La DGA y el ayuntamiento subvencionarán a una aerolínea para que instale la base permanente en Zaragoza

El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza están decididos a que la capital aragonesa tenga por fin una base permanente de una aerolínea, es decir, que al menos dos aviones de una compañía duerman en el aeropuerto de Garrapinillos. Esa es la llave maestra para relanzar la raquítica oferta de rutas aéreas de la ciudad, dado que una sede fija hace que los aviones salgan a primera hora del día a un destino y regresen siempre a la ciudad. Tal es el interés por lograr este hito –Zaragoza nunca ha tenido una base–, que las dos administraciones, a través de la comisión conjunta en la que también participa Aena, negocian las cifras para lanzar una subvención directa, que podría irse por encima de los cinco millones de euros, y que se sacará a concurso en los próximos meses.

La fórmula permitiría concentrar el grueso de las ayudas públicas en un solo contrato, que se sacará a licitación con una vigencia para el periodo 2026-2030, es decir, a cinco años vista, según ha podido saber este diario de fuentes próximas a la negociación, que sigue la estela de lo que han hecho otras administraciones del norte de España con sus terminales, como Cantabria o Asturias.

Por concretar

Queda por cerrar el precio, dado que el Ayuntamiento de Zaragoza, que cortó el grifo de las subvenciones a las aerolíneas en el año 2013, va a volver a destinar una partida millonaria a este fin. El concejal de Economía, Carlos Gimeno, la cifró en cinco millones de euros para repartirlos en un plan quinquenal que convenza a las compañías de abrir más rutas con la capital aragonesa. Esa cuantía se sumará a la que aporta el Gobierno de Aragón, que sostiene con algo más de dos millones de euros la operativa de Ryanair, Wizz Air y Binter. En realidad, la sociedad de Promoción tiene presupuestados 3,22 millones de euros para este año, pero como su portal de transparencia lleva sin actualizarse desde principios de 2023, fecha a la que hay que remitirse para comprobar los últimos contratos de publicidad que se sufragan con dinero público, es imposible saber el importe que se lleva a día de hoy cada compañía.

En cualquier caso, según ha podido saber este diario, el Gobierno aragonés está dispuesto a poner más dinero encima de la mesa con la intención de atar por fin una base permanente de Ryanair, Volotea, Vueling o Wizz Air, además de la aragonesa especializada en vuelos chárter Air Horizont. Binter descartó esa posibilidad hace apenas un mes en un acto oficial en la terminal de Garrapinillos.

Esa es, ahora mismo, la intención con la que trabajan las dos Administraciones, que tienen como objetivo alcanzar el millón de pasajeros durante el curso de la legislatura, lo que implica crecer a un ritmo inusitado para superar los 694.000 pasajeros que Zaragoza anotó el año pasado, la segunda mejor marca de su historia, que sin embargo le deja relegado a ser la 28ª terminal en la clasificación del tráfico comercial aéreo de España.

Así las cosas, Zaragoza no despierta, ni ha despertado nunca, un gran apetito entre las compañías aéreas. Para que las aerolíneas abran rutas regulares, lo primero que requieren es que los aviones vayan llenos para maximizar rentabilidades, lo que implica incentivar que los pasajeros partan de la ciudad pero también convertir Zaragoza en un destino jugoso. Y lo segundo es poner el dinero por delante. No hay otra, guste o no, como han hecho los pequeños aeropuertos del norte de España, que han crecido de forma pujante en los últimos años.

Por ejemplo, el Gobierno de Cantabria adjudicó en marzo del año pasado a Ryanair un cuantioso contrato de publicidad, valorado en 18 millones de euros repartidos en cuatro años, por mantener rutas abiertas._Así, la low cost irlandesa tiene conexiones entre Santander y Londres, Edimburgo, Mánchester, Birmingham, Roma, Italia, Bolonia, Venecia, Bruselas, París, Viena y Dublín. Además, el Ejecutivo cántabro subvenciona con cuantías menores rutas de las compañías Iberia, Binter, Vueling o Volotea.

Asturias, cuyo potencial turístico se ha disparado en los últimos tiempos, dedicó el año pasado 3,6 millones de euros, de los que la mitad se los lleva Volotea a cambio de una base permanente en el aeropuerto de Oviedo. Las rutas que ofrece la aerolínea española conectan con Venecia, Lisboa, Milán, Alicante, Valencia, Granada, Sevilla y Málaga. A esa partida se suman subvenciones a Lufthansa, Ryanair y Vueling que superan, en suma, los 1,6 millones.

Esos son dos casos donde las_administraciones han hecho despuntar el tráfico aéreo comercial a base de subvenciones, pero también hay algunos gobiernos que apuestan por un modelo de gestión distinto, a mercado, como San Sebastián y Bilbao. Parece que también funciona, dado que Loiu (el bilbaíno) cerró 2024 con más de 6,7 millones de pasajeros, es decir, 10 veces más que la capital aragonesa, sin destinar ni un euro a financiar aerolíneas.

La Comisión Europea lleva años legislando sobre la concesión de estas ayudas a aerolíneas, que se camuflan como contratos de publicidad. Las últimas directrices, que datan de 2014 pero cuya revisión se ha pospuesto hasta 2027 por la crisis de la aviación, son más flexibles con los aeropuertos regionales como el de Zaragoza si contribuyen a que la infraestructura sea rentable.