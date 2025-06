Así es el 'reto del paracetamol', la peligrosa moda entre los jóvenes de la que alertan las autoridades sanitarias en Aragón

La proliferación en las redes de retos virales con medicamentos que tienen como destinatarios a jóvenes que desconocen los riesgos a los que se enfrentan es motivo de preocupación para las autoridades sanitarias aragonesas. Retos como el del paracetamol, consistente en ingerir grandes dosis de este medicamento y hacer ganador a quien permanece más tiempo hospitalizado, han comenzado a irrumpir en Europa después de extenderse por Estados Unidos.

En una entrevista con EFE, la directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón y farmacéutica de profesión, Nuria Gayán, asegura que este tipo de conductas no son generalizadas, pero sí que considera necesario advertir que la ingesta de medicamentos como el paracetamol en dosis superiores a las recomendadas pueden causar daños permanentes severos e, incluso, la muerte.

"Pueden haber graves peligros en determinadas conductas que circulan por las redes -afirma en relación a los retos virales-, y por eso trabajamos mucho desde Salud Pública junto al Departamento de Educación en cuestiones de educación sanitaria en el ámbito escolar, en potenciar la promoción de la salud y en empoderar a las personas para que sean personas capaces de tomar decisiones saludables en todos los ámbitos, incluido también el de las redes".

Nuria Gayán, director de Salud Pública del Gobierno de Aragón. / Efe

Riesgos del reto del paracetamol

Respecto a la capacidad de los adolescentes para comprender los riesgos derivados de las redes sociales, Gayán insiste en que aunque los retos virales no son algo generalizado, "yo diría que todo es mejorable, que no podemos estar nunca satisfechos y que tenemos que hacer más para formar e informar".

Durante la entrevista, la responsable de Salud Pública en Aragón ha hecho un llamamiento para hacer un uso "correcto y racional" de los medicamentos, que, añade, "a dosis seguras son una terapia que nos puede restaurar la salud, pero que a dosis inseguras nos la hace perder, porque hay muchos productos que en dosis muy superiores a la recomendada nos pueden causar un daño permanente severo o incluso la muerte".

"Uno de ellos -ha continuado- es el paracetamol, porque a dosis muy superiores a las recomendada causa un daño hepático que puede llegar a ser letal".

Gayán no se muestra partidaria de facilitar una información precisa sobre este tipo de retos que se promueven desde las redes y que se dirigen de forma específica a adolescentes, ya que, a su juicio, "eso significa dar más visibilidad y publicidad a quienes los promueven".

Esta responsable pública tiene muy claras las dosis de paracetamol que puede consumir un adulto o un menor, pero admite que su distribución en jarabes con un sabor muy agradable para los niños puede provocar sobredosis de manera accidental.

En relación a este punto, Gayán considera "importantísimo", guardar los medicamentos fuera del alcance de los menores de edad, "y no pensar que porque mi niño tiene 12 años ya lo va a hacer todo perfecto", pero también no acumular medicamentos que no se necesitan porque estamos almacenando productos potencialmente peligrosos".

Los padres deben implicarse más en el control del uso que hacen sus hijos de las redes y la tecnología. / EDUARDO PARRA / Europa Press

Recomendaciones a las familias

La directora general considera "oportuno" que los padres se impliquen un poco más en el control del uso que hacen sus hijos de las redes y dejar fuera de su alcance los botiquines con medicamentos y guardarlos de la forma más segura posible".

"Hay que tener en cuenta que los propios padres somos modelo para nuestros hijos, y si ven que estamos muchas horas con las pantallas, les estamos dando una imagen a evitar", destaca Gayán, que admite que el salto generacional existente entre unos jóvenes que nacieron junto a las nuevas tecnologías y sus padres, dificulta la labor de seguimiento en las redes sociales.

Consejos importantes para los padres:

Dedicar tiempo a hablar con sus hijos.

Estar atentos a cualquier cambio de comportamiento.

Detectar señales de tristeza u otros síntomas de que algo no va bien.

Estar alertas ante posibles casos de acoso por redes sociales.

Restringir el uso de pantallas mediante pactos, no imposiciones.

Retirar los dispositivos electrónicos (ordenadores, móviles, etc.) de los dormitorios de los hijos.

Además, a su juicio, "no puede haber ordenadores ni teléfonos móviles en el dormitorio, porque los niños luego no duermen, y aunque pensemos que están durmiendo, sin embargo pasan horas en Internet a horas de la madrugada y esto causa trastornos en el sueño y en la salud mental, además de cansancio que tiene consecuencias en su desarrollo.

Plan de adicciones en Aragón

Gayán señala que en el marco del plan de adicciones puesto en marcha en Aragón, hay un capítulo específico sobre las de tipo comportamental en las que no hay por medio sustancias químicas sino que guardan relación con las nuevas tecnologías y un "mal uso" de las redes sociales.

Según explica, "no sólo se trata de trabajar en medidas preventivas sino también de impulsar otras para empoderar a los niños y adolescentes para que sepan hacer un uso racional de las nuevas tecnologías, e informar a las familias de los graves peligros a los que se pueden enfrentar".

El departamento que dirige esta experta también tiene en marcha un programa de 'Pantallas sanas', que, según afirma, informa a los jóvenes acerca de cómo los medios audiovisuales y las redes pueden servir para promocionar la salud, pero también promover conductas de riesgo.