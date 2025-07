CCOO advierte de que un gran número de las plazas de profesor convocadas en la oposición se quedarán sin cubrir en Aragón

Un "elevado" número de plazas de profesor podrían quedar desiertas en Aragón. O así lo estiman, al menos, desde Comisiones Obreras. Este miércoles, el sindicato ha presentado un escrito por registro a la Consejería de Educación en el que denuncian el "fracaso" del modelo de las oposiciones a docente, que se celebraron el pasado 21 de junio. Además, en el documento instan a la administración y a la inspección educativa a que "adopten medidas urgentes" para evitar que esta convocatoria se salde con muchas vacantes, que es lo que la organización sindical estima que pasará basándose en los datos que les han aportado sus afiliados. Los resultados oficiales todavía no se conocen y no se harán públicos hasta el día 18.

Desde la Federación de Enseñanzas de CCOO explican que, por protección de datos, solo tienen acceso a conocer si pasan o no de fase las personas que se han presentado a la prueba de la oposición. Con todo, el sindicato ha ido recibiendo información de los afiliados que el 21 de junio hicieron el examen y, según indican, muchos de ellos han suspendido la primera parte en la que se evalúan los conocimientos de la especialidad. "El proceso es eliminatorio, así que si no aprueban, no pueden continuar", apuntan. A esta le sucede una segunda fase, que también se hizo el día 21.

Los datos recabados por CCOO, que dicen que "hablan por sí solos", revelan que solo uno de los 114 aspirantes que optaron a la especialidad de Mantenimiento de Vehículos ha superado la primera prueba. Se ofertaban 11 plazas. Además, señalan que "hay tribunales en los que solo 1 de los 45 integrantes ha superado el ejercicio práctico. Así, sostienen que "estos resultados reflejan que no es aceptable que, habiendo cientos de personas que han dedicado años de estudio y preparación, las plazas queden desiertas".

Desde CCOO achacan estos resultados a dos cuestiones. Por un lado, que se obliga a los aspirantes "a enfrentarse a temarios abiertos, sin epígrafes definidos y sin rúbricas previas que orienten el trabajo y garanticen la objetividad del proceso". En esta línea, apuntan que las rúbricas y los criterios de evaluación están marcados por la coordinación de la inspección educativa de cada especialidad, lo que impide que los tribunales puedan calificar de forma libre. "Las rúbricas deben orientar el proceso selectivo sin convertirse en un corsé que limite injustificadamente la valoración de la competencia docente", señalan.

A ello añaden las altas temperaturas que acompañaron a los opositores el día de la prueba, sábado 21 de junio, que el sindicato ya denunció en su momento. La situación ha generado malestar entre los sindicatos, que temen las plazas vacías en un momento en el que Aragón sufre un preocupante déficit profesores, sobre todo en Secundaria.

Fue precisamente este el motivo que llevó a hacer una convocatoria "récord" en estas oposiciones de profesorado, con una oferta de 1.004 plazas. "Están sacando plazas sin pedir el máster del profesorado y aun así creemos que se van a quedar más de la mitad sin adjudicar", señalan desde CCOO, que recuerdan que aunque la primera parte es eliminatoria, también tiene que haberse hecho una buena segunda fase. "El que aprueba pasa a la segunda prueba sin competencia, pero hay que hacer un examen bueno", subrayan.

Con todo, cabe recordar que no será hasta el 18 de julio cuando el Departamento de Educación publicará los resultados oficiales de estas pruebas y la comunidad sabrá cuántos docentes han aprobado la oposición y se unirán a las aulas el próximo curso.