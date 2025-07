Ricardo Olalla, el monitor de gimnasio que devolvió a la vida a un joven zaragozano: "Con la reanimación el tío tiraba. No tenía ganas de morirse ese día"

19 de octubre de 2024. Aunque es una fecha que Javier Alins recuerda por otros motivos, realmente supuso un contador a cero, porque su corazón dejó de latir. Fueron las manos y el coraje de Ricardo Olalla, un hombre de 51 años que se encontraba en el mismo tiempo y espacio y ajeno al mundo sanitario, lo que evitó su muerte prematura.

Javier llevaba tres años opositando para Bombero y aquel sábado a mediodía salió a entrenar sin nadie, como de costumbre, al Parque José Antonio Labordeta de Zaragoza, que "le pilla al lado de casa". Todo iba bien hasta que sus constantes vitales desaparecieron de golpe: "Me desplomé. Sufrí una parada cardiaca. Estaba muerto", asegura Alins. Pero, sin saberlo, no se encontraba del todo solo.

"Estaba en el parque con mis hijos jugando en la Rosaleda. Cuando nos fuimos a tomar algo al Frutolandia, esperando al batido, me dijo mi hijo Pablo: 'Se ha caído un chico ahí, papá'". Ricardo reconoce que "como había más gente y no se revolvían" no le dio importancia en un principio: "Había cuatro o cinco personas quitándole el sudor y poniéndole mantitas", añade. Sin embargo, su hijo volvió a insistir y ahí fue cuando se acercó. "Lo miré a la cara y tenía los labios morados y muy mal color. Estaba muy blanco. Me recliné y no respiraba", recuerda angustiado Ricardo.

Acto seguido y "sin pensárselo dos veces", comenzó a realizarle la Reanimación Cardiopulmonar (RCP) durante 15 minutos hasta que llegó la ambulancia. "El tío tiraba. No tenía ganas de morirse ese día. Parecía que le entraba aire", rememora Olalla, quien asegura que en esos momentos lo que piensas es "no pares, que se muere". Lo cierto es que era la primera vez que Ricardo realizaba el masaje cardiaco, pero contaba con la formación básica de primeros auxilios que había aprendido en su preparación como monitor de gimnasio. "Tienen que enseñar esto a todo el mundo. En los colegios, por ejemplo. Enseñamos muchas cosas, pero esto es vital", asegura Olalla.

Javier no reaccionaba tras las dos descargas eléctricas practicadas por el personal de emergencias, pero consiguió llegar al Hospital Clínico con constantes vitales, aunque sin consciencia. "Estuve dos días en coma", relata Alins, y por eso tiene "un lapsus de cinco días" en los que su memoria se fue a negro. Sin embargo, "gracias a cómo sucedió" a día de hoy vive, y "sin ninguna consecuencia". "Lo has salvado sin secuelas", le dijo el profesional sanitario a Ricardo, un mensaje que le produjo una mezcla entre alivio y emoción, tan fuerte que se tiró "al suelo a llorar".

"Vidas como la mía se han perdido por no haber tenido un Ricardo ahí", sostiene Javier. Unos diez días después de salir del coma se conocieron en el hospital, un momento que recuerda con cariño. "Tenía muchas ganas de conocer a la persona que me había salvado la vida. Me acuerdo que quería llorar pero no me salían ni las lágrimas", asegura Alins, quien también reivindica que "se forme mucho más a la gente en reanimación" y que se tenga "la valentía de ponerse a ello" si están en una situación similar. "Creo que hay que educar en estar ahí, aunque sea por desconocidos. Salvas la vida a alguien que no se tenía que ir en ese momento", concluye.

Actualmente Javier dedica su segunda vida a "redefinirse a nivel laboral" y trabaja como monitor en un gimnasio (como Ricardo), ya que los médicos, tras varias pruebas y análisis genéticos, le han diagnosticado una cardiopatía congénita que le impide perseverar en su sueño de ser bombero y por el que lleva un desfibrilador como "salvavidas" por si le vuelve a pasar. Un aspecto que le ha golpeado a nivel psicológico. "Mi vida estaba muy centrada en la oposición y entonces ese camino se me cerró. Cuando desperté estaba alegre de estar vivo, pero un poco asustado", recuerda Alins. Motivo por el cual a día de hoy un profesional le ayuda a "escuchar las emociones" y la "frustración por la pérdida deportiva".

Ricardo considera, después de esta experiencia, que "cada día somos más ajenos al otro", refiriéndose a que aquel día "hubo gente que no se movió", por lo que, de no ser por él, señala, "allí habría dos ramicos de flores". Y aprovecha para decir que el reconocimiento de Protección Civil del Gobierno de Aragón es algo más bien simbólico. "El premio gordo es que Javi esté aquí. Le tengo mucho cariño", añade Olalla. Para sus dos hijos, Pablo y Alejandro, de 12 y 9 años, su padre es un héroe y por ese motivo le preguntan si a él "también le harán una estatua como a los Héroes del Silencio" como la que hay en la Plaza de Albert Schweitzer de Zaragoza.

"Casi me emociono más cuando pienso en cómo lo vivió mi familia", añade Javier, a la par que reflexiona acerca de cómo la rutina es capaz de borrar la lección. "Al final te acostumbras y con el día a día llegas a olvidar ese algo tan fuerte que has vivido hace seis meses", sostiene emocionado. Por eso, a veces reconoce tener que "pararse a recordar" la "suerte" que tiene por cómo le cuidan para valorar aún más "la gente que nos rodea". Al menos, la relación con Ricardo, añade, procurará mantenerla porque para él "es un segundo padre".