La compra de aires acondicionados se dispara en el mes de junio: "Estamos en un 40% más de ventas que el año pasado"

El mercado de los sistemas de climatización ha hecho el agosto en el primer mes de verano en la comunidad. Las altas temperaturas han llevado, casi obligados, a cientos de aragoneses a comprar algún aparato que alivie la situación dentro de los hogares. Existen ventiladores de pie, de sobremesa, de columna, circuladores o incluso aquellos que utilizan agua, además del split o el aire acondicionado por conductos, que requiere una instalación más elaborada.

Es la primera vez que en Euronics Tornos, una tienda de electrodomésticos ubicada en el barrio de las Delicias de Zaragoza, han tenido que guardar producto en el almacén, porque "peligraba" el "quedarse sin género" ya en el mes de junio. "En el aire acondicionado estamos en un 40% más de ventas que el año pasado, porque ha sido bastante fuerte, y en ventiladores iguales casi el doble", confirma Tornos, apuntando que "han sido fines de semana muy agobiantes" como para soportar el calor sin poner remedio. "El primer día no duermes y no pasa nada, pero al tercer día, ya vienen (los clientes) como locos buscando una solución, porque al final el descanso es primordial", señala este gerente.

Justo lo que buscaba Victoria, que vive desde hace cinco años en una casa pasiva individual, es decir, en un hogar más eficiente energéticamente que está "más preparado para el calor en verano y para el frío en invierno" y aún con eso" tiene instalado un split en las dos plantas, por recomendación del constructor. "La verdad que no quería ponerlo, sobre todo por el gasto, pero no gasta como un aparato de aire acondicionado al uso", asegura Victoria. Las altas temperaturas de este junio sofocante no le hacen dudar a la hora de pulsar el on. "Lo pongo, es que me da igual. Ahora, por ejemplo, llego a cocinar para hacer la comida y es que no hay quien viva si no está el aire", sostiene. Con todo, reconoce que actualmente "es un artículo de lujo" que no está diseñado para todos los bolsillos. Frente a muchos pros, un contra. "Me duele en el alma, porque luego viene la factura de la luz. Ese sí que es un contra absoluto a la hora de poner ese tipo de aparatos", añade Victoria.

Lo cierto es que en esta tienda de electrodomésticos de la Avenida Madrid los precios "han bajado" respecto al año pasado, según su gerente Antonio Tornos, teniendo en cuenta que los sistemas básicos de climatización casi han triplicado su eficiencia. "Hay aires acondicionados inverter muy baratos, de unos 299 euros que valdría para una habitación de 25 o 30 metros cuadrados, pero un split puede oscilar entre 300 y 1.200 euros", sostiene Tornos. Del mismo modo, los ventiladores pueden costar desde 19 euros hasta 100 en el caso de "los más silenciosos".

El gerente de Euronics Tornos, Antonio Tornos, este lunes mostrando las alternativas más baratas de sistemas de climatización. / Jaime Galindo

Lo que los vecinos tienen claro es que, se oiga más o menos, "en Zaragoza tienes que tener aire acondicionado". Un aspecto con el que concuerda Sergio a pie de calle. "En casa nosotros tenemos un split de aire acondicionado y también ventiladores en algunas de las otras habitaciones, porque si no estos días de calor se pasa un poquito mal", una opción óptima que recomiendan los comercios para remover el calor frío de unas habitaciones a otras. Precisamente el split es el "top ventas" en aires acondicionados y lo que más se ha "disparado", según Tornos. "Realmente donde hacemos vida es en el salón y la gente, sobre todo, quiere refrescar con un split esa zona. De cada 10 máquinas, 9 van para el salón y 1 va para el dormitorio", asegura. El "viejo confiable" es el ventilador, aunque para muchos no es suficiente. La solución que propone Tornos es el portátil, ya que "no requiere obra". Un trámite que también echa para atrás a los clientes a la hora de refrigerar su casa, puesto que un aire acondicionado por conductos requiere "mínimo de una semana", y la media, sostiene, está "entre los quince y los veinte días", mientras que en el caso del split solo son "unas tres horas" de instalación.

En BP Climatización, una tienda que da servicio a las provincias de Zaragoza y Huesca, la espera una vez entregado el presupuesto es de un mes y medio. "Nosotros que trabajamos por año completo, sentimos que el cliente tiene que esperar más para instalar", advierte el gerente Belisario Peguero. En su caso afirma que "ha habido más llamadas que el año pasado" y el mercado ha sido en un 80% dedicado a los aires acondicionados por conductos y un 20% de split. Respecto al precio, Peguero asegura que el mercado "ha subido un 15%" de hace ocho años hasta hoy, un aumento que asocia a "lo mismo que ha subido la vida". Concretamente, Peguero habla de una media de 1.000 euros en el caso del split ya instalado y de 3.000 si se trata de una instalación de máquina por conductos.

Fue la opción que eligió una vecina del barrio de las Delicias, quien asegura que "no hay otro método para cuidarse". "Lo tengo desde hace 7 u 8 años. El ventilador no me gusta tanto porque es algo en un espacio reducido y el aire (acondicionado) cubre un poco más la casa", sostiene. Y aunque suponga un gasto, en su casa estos días lo dejan puesto "hasta la hora de irse a dormir". Por la mañana, abren "ventanas y puertas" con la finalidad de encontrar un resquicio de "corriente". Y tilda de "difícil" la tarea de "aguantar este calor".

Rosana tiene aire acondicionado en toda la casa, excepto en un "cuartito" (el de su hija) que da a una parte interior que acumula "mucho calor". Por eso, entra a la tienda a en busca de una solución para las altas temperaturas que irrumpen, en específico, en esa habitación. "Necesito algo que sustituya a un aire acondicionado al ser un cuarto chiquitito. El ventilador, aunque sale bien de precio, sabemos que solo da aire caliente y me interesa que se enfríe el cuarto entero", añade Rosana. Lo más recomendable, intuye Rosana, es un climatizador. "Si lo necesito, no me va a hacer duelo gastármelo", asegura.