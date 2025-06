Azcón, sobre el encarcelamiento de Santos Cerdán: "Es signo de la degradación y la podredumbre del PSOE"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha valorado este lunes la entrada en prisión de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE vinculado a una supuesta trama de comisiones y mordidas en la adjudicación de obras públicas. Para Azcón, el encarcelamiento del anterior número 3 del partido es "un reflejo de la degradación política del PSOE y del Gobierno de España", además de "un signo más de la podredumbre que hay" en la formación socialista.

Azcón ha vuelto a reclamar elecciones a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y se ha preguntado "qué más hay tiene que pasar y qué línea roja hay" sobre los casos de corrupción que rodean a los socialistas. "Tiene que consultar a los españoles y aragoneses para que puedan hablar en libertad", ha considerado el presidente aragonés, que ha criticado "los escándalos de corrupción o la utilización de las mujeres que ejercen la prostitución por parte de altos cargos del POSE". Azcón ha considerado que todo esto lleva a "la degeneración de nuestra democracia" y ha reclamado a Sánchez que "lo único sensato sería dimitir y convocar elecciones".

Sin embargo, la petición del presidente aragonés nace fallida, incluso de su propia boca. "No me cabe duda de que el PSOE y Sánchez no lo van a hacer", ha lamentado Azcón, que ha criticado que el presidente del Gobierno "no tiene como prioridad las necesidades de los españoles" y ha señalado que el objetivo de Sánchez es "aferrarse al poder y pagar lo que sea necesario".

Lambán vuelve a reclamar "un cambio radical"

El expresidente del Gobierno de Aragón y exsecretario general del PSOE regional, Javier Lambán, ha publicado un mensaje en su cuenta de la red social 'X' en el que pregunta "qué ha de pasar para que el partido reaccione e impulse un cambio radical". Lambán ha publicado este 'post' a las 19.04 horas de este lunes, tras ingresar en prisión el exsecretario de Organización del PSOE federal, Santos Cerdán.

El Tribunal Supremo (TS) ha ordenado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de Santos Cerdán por la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública que se investiga en el 'caso Koldo', atribuyéndole delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, al considerar que ejercía un rol de cierta "preeminencia" en las supuestas corruptelas.

En su mensaje en 'X', Lambán afirma: "Ha entrado en prisión el autodenominado 'arquitecto de los Gobiernos progresistas de este país"'. ¿Cuánta ceguera o cuánto cinismo hacen falta para no reconocer que el PSOE está en una situación agónica? ¿Qué ha de pasar para que el partido reaccione e impulse un cambio radical?".