sentirse así. Según el director general de Mayores, el 46,7% de las personas mayores que viven solas afirman haberse sentido solas alguna vez, y un 9,4% de ellos expresa sentirse siempre solo. Según ha indicado Susín, como hay más mujeres mayores, esta situación les afecta más a ellas.

Así, esta estrategia, que gira en torno a cinco ejes -detección, apoyo al proyecto vital, gestión del conocimiento, fortalecimiento comunitario y cogobernanza- y que cuenta con 11 objetivos generales y 63 medidas, busca combatir esta situación y, además de recoger algunas acciones que ya están puestas en marcha, como la red de hogares del IASS o del ayuntamiento, comprende novedades como la inclusión de la soledad no deseada en la historia clínica sanitaria.

La consejera ha explicado que ya se ha puesto en marcha la inclusión de "un tip" en el historial médico sobre los pacientes que mayores de 65 años que viven solos o se sienten solos para que, desde la Atención Primaria y la Especializada, puedan registrar la sensación y hacer un acompañamiento personalizado a quienes estén enfermos y sufran este sentimiento. "Desde el ámbito sanitario es desde donde primero se detectan estas situaciones, también las repercusiones sobre el bienestar emocional de las personas mayores", ha apuntado Susín.