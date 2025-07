Hartazgo entre el personal de Ginecología de Teruel: "Se está priorizando a la empresa privada, ¿dónde quedamos nosotros? No damos más de sí"

La atención de los servicios de Ginecología y Obstetricia en el hospital Obispo Polanco de Teruel sigue pendiendo de un hilo porque las medidas adoptadas por el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón "no están dando sus frutos" y la situación vuelve a ser límite, según el personal. La semana pasada, tras el SOS lanzado por los profesionales y por varias mujeres embarazadas de Teruel que llevaron a cabo una recogida de firmas, el Departamento de Sanidad tuvo que echar mano de una medida extraordinaria ante la falta de personal: contratar a una empresa externa (Ribera Salud) para poder garantizar la atención sanitaria.

Sin embargo, la medida, lejos de aliviar la presión y cubrir los huecos libres de atención que se quedaban, se ha convertido en "otro problema" para el personal porque, según aseguran fuentes del mismo a este diario, "se está priorizando a la privada" en detrimento de la plantilla de la pública y de la atención al paciente. "Se nos pidió un esquema de los horarios, de las consultas y de las atenciones previstas que nosotros podíamos cubrir y se nos dijo que a lo que no llegáramos, llegaría esta empresa", esgrimen. Pero no ha sido así. "Se envió ese planning y la sorpresa fue que recibimos un email donde se decía que había huecos que la empresa privada no iba a poder cubrir y, por tanto, que los asumiéramos nosotros. Esa era la orden, que nos hiciéramos cargo. ¿Dónde quedamos la plantilla y el personal? Se está priorizando el interés de la privada. No damos a más", lamentan fuentes del servicio.

A esta situación se suma, según dicen, que las personas de esta empresa privada que se desplazan hasta el Obispo Polanco "hay días que llegan tarde o al horario que les va bien, y eso nos impide organizar", detalla. "Uno en su primer día llegó a las 20.00 horas, otros a las 17.00 horas...". Además, "no conocen el sistema y también implica tener que darles cierta formación que asumimos aquí", apuntan.

Dos profesionales del hospital Clínico de Zaragoza acudieron al centro de Teruel hace justo una semana para cubrir huecos y echar una mano al personal, pero desde el miércoles de la semana pasada, incluido el fin de semana, esta situación la está sumiendo el personal de la empresa externa. "Tenemos miedo al verano porque la plantilla es muy corta -hay cuatro profesionales en una plantilla orgánica de nueve- y vienen las vacaciones, que ya hemos tenido que cambiar. Si estamos así ahora, no nos queremos imaginar...", aseguran los profesionales.

Quirófanos limitados

La plantilla había alertado de la situación "hace meses, con tiempo", pero "no hubo respuestas" a la falta de personal y la realidad ahora es difícil de afrontar, con el periodo estival en ciernes. Hoy está prevista una reunión entre la jefa de servicio de Ginecoogía del hospital, la dirección y la gerente del sector sanitario de Teruel para abordar la situación.

Los cuatro profesionales que prestan el servicio, guardias incluidas, podrían quedarse en tres porque uno de ellos ha solicitado la excendencia por edad, lo que dejaría la especialidad "muy, muy tocada" si no se refuerza el equipo. "No sabemos lo que va a pasar", lamentan. Esta escasez de profesionales también afecta a los quirófanos, por ejemplo, que se han tenido que limitar porque no hay personal para poder atender cirugías. De hecho, se mantiene abierto "para urgencias", lo que va a derivar en un incremento de la lista de espera.

Fuentes de la consejería de Sanidad aseguraron ayer a este diario que "la asistencia está garantizada y el paritorio no se va a cerrar" y añadieron que la colaboración de Ribera Salud "está funcionando bien". Respecto a la situación de los quirófanos, apuntaron que "como en todos los centros" la actividad quirúrgica bajará al ser verano.