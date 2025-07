Uno de los 500 opositores que ha suspendido el examen de Lengua y Literatura en Aragón: "La corrección ha sido terrible. No han valorado lo que he escrito"

Suspendido. Chusé Rozas es uno de los tantos aspirantes a profesor que el sábado 21 de junio se presentó a la oposición de Educación en la especialidad de Lengua Castellana y Literatura en Zaragoza. Como otros muchos compañeros, este miércoles se llevó una gran sorpresa al conocer que no había superado la primera parte del examen. "Se ofertaban 89 plazas y solo han pasado 48 personas de las cerca de 500 que creo que nos presentamos", sostiene. Y, dice, esto mismo es extensible a otras materias. "Ahora acaba de salir que en Biología ha habido cero aprobados en la parte práctica", señala.

Los motivos de los repetidos suspensos están claros para Rozas. El aspirante cuenta que en todas las materias hay dos partes de examen, una teórica y una práctica. La primera de ellas es la que "todos conocen" porque van con unos temas preparados. Pero, esta vez, los tribunales contaban con unas rúbricas de evaluación en las que se marcaban unos ítems que cumplir y que, según indica Rozas, al menos él no pudo conocer hasta después del examen. "Una persona ha decidido que esas pautas es lo que hay que poner y ya está. Entonces, por ejemplo, marcan diez autores de un tema de literatura y si tú has citado a otros que representen también a esa época pero no están en la rúbrica, no te lo valoran", explica.

Rozas comparte su caso personal. "Soy un apasionado de la literatura oral e hice el tema sobre ella. Escribí once hojas, nombré a diez folcloristas pero ninguno estaba en la rúbrica. Y he usado conocimientos que tengo del tema pero también basándome en uno de los temarios más conocidos, de los que se usan en academias. Pero no me ha servido de absolutamente nada", dice molesto. "No se está valorando lo que hemos escrito", añade.

A la segunda parte, la teórica, "vas a ciegas", dice. "Yo sabía si iba a ser un comentario literario, linguístico, filológico... Así es imposible", comparte. Además, indica que fueron pruebas muy largas que se debían terminar en dos horas y en una jornada de mucho calor. "Yo estaba que me moría allí asado. Los exámenes han sido un auténtico descalabro", asegura. Así, afirma que la situación es "muy grave" y que "la correción ha sido muy terrible".

El aspirante explica que él iba preparado a la prueba, pues además de estudiar es profesor interino en un instituto de Zaragoza. "Yo no llevo ni diez años, pero hay gente que lleva muchísimo tiempo en las aulas y que no ha aprobado, o que incluso tienen un doctorado. Yo no pretendía sacar un 10 en el comentario de texto, pero me han puesto un 2,5... Ahora, ¿qué soy? ¿Un profesor lamentable?", se pregunta afectado. Rozas considera que es un proceso "injusto" en el que le han exigido lo que luego le dicen que no haga en sus clases: solo valorar los contendios puros y duros. "Te quedas con una sensación fatal... Hay un desprestigio porque muchos estamos de profesores y no hemos podido sacar ni un cinco", subraya.

Además, esta era ya la cuarta vez que el aspirante se presentaba a la oposición. En dos de ellas aprobó pero se quedó sin plaza en el concurso. "Es la situación contraria a la de este año. Esta vez, todos los que aprueben tendrán hueco", comenta Rozas, que añade: "Nunca antes había pasado que sobraran tantas plazas". Además, recuerda que todavía se deben conocer los resultados de la segunda prueba, por lo que el número de plazas vacías podría ser incluso mayor.

Ya este miércoles, la Federación de Enseñanza de CCOO advirtió de que, según había podido conocer gracias a sus afiliados, entre los que se encuentra Rozas, muchos aspirantes habían suspendido la primera parte del examen, que es eliminatoria, por lo que van a quedar muchas plazas vacías en un momento en el que el déficit de profesores de Secundaria es una realidad preocupante en la comunidad, sobre todo en materias como Lengua Castellana y Literatura o Matemáticas. "Se hincharon el pecho diciendo que esta era una convocatoria récord con mucha oferta, pero no se ha valorado lo que hemos hecho", subraya.