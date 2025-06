Ramón White: "Quizás no satisfaga las expectativas de todos, pero el proyecto de Endesa no está parado"

PREGUNTA (P): ¿El proyecto de Endesa para el Nudo Mudéjar está parado?

RESPUESTA (R): Nada más lejos de la realidad: el proyecto no está parado, sino que avanza de forma muy consistente. Quizás no satisfaga las expectativas de ciertos grupos, y eso se puede llegar a entender, pero cuando se computan cinco años hay que tener en cuenta plazos muy diferentes. Hasta que se dio el escenario en el que Endesa tenía adjudicado la capacidad de acceso liberada por la central transcurrieron dos años y medio. A partir de ahí, el proyecto está avanzando de forma excelente y 2024 ha sido muy positivo. Desde finales de año, la tramitación ambiental está en el ministerio. Confiamos en que nos llegue de forma inminente.

(P): ¿Cuándo van a desarrollar el grueso del proyecto?

(R): Trabajamos con la idea de que en dos o tres meses podamos disponer de la autorización ambiental (la entrevista se realizó el pasado 4 de junio), aunque insisto en que depende del ministerio. Nuestro objetivo es comenzar a trabajar a finales del año 2026. Pero el proyecto necesita esa tramitación ambiental: aunque no es el último trámite, es la clave de bóveda para saber si va a tener una dimensión u otra.

(P): ¿Creen que van a tener que redimensionar a la baja su proyecto por cuestiones ambientales?

(R): Mi experiencia en el ámbito del desarrollo de proyecto de energías renovables me ha enseñado que lo ambiental tiene un punto subjetivo. Quienes ahora tienen la responsabilidad de firmar la declaración de interés ambiental establecerán si la potencia del proyecto será una u otra. Endesa ha hecho los deberes. Hemos prospectado en el entorno de Andorra 120.000 hectáreas en cuestiones de avifauna y otras 16.000 en el ámbito de arqueológica y patrimonio cultural porque creemos que este proyecto tiene que hacerse con todas las garantías porque es de referencia mundial para la transición energética.

(P): El proyecto contempla una capacidad de generación de 1.846 MW, pero Endesa tiene concedidos los 1.202 que se liberaron con la central. ¿Contemplaban esa brecha por si acaso el ministerio tumba algún parque por afecciones ambientales?

(R): El proyecto está diseñado como lo está: con sus siete parques solares, sus siete parques eólicos, con sus baterías... ¿Puede existir margen? Puede existir, pero nosotros deseamos que el proyecto que finalmente resulte autorizado sea aquél con el que hemos iniciado la tramitación. No tendría sentido lo contrario.

(P): El negocio de la energía consiste en vender lo que se produce. Y para eso hay que consumirla. ¿Qué posibilidades tiene Andorra de albergar un centro de datos que se nutra de la energía de Endesa?

(R): En algún momento dado, hemos mantenido conversaciones con alguna compañía interesada en promover iniciativas de este tipo en la zona. De momento, no han cristalizado. ¿Reúne Andorra las características para acoger un centro de datos? Pues entiendo que sí: hay disponibilidad de terreno y de energía, quizás le falte algo en cuanto a infraestructuras de comunicaciones, pero creo que sí, que efectivamente es una buena alternativa.

(P): Otra de las patas del proyecto era la fábrica de seguidores solares de la compañía murciana Soltec, pero atraviesa un delicado momento, rozando la quiebra. ¿Mantienen su acuerdo con Endesa?

(R): Es pública la situación complicada que atraviesa Soltec. Está intentando resolver esa situación, pero eso ha hecho imposible que el acuerdo que teníamos con Soltec para que se instale en Andorra se pueda materializar. Estamos buscando una alternativa entre un número relevante de posibles proveedores para cubrir el hueco que nos ha dejado Soltec.

(P): ¿Y la iniciativa para producir hidrógeno? Ésa depende en parte del Gobierno de Aragón.

El hidrógeno tiene una expectativa de futuro razonable y puede contribuir a la descarbonización de la economía si lo generas a través de la electrolísis. Sin embargo, las circunstancias de mercado hacen que el hidrógeno sea un producto un poco verde todavía. Hemos sido más modestos. Estamos tramitando en el Gobierno de Aragón nuestra planta de hidrógeno verde, y aunque está yendo un poquito más despacio de lo que nos gustaría, confiamos en que la tramitación quede culminada a lo largo de este año.

(P): ¿Y cómo va la fábrica de electrolizadores?

(R): Nuestro proyecto es una cadena. La planta de producción de hidrógeno está vinculada a nuestras plantas de generación de energía verde. La fábrica de electrolizadores está conectada. En la medida en que vaya todo tomando forma, veremos cómo se cristaliza.

(P): ¿Cómo ven desde Endesa la factoría de hidrógeno verde de CIP, que también promueve en Andorra?

(R): Nosotros estamos a lo nuestro: haber ganado el concurso, tener un proyecto que ha sido pionero en hibridación y por su dimensión, que contempla invertir 1.600 millones, es referencia. Y lo hemos hecho con un plan de acompañamiento sin parangón. Por la escuela rural de energía sostenible han pasado 1.600 alumnos, hemos firmado acuerdos de autoconsumo con 10 ayuntamientos para instalar 3.200 kilovatios de potencia, lo que beneficia a 400 personas que no invertirán ni un céntimo para ahorrarse un 25% de la factura de la luz. A partir de ahí, puede haber otras iniciativas, que quizás no tienen nuestro plan de acompañamiento ni nuestras garantías, pero todo lo que sirva para generar actividad nos parece estupendo siempre que no entre en colisión con nuestro proyecto.