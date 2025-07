Vuelven las tormentas a Azuara: "No ha sido como la última vez pero está todo inundado"

Las lluvias no dan tregua. Este viernes se cumplen tres semanas desde que las fuertes tormentas descargaron sobre los pueblos de Azuara, Letux, Villar de los Navarros o Almonacid de la Cuba, entre otros, y dejaron grandes afecciones en sus viviendas y en algunos de sus edificios públicos. Este jueves por la noche volvió a caer agua en la comarca de Campo de Belchite y algunas de las zonas que quedaron destrozadas, como el pabellón municipal de Azuara, han vuelto a inundarse, aunque esta vez de forma mucho más leve.

Así lo confirma Enrique Martínez, alcalde de Almonacid de la Cuba, que explica que "ha habido lluvias y han bajado con fuerza la cabecera del río Cámaras y del Aguasvivas". Martínez asegura que "en Azuara se ha vuelto a inundar todo otra vez", y comparte que "ha habido desbordamientos en las mismas casas que se vieron afectadas la otra vez y también en el pabellón". Con todo, destaca que en estas últimas lluvias el agua habrá subido "unos 10 centímetros a diferencia de los dos metros a los que llegó hace unas semanas".

Eduardo Prieto, vecino de Azuara, cuenta que este viernes por la mañana le han despertado a las 7.15 horas para avisarle de que moviera el coche a la zona alta del pueblo porque bajaba de nuevo el barranco de La Val. "Cayó todo ayer (este jueves) sobre la 1 o 2 de la mañana. No ha sido como la última vez, pero un palmo de agua no te lo quita nadie, está todo inundado", revela. Otra de las zonas afectadas ha sido el parque de Azuara, pues según cuenta Prieto "estaban poniendo columpios y ahora vuelve a estar inundado". "Ahora estamos todos con la mosca detrás de la oreja, porque con las tormentas de verano en cualquier momento pasa algo", confiesa.

Con todo, tanto el vecino de Azuara como el alcalde de Almonacid de la Cuba respiran aliviados porque las tormentas no han sido tan perjudiciales como las de principios de junio. "En Almonacid de la Cuba pensábamos que saltaría la presa romana pero no ha llegado a hacerlo, así que todo sigue funcionando bien", apunta. Eso sí, el regidor apunta que "igual se ha inundado alguna parcela de las que están cerca del río, pero no demasiado grave porque ya estaba todo hecho polvo y arrasado".

Así, al menos en Almonacid de la Cuba, las lluvias no han generado retrasos en los trabajos de reconstrucción, que según indica Martínez avanzan poco a poco y les permiten tener cada día mejor ánimo. "Nos dicen que va todo en fecha y que el trabajo estará hecho", comparte contento.