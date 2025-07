Casi mil estudiantes comienzan la PAU extraordinaria en Aragón: "He llegado aquí porque tropecé en Física"

A veces, a la segunda va la vencida. Con la intención de subir nota o de probar suerte por primera vez, un total de 992 estudiantes en Aragón se han examinado en la mañana de este martes de las primeras pruebas de la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Una segunda oportunidad, que ocupa el lugar del antiguo septiembre y que durará hasta este jueves, a la que han optado 745 jóvenes en Zaragoza, 149 en Huesca y 98 en Teruel.

En la convocatoria ordinaria, celebrada los días 3, 4 y 5 de junio, el porcentaje de aprobados en Aragón fue del 97,51% y es ahora cuando muchos aprovechan esta "repesca" para intentar mejorar su situación de cara a la carrera soñada. Lidia Lin está entre dos, alguna ingeniería o Arquitectura, y se presenta a esta segunda convocatoria porque le "cayó" Historia en segundo de Bachiller y se tuvo que presentar "directamente a la extraordinaria". "Durante el estudio no he estado nerviosa, solo ha sido en el momento de entrar. Pero luego, se respira, se bebe agua y a por ello. Cuando te dejen de temblar las manos empiezas a escribir", asegura Lin, que sale conforme de Historia de la Filosofía.

En su caso, ha ido relajada al momento de la verdad, porque la preparación de base era buena. "En nuestro colegio hacíamos exámenes trimestrales y globales constantemente, así que esto es una época de exámenes más", sostiene Lin. A quien aún le tiemblan las manos es a Silvia Almalé, que sale con el examen en la mano y con ganas de descansar. "Filosofía bastante bien y Lengua ha sido más difícil que en la ordinaria, pero asequible", asegura. Su objetivo es entrar a un grado superior de Higiene Bucodental para poder acceder a la carrera de Odontología, no sin antes aprobar el que ha sido su talón de Aquiles: Historia de España. Entre una convocatoria y otra se fue una semana a Mallorca, ya que no se iba a "amargar por el examen de Historia" y ahora "a por todas y de carrerilla" hasta el jueves.

Jorge Viartola tilda de "complicado" el ejercicio de Lengua Castellana y Literatura, con el que se han estrenado durante la mañana, aunque se esperaba "el comentario" que ha salido y respecto a la parte de Literatura reconoce que no se lo miró, pero que "algo" ha hecho. Con mejor sensación ha salido de Historia de la Filosofía. "Me esperaba Platón y me ha salido genial", sostiene Viartola. Para Ingeniería Informática había que "subir nota" porque "algo", dice, resbaló.

"He llegado aquí porque tropecé en Física, de hecho no la he levantado", asume Juan Pérez. Quiere estudiar Ingeniería Agrónoma, una carrera que exige un buen nivel especialmente de Matemáticas y Tecnología, pero se muestra optimista porque Lengua y Filosofía le han salido "mucho mejor" de lo que se esperaba. "Me esperaba sacar cincos o así que, visto lo visto, voy para sietes", añade Pérez. Estos tres días de prueba los encara "tranquilo". "Mañana solamente tenemos inglés, muy chill, y después estudiaré Matemáticas y Tecnología, que ahí sí que tengo que rascar", explica a este diario Pérez.

Álvaro Paricio quiere hacer Administración y Dirección de Empresas (ADE), y "si llega" ADE en inglés. Se examina "directamente de la extraordinaria" porque suspendió Geografía e Historia, pero "ha caído justo" lo que creía, así que espera tener buena suerte en la que ha sido su primera oportunidad. "Yo he hecho todo de la Antigüedad. El mito de la Caverna con Platón. Fácil y ya está. Y en Lengua también he tenido la intuición de que iba a salir Entre visillos". Son las palabras de Irene Rubio, una joven de ojos claros que sale con estuche y apuntes en mano. En su caso, esta segunda vuelta de la PAU también es la primera porque suspendió Latín y Empresa y Diseño de Modelo de Negocios. "Depende de la universidad ya no entraré porque es en ordinaria", lamenta Rubio. Habla de la carrera de Relaciones Internacionales que espera hacer en Barcelona o Madrid. Si no, su segunda opción es Derecho en Zaragoza.

¿Qué ha entrado en Lengua Castellana y Literatura e Historia de la Filosofía?

El ejercicio de Lengua Castellana y Literatura, que ha dado comienzo a las 9.30 horas ha incluido un texto de carácter periodístico La percha de Mingo (2012) de Arturo Pérez Reverte, con el que había que responder a unas preguntas de comentario. Asimismo, el bloque de Literatura lo han protagonizado los versos de Gerardo Diego con su obra Columpio y la narrativa de Carmen Martín Gaite con la obra Entre visillos.

Historia de la Filosofía ha puesto a prueba a los estudiantes dándoles a elegir entre Platón y su República y Kant con la Fundamentación de la metafísica de las costumbres. En el apartado B, que contabilizaba 6 puntos, debían responder a un tipo test de respuesta larga, así como discriminar conceptos y exponer una visión panorámica de varios periodos propuestos.

Pizarra de una de las aulas de la Facultad de Ciencias de Zaragoza en las que se ha examinado de la PAU extraordinaria, este martes. / Miguel Ángel Gracia

La tarde de este martes ha proseguido con la fase voluntaria, es decir, con las materias de modalidad como Biología, Historia del Arte o Geografía. Mañana miércoles estos casi mil estudiantes se examinarán de Inglés e Historia de España y el jueves de las materias de modalidad obligatoria como son las Matemáticas, Latín o Dibujo Artístico, entre otras.