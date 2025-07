La izquierda salva a Azcón la subida salarial de los funcionarios de Aragón

El Gobierno de Aragón que preside el popular Jorge Azcón ha vuelto a necesitar el apoyo de la izquierda para sacar adelante un decreto con el que salvar asuntos paralizados por la prórroga presupuestaria. Este miércoles, el apoyo de la oposición ha sido clave por el rechazo de Vox a votar a favor de una iniciativa que recoge la subida salarial de los funcionarios autonómicos, la ampliación del fondo de contingencia de la comunidad y una nueva batería de subvenciones nominativas.

El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha sido el encargado de presentar una medida que incluye un gasto de personal de 119 millones de euros y una ampliación del fondo para emergencias de 19 millones. "Estamos en una época complicada y hemos gastado parte del fondo de contingencia", ha explicado Bermúdez de Castro, en referencia a la reciente crisis sufrida por pueblos como Azuara o Vinaceite por las tormentas de junio. Para evitar que adversidades climatológicas como esta dañen la situación presupuestaria de la comunidad, la DGA actúa con prevención y considera "importante volver a rellenar" el fondo.

Bermúdez de Castro ha dividido su intervención en tres partes, haciendo referencia a los gastos de personal, el propio fondo de contingencia y a las subvenciones nominativas. Sobre lo primero, el consejero de Hacienda ha recordado que el Consejo de Ministros aprobó el martes el incremento para los funcionarios a nivel estatal. "Nuestra intención es aprobarlo en agosto y entramos en trámite", ha avanzado el responsable de la Hacienda aragonesa, que también ha comentado que tras el verano se comenzará, a nivel nacional, la negociación por los convenios de 2025 a 2027. "El crédito aprobado es para el 2025", ha concretado Bermúdez de Castro, que ha comentado que también se incluye "la subida salarial para los docentes dentro del acuerdo con los sindicatos educativos".

Por último, el consejero ha afirmado que "no se ha descubierto ninguna fórmula" al sacar adelante algunas subvenciones nominativas mediante un decreto. Hace unas semanas lo hizo con unas ayudas destinadas a entidades sociales, hasta siete millones de euros. En el caso de este miércoles, el grueso de los 5.853.858 euros están destinados a CEOE, Cepyme, UGT o CCOO. También hay partidas para los sindicatos agrarios. Bermúdez de Castro ha hecho un alegato por la paz social en la comunidad: "Si por algo se caracteriza Aragón es por la estabilidad económica, laboral y de acuerdo social, que es histórica". Adelantándose a las críticas de Vox, el consejero ha asegurado que "todos los diputados presentes en la cámara han votado en años anteriores a favor de estas partidas".

La intención del Ejecutivo autonómico es que el resto de subvenciones que no han entrado en estos créditos se aprueben de manera directa por cada departamento. Cada consejería se encargará de efectuar esta operación. En la DGA dan por seguro que no se va a perder ninguna de las subvenciones otorgadas en el anterior presupuesto.

La oposición crítica la debilidad parlamentaria de Azcón

El diputado socialista Óscar Galeano ha criticado la situación vivida este miércoles, con un nuevo crédito a convalidar ante la falta de presupuestos autonómicos. "Es un presidente que es muestra de la política de acoso y derribo", ha lamentado el portavoz del PSOE en Hacienda, que ha confirmado el apoyo de su partido "por consideración y por el bien de todos los aragoneses". Como hicieran posteriormente otros partidos, Galeano ha preguntado por las subvenciones que todavía no se han incluido en los decretos aprobados.

Para Alejandro Nolasco, de Vox, el decreto es "un buen cóctel que es un fraude de ley" y ha recordado que Feijóo, líder del PP, "criticó los decretos ómnibus". Para el ultraderechista, la propuesta ha sido "una cacicada" y ha defendido que el PP solo ha querido "dejar mal a Vox" con esta medida.

En CHA, José Luis Soro ha ironizado ante Bermúdez de Castro porque "juega con ventaja, sabiendo que por coherencia no se puede votar en contra". "La falta de presupuesto es imputable al presidente", ha insistido el aragonesista, que ha lamentado que la DGA "espera que apruebe el decreto la izquierda, porque Vox que es socio natural vota en contra". Soro también ha preguntado por la situación de las ayudas todavía no incluidas. Joaquín Moreno, de Teruel Existe, ha comentado que "el diálogo social es clave para el correcto funcionamiento de nuestro sistema" y ha pedido "responsabilidad" a Azcón para aprobar en el futuro los presupuestos.

Álvaro Sanz, de IU, ha mostrado su "molestia" porque la DGA no se puso en contacto con los grupos y pidió al Ejecutivo autonómico que "las medidas de personal tengan su reflejo previo en el presupuesto". En Podemos, Andoni Corrales ha criticado que este tipo de decretos son "síntoma de la incapacidad de la mayoría conservadora para sacar adelante el presupuesto". Alberto Izquierdo (PAR) pidió que con esta medida "no se note que el parlamento no ha sido capaz de ponerse de acuerdo para unos presupuestos". Por último, Fernando Ledesma, del PP, ha celebrado la ampliación del fondo de contingencia, "una cuestión de previsión para que nunca se quede corto".

Antes de la aprobación de este decreto, el Gobierno de Aragón ha logrado el apoyo de las Cortes autonómicas para convalidar el texto que recoge el dinero destinado a los pueblos afectados por las tormentas y riadas de mediados de junio. Unos 20 millones de euros, aprobados en Consejo de Gobierno, que han contado también con el visto bueno de la cámara, que por unanimidad ha mostrado su solidaridad y compromiso con los municipios dañados hace unas semanas.