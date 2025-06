Aragón se despide del mes de junio más cálido de la historia: ha habido 14 noches tropicales consecutivas

El asfixiante calor que en junio ha llegado a Aragón y al resto de España será de récord. La Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) da por hecho, "al 99% de certeza", que el presente mes de junio ocupará el primer escalón histórico cuando se recopilen todos los datos. Ultimando los registros del presente período, en la agencia nacional se considera que el sexto mes de este 2025 superará a los de 2022 y 2003, que marcaban los hitos hasta ahora. Las explicaciones, similares en todo el país, también tienen consideraciones particulares del caso aragonés, con altas temperaturas desde los primeros días del mes, con noches tropicales y olas de calor.

Arcadio Blasco es el delegado de la Aemet en Aragón. Atiende a este diario mientras sigue registrando los datos que llegan a la sede zaragozana. Algunas estaciones de la comunidad son automáticas, pero otras requieren de una recopilación manual para completar la información. "Aún no es nada definitivo, pero es muy probable que sea el más cálido tanto en Aragón como en España", resume Blasco. El dato, que auparía al primer puesto al actual mes de junio en una serie histórica que nació en 1961, refleja "las olas de calor y el episodio de altas temperaturas" que se vive en todo el país desde principios de mes.

El responsable de la Aemet en Aragón explica que la constancia en los mercurios elevados se ha producido por "la situación estable y anticiclónica" que la comunidad padece desde comienzos de mes. Para que las temperaturas hayan vivido en aumento también se ha contado con la colaboración de "aire cálido del norte de África". "Una combinación de factores" que ha resultado en este agobiante calor que los aragoneses sienten desde hace semanas.

Los vecinos de la comunidad autónoma seguirán conviviendo con estas altas temperaturas al menos hasta el próximo jueves. "Seguro hasta entonces", advierte Blasco, que no descarta que se puedan alargar: "Hay avisos naranjas ya confirmados hasta el miércoles incluido y el jueves puede comenzar esa rebaja". Eso sí, la reducción no será para volver a graduaciones primaverales o frescas. "No se puede pensar que tendremos días con 20 grados", lamenta el responsable de la Aemet en Aragón, que certifica que las cifras que arrojen los termómetros serán "valores propios de esta época del año". Blasco cifra como previsión 30 o 32 grados a partir de esta semana.

Noches tropicales

La caída del sol, antes refugio ante las altas temperaturas, no ha servido en esta primera ola de calor. La Aemet asegura que Zaragoza ha registrado 19 noches tropicales en el mes de junio, 14 de ellas de manera consecutiva. "Son noches en las que el termómetro no baja en ningún momento de los 20 grados", cuenta Blasco, que califica de "burrada" que los registros en la capital aragonesa hayan llegado hasta esos techos durante dos tercios del mes.

El calor también fue el culpable de las tormentas que se produjeron en la comunidad durante el mes. El tren convectivo que afectó a municipios como Azuara fue el cénit de unas lluvias nacidas del contraste entre calor y frío. "El aire frío entra por arriba y se forman las grandes tormentas", resume Blasco, que señala "la diferencia de temperatura entre la superficie caliente y esa masa fría y con gradiente vertical" que se cuela por la parte superior. Se pueden generar "tormentas agresivas", en un episodio tradicionalmente repetido en los meses de verano.

El termómetro seguirá al rojo en todo el verano que llegará y lo hará de manera más habitual en los próximos años. "Está claro que las olas de calor son ahora más temprano, más duraderas, más frecuentes y más intensas", condensa Blasco, que certifica que España ha sufrido doce olas de calor en los últimos 50 años en el mes de junio. De esa docena, seis se han producido desde 2011: "Es un escenario claro de fenómenos más frecuentes a los que nos tenemos que acostumbrar".

El calor adelantado al mes de junio no significa, para los más sufridores, que el frío también llegue antes. "No implica eso y la tendencia nos dice que el verano se alarga", analiza el delegado de la Aemet en Aragón que comenta como las altas temperaturas "entran más en septiembre e incluso en octubre". El responsable meteorológico tiene claro que "el período cálido se alarga" y que la tendencia se mantendrá así con el paso del tiempo.