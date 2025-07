La izquierda abandona el pleno de las Cortes de Aragón por las descalificaciones de Nolasco (Vox) a Corrales (Podemos)

Último día de curso, lío asegurado. Las Cortes de Aragón han vuelto a celebrar un pleno este miércoles, de carácter extraordinario, para que el Gobierno autonómico pudiera sacar adelante la financiación de la reforma de los pueblos dañados por las riadas de mitad de junio y asegurar la subida salarial de los funcionarios. También, fijar una posición más o menos común sobre el regreso de las pinturas de Sijena. Todo claro, hasta que el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, ha invadido el terreno personal con descalificaciones directas hacia Andoni Corrales, representante de Podemos.

Nolasco ha aseverado que Corrales "rebaja el nivel" del debate en la Cámara aragonesa y que el podemista acude a las sesiones como "troll y hooligan". "Es deprimente", ha comentado el líder ultraderechista sobre las conversaciones en La Aljafería con Corrales.

El único diputado de Podemos ha respondido con velocidad a Nolasco, al que le ha recordado que "no se ha entrado en lo personal". Corrales ha defendido que se ha limitado a hablar "de lo político" y ha puesto ahí los límites al portavoz de Vox. El diputado podemista ha concretado a Nolasco que el kilo de gambas no llega a treinta euros, después de que el ultraderechista argumentase que los sindicatos son "unos comegambas" para no votar a favor de las subvenciones del Gobierno de Aragón a los agentes sociales.

Nolasco no ha hecho caso a Corrales y ha insistido: "Es muy flojito". "Se meten con él y si no le gusta, se ofende", ha ironizado el portavoz de Vox, que ha aseverado que el diputado morado "no tendría que estar en este Parlamento porque no tiene el suficiente nivel".

Ahí, exclamaciones en todo el hemiciclo y críticas contundentes. Corrales ha abandonado inmediatamente la sala, seguido por los diputados de CHA y el representante de IU. Poco después, los parlamentarios del PSOE han seguido el camino, dejando la bancada de la izquierda completamente vacía. Solo PP, Vox y Teruel Existe han permanecido.

Nolasco, solicitado por la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, ha rechazado retirar las descalificaciones contra Corrales. La propia Fernández las ha eliminado del orden del día, con potestad para ello por su cargo. La presidenta de la cámara ha recordado las normas del decoro del Parlamento por algunos comentarios de diputados de la izquierda, pero no ha censurado el comportamiento de su compañero de Vox.