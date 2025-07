Manuela Berges dejará la Ejecutiva del PSOE en el Comité Federal de este sábado

Pedro Sánchez ultima la reforma interna del PSOE. La supuesta trama corrupta que involucra a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, y el encarcelamiento del segundo, obliga al secretario general de los socialistas a remodelar el partido. La elección del nuevo secretario de Organización, tras dos fallos estrepitosos, marca un nuevo camino interno del PSOE que dejará cargos por el camino. Una de las que cae de la Ejecutiva Federal es Manuela Berges, número 2 del PSOE Aragón, que no continuará en el equipo director, pero sí podría tener espacio en otro órgano en Ferraz.

Berges dejará de ser secretaria de Políticas Sociales, Mayores y Movimientos Sociales este sábado, al finalizar el Comité Federal. La también alcaldesa de Pedrola no seguirá dentro de la Ejecutiva. Los estatutos socialistas marcan que tan solo el 10% de los cargos pueden compaginar un puesto en Ferraz con otro en su Ejecutiva autonómica. En el caso de Berges, seguirá siendo secretaria de Organización del PSOE aragonés y la persona de confianza directa de Pilar Alegría para rearmar al socialismo autonómico con la mirada puesta en las elecciones municipales y autonómicas de 2027.

Ese 10% de elegidos para mantener cargos en dos Ejecutivas lo ha reservado Sánchez a las caras más conocidas del partido. Una de ellas, sin ir más lejos, es la propia Alegría, que es la secretaria general del PSOE Aragón y vocal en la Ejecutiva federal. La ministra aragonesa comparte situación con la andaluza María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE (número 2 del partido) y líder de los socialistas andaluces desde hace medio año.

Aragón pierde así uno de los dos puestos que tenía en la Ejecutiva de Pedro Sánchez. La pérdida de poder y presencia no es única para la federación aragonesa, ya que es un efecto que padecerán otros territorios. La reorganización que el presidente del Gobierno pretende hacer dentro del PSOE reducirá el número de miembros de la Ejecutiva y no atenderá a las cuotas por territorios. La intención de Sánchez con este movimiento es recuperar al partido del golpe sufrido por las tramas de corrupción en las últimas semanas y presentar que la formación se ha distanciado de Ábalos, Cerdán y Koldo. De hecho, todas las personas cercanas al último secretario de Organización no tendrán cabida en la nueva Ejecutiva.

Un hueco en el Comité Federal

La salida de Berges de la Ejecutiva no significará su distanciamiento con Ferraz. La secretaria de Organización del PSOE Aragón podría ocupar un cargo en el Comité Federal, ya que existe un hueco con sello aragonés desde el Congreso de Sevilla celebrado en diciembre. Allí comenzó la fractura interna del socialismo aragonés, que comenzó a torcerse hacia el sanchismo. La actual secretaria general del PSOE Zaragoza, Teresa Ladrero, renunció entonces a su cargo en el Comité Federal, algo que apuntilló la relación entre Ferraz y el equipo del entonces líder en Aragón, Javier Lambán.

El nombramiento como secretaria general zaragozana hace que Ladrero vuelva a integrarse en el Comité Federal. Tal y como decidieron los militantes zaragozanos la semana pasada, la alcaldesa de Ejea de los Caballeros hará ese viaje de regreso con Fernando Gimeno. Zaragoza, por el número de afiliados, tiene derecho a dos representantes. Huesca y Teruel tan solo a uno y en ambos casos son sus secretarios generales, Fernando Sabés y Rafael Guía.

Además, la federación aragonesa cuenta con otros tres representantes. Ros Cihuelo (concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza), Herminio Sancho (diputado en el Congreso por Teruel) y Miguel Gracia (senador) son los otros tres miembros aragoneses en el Comité Federal. El cuarto, el espacio vacante que dejó Ladrero en el mes de diciembre, lo ocupará seguramente Manuela Berges.