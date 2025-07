Aragón triplica la inversión extranjera en un año y marca su máximo histórico

Aragón se encuentra inmerso en un momento extraordinario de inversiones. En los últimos años los anuncios han llegado de sectores tan diversos como las energías renovables, la automoción (gigafactoría de baterías), la agroalimentación o los centros de datos. Detrás de algunos de los grandes proyectos hay empresas o inversores que viene del exterior, un impulso que empieza a sentirse en la estadística oficial sobre inversión extranjera, que se ha disparado hasta niveles desconocidos hasta la fecha en la comunidad.

El pasado año alcanzó los 793,9 millones de euros, lo que supone el máximo de la serie histórica que se inicia en 1993, según la base de datos DataInvex del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Esto supone un incremento del 201,5% respecto a los 263,3 millones que se registraron en 2023, es decir, se triplicaron los operaciones en un solo año.

Así lo recoge el último Boletín Trimestral de Coyuntura, publicado recientemente por el Gobierno de Aragón, que incluye un apartado dedicado al análisis de este indicador económico. El anterior máximo de la serie histórica se había registrado en 2022 con 450,2 millones de euros. La cifra de 2024 se encuentra además muy por encima de la media de los últimos años.

Entre las grandes inversiones extranjeras que ha captado Aragón en los últimos años destacan las de multinacionales como Stellantis, Amazon Web Services, Blackstone o Microsoft. La primera impulsa la gigafactoría de baterías de Figueruelas, en alianza con el grupo chino CATL, y el resto promueven centros de datos.

No obstante, el informe aclara que no se pueden relacionar directamente algunos de los anuncios de grandes proyectos de inversión en Aragón y su magnitud económica con estos positivos datos, ya que en muchos casos hay que tener en cuenta el llamado «efecto sede», por el que las inversiones se asignan a la localización del domicilio fiscal de la empresa que invierte, que no tiene por qué coincidir necesariamente con el territorio donde se realiza la inversión, en este caso la comunidad aragonesa.

Por este motivo, gran parte de las inversiones extranjeras que se realizarán en Aragón en los próximos ejercicios ­es probable que no computen en la comunidad aragonesa a efectos de esta estadística, al tener la filial española de la multinacional que realiza la inversión su sede en otra comunidad.

Sin embargo, el notable dato de inversión extranjera en Aragón en 2024 sí que es un reflejo de «la alta capacidad de la comunidad aragonesa para atraer inversiones», según concluyen los autores del informe.

En el conjunto de España, la inversión extranjera pasó de 31.330,6 millones de euros en 2023 a 31.966,2 millones de euros en 2024, un incremento del 2,0% anual únicamente. Por comunidades autónomas, Aragón ocupó el sexto lugar como destino de las inversiones extranjeras en 2024, sólo superada por Madrid, Cataluña. País Vasco, Comunidad Valenciana y Andalucía. No obstante, hay que tener en cuenta que la distribución por regiones presenta normalmente un alto grado de concentración al realizarse el reparto de la misma de acuerdo con la ubicación de la sede de las empresas extranjeras, las cuales están fundamentalmente localizadas en Madrid y Cataluña.

De esta forma, la porción de las inversiones extranjeras en Aragón se situó en un 2,6% sobre el total nacional en el año 2024. Tradicionalmente, el peso relativo de la comunidad se ha situado por debajo del 1% del total nacional, con la excepción del año 2022, con un 1,4%.

La energía capta el 45% de los flujos y Países Bajos es el primer inversor Casi la mitad de la inversión extranjera en Aragón en 2024 se concentra en el sector de suministro de energíaeléctrica, gas, vapor y aire. En concreto, este sector (CNAE 35) alcanza el 45,4% del total de operaciones. Le siguen en importancia el comercio al por mayor e intermediación comercial (sin contar vehículos motor), con un 19%; la industria de la alimentación, con un 15,2%; y educación, con un 6,3%, según los datos recogidos en el Boletín Trimestral de Coyuntura, publicado recientemente por el Gobierno autonómico. Por país inmediato que realizó la inversión extranjera en la comunidad aragonesa en el último ejercicio 2024, destacan estados que suelen ser utilizados como intermediarios por su baja fiscalidad como es el caso de Países Bajos (un 45,5% del total) y Luxemburgo (un 29,7% del total). En tercer lugar, se situó Reino Unido (un 11,5% del total), seguido de Francia (un 4,0% del total). Sin embargo, por país último que realiza la inversión, en el último ejercicio destaca el peso de Dinamarca (un 40,6% del total), Hong Kong (11,6%), Francia (8,2%) y Estados Unidos (6,9%). Incluso al analizar esta variable aparece España como país último en realizar el 18,9% del global de inversiones, ya que estás, posteriormente, se instrumentan a través de sociedades de Países Bajos o Luxemburgo, por ejemplo. Hay que destacar que en el análisis no se han tenido en cuenta las inversiones realizadas por entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVEs), es decir, de sociedades establecidas en España cuyo principal objeto es la tenencia de participaciones de sociedades situadas en el exterior. Por otro lado, también debe tenerse presente que a nivel de comunidades autónomas únicamente se puede ofrecer información sobre inversión bruta, ya que no están disponibles los datos sobre inversión neta, que es el resultado de restar las desinversiones por causa de transmisiones entre residentes y no residentes, y de liquidaciones parciales (reducciones de capital) o totales (disoluciones o quiebras).

La estadística del DataInvex de los flujos del primer trimestre de 2024 incluye los primeros datos del componente financiación intragrupo cuando hasta ahora solo recogía capital y patrimonio, en cumplimiento de un real decreto. De esta manera, la inversión extranjera directa en Aragón alcanzaría los 911,99 millones, el 2,5% del total nacional, situándose la quinta comunidad en recepción de inversión extranjera en el último ejercicio.

El informe recuerda los efectos positivos que las inversiones exteriores generan sobre un territorio. Por un lado, las empresas que las protagonizan suelen tener un mayor tamaño, lo que les permite aprovechar mejor las economías de escala y tener una mayor capacidad financiera, lo que a su vez les da acceso a realizar mayores inversiones en I+D y ser más innovadoras.

Además, son compañías acostumbradas a desenvolverse en mercados más competitivos, por lo que son más eficientes y alcanzan niveles de productividad mayores que las empresas no internacionalizadas.