Pueyo cree que el PSOE va "al abismo con los ojos cerrados" al no dar "garantías" sobre el fin de la corrupción

La relación entre PSOE y Sumar, los dos partidos representados en el Gobierno de España, atraviesa sus horas más bajas. Los dos socios de coalición se han reunido este martes para abordar la crisis por los casos de corrupción que salpican a los socialistas, con el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, ya encarcelado por su supuesta participación en el cobro de mordidas en obras públicas. El aragonés Jorge Pueyo, miembro de CHA en Sumar, ha participado en el encuentro y ha aseverado que el PSOE "se dirige a un abismo con los ojos cerrados y sin frenos" y ha reclamado un mayor análisis de la situación a los socialistas.

Pueyo, que se ha sentado en una mesa capitaneada por Ernest Urtasun (Sumar) y María Jesús Montero (PSOE), ha mantenido la misma línea expresada por los otros miembros de su espacio político que también han asistido al encuentro. "Estamos profundamente decepcionados con la reunión", ha resumido Pueyo, que ha considerado que los socialistas "desoyen a sus socios y a la ciudadanía".

De ahí ese abismo que la izquierda alternativa ve como destino del PSOE si no cambian la ruta. "Esto es una última oportunidad, una cuerda para salvar a este Gobierno", ha advertido Pueyo, que ha pedido "acabar con el régimen del 78" y eliminar de la política española "la crispación y la corrupción que el régimen ha heredado desde el franquismo".

Otro de los puntos señalados por el aragonesista ha sido la posición interna del PSOE. Pueyo ha comentado que Sumar ha exigido "garantías a los socialistas de que esto no va a salir de donde ya conocemos", limitando la crisis de la corrupción a los nombres de José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. "Unas garantías no contestadas", ha lamentado el miembro de CHA en Sumar, que ha concretado que en el PSOE "no saben si va a haber más casos y escándalos".

Pueyo ha asegurado que la legislatura atraviesa, en su ecuador, "un punto muy peligroso" y ha cargado de responsabilidad al partido de Pedro Sánchez: "Que la legislatura acabe depende exclusivamente del PSOE". El aragonesista ha afirmado que Sumar espera al 9 de julio, cuando Sánchez comparecerá en el Congreso para explicar qué ha sucedido en el seno del PSOE, para saber el rumbo seguirán los socialistas. Pueyo también ha reclamado "atacar" al "triángulo de corruptos, corruptores y facilitadores" que han hecho posible que las prácticas supuestamente llevadas a cabo por Ábalos, Cerdán y García.