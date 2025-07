Las Cortes de Aragón reclaman sin unidad el regreso de las pinturas de Sijena

Las Cortes de Aragón han vuelto a reclamar el regreso de las pinturas murales de Sijena a la comunidad, pero a su manera. Sin unidad, porque los grupos parlamentarios no han sido capaces de redactar una declaración institucional que recoja "el sentir mayoritario" de todos los aragoneses y respete las particularidades que cada partido ha ofrecido en sus PNL. Hasta seis proposiciones no de ley han salido adelante, con solo el rechazo a la presentada por Podemos, en un debate en el que todos estaban de acuerdo, pero en el que ninguno ha podido liderar un mensaje único desde La Aljafería para que vuelvan estas joyas del patrimonio aragonés.

Los partidos le han dado el visto bueno a las proposiciones de PP, PSOE, Vox, CHA, Teruel Existe y PAR, rechazando solo la moción presentada por Podemos. IU no redactó ninguna PNL, pero sí presentó enmiendas a todos los textos parlamentarios. Casi todas se han aprobado con votaciones por puntos separados y con enmiendas y ajustes del resto de partidos. Muestra de que el fondo, la recuperación de las pinturas de Sijena, es un deseo que también expresa la clase política, que no ha sido capaz de retirar sus diferencias de un debate que todos centran "en lo patrimonial, porque no es político".

Por el PP, Gerardo Oliván ha pedido "unidad y firmeza" desde Aragón para hacer frente a "una injusticia patrimonial". El conservador se ha mostrado muy crítico con la actitud de Cataluña desde el inicio del conflicto, "con Gobiernos autonómicos que nunca han colaborado en el regreso de los bienes". "No es algo nuevo", ha resumido Oliván, que ha solicitado que "el proceso tiene que culminar con el regreso de las pinturas murales a Sijena".

En el PSOE, María Rodrigo ha calificado de "lástima" que las Cortes "no han podido llegar a un texto común como acuerdo institucional". La socialista ha defendido que todos los grupos "comparten la visión y el fondo" y ha asegurado que la iniciativa del PSOE "recoge todas las sensibilidades comunes, ampara el texto de la DGA y reconoce la labor de anteriores Gobierno y reclama el cumplimiento de la sentencia".

David Arranz, diputado de Vox, ha criticado "la actitud obstruccionista" de Cataluña en el litigio por los bienes y ha lamentado que desde la comunidad vecina se utilicen "maniobras dilatorias" para que el patrimonio tarde en regresar a Aragón. "En el independentismo saben que tienen como rehén al Gobierno central", ha analizado el ultraderechista.

Isabel Lasobras (CHA) ha criticado que Sijena es "símbolo del abandono institucional y del expolio" y ha pedido que "el pueblo aragonés recupere su memoria y conozca su patrimonio". "Hay que exigir derechos y evitar desprecios a Aragón", ha cerrado Lasobras. Por su parte, Tomás Guitarte, de Teruel Existe, ha pedido "ganar el relato" entre los técnicos, para favorecer la llegada de los bienes a la comunidad: "Hay que presentar un proyecto que sea un hito, con más diálogo institucional y consenso colaborativo".

Álvaro Sanz, de IU, ha pedido "conocer el plan director" de la DGA para asegurar la vuelta de las pinturas murales y ha pedido "hacer las cosas bien" cuando lleguen los bienes, "para que todo alcance buen puerto". Andoni Corrales, portavoz de Podemos, ha pedido "no politizar el conflicto" y se ha preguntado "qué cara se le quedará a los aragoneses si las pinturas sufren daños en el traslado". En el PAR, Alberto Izquierdo ha señalado como responsable al ministro de Cultura, Ernest Urtasun: "Tiene la culpa, porque tiene miedo a Cataluña y si el conflicto fuera con otra comunidad los bienes ya estarían aquí".