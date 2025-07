Capitales de comarca, motores de desarrollo

Los pequeños municipios que forman parte del amplio territorio de Aragón miran siempre a su «hermano mayor». Las capitales de comarca, las localidades más grandes, se convierten en referencia social y económica del resto de pueblos que sienten el apoyo y la importancia de estos lugares. En la mesa Capitales comarcales, motores de cohesión y de desarrollo territorial, representantes de cuatro importantes cabeceras comarcales analizaron en el Foro de Municipalismo de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN su papel como localidad importante, los retos a los que se han enfrentado en la primera mitad de la legislatura y lo que queda por hacer en sus pueblos, en un momento de constante transformación y que seguro obligará a adaptarse a los cambios de futuro, siendo referencia para pueblos más pequeños y colaborando con el resto de las instituciones que dibujan el mapa político de la comunidad y del resto del país.

Sergio Ortiz, alcalde de Cariñena, Eduardo Arilla, alcalde de Borja, Noé Latorre, alcalde de La Almunia de Doña Godina, y Andrea Rodríguez, concejala de Desarrollo Económico, Empleo y Lucha contra la Despoblación de Ejea de los Caballeros, compartieron la primera de las mesas redondas, que sirvió para poner en valor la gestión de estos ayuntamientos y conocer más su impacto en otros municipios del territorio.

Ortiz celebró una vez más el reconocimiento de Cariñena como Ciudad Europea del Vino para el presente año, una iniciativa que le sirvió también para ganar el premio Aragonés del Año entregado por este diario. «Tenemos grandes proyectos, como la instalación del centro de datos, pero no es algo que nos quite el sueño», reflexionó el regidor, que sí puso en valor el papel de los fondos europeos que han dinamizado la economía continental en los últimos años: «Han venido muy bien para el desarrollo y la atracción de más proyectos». Sobre la instalación de ese futuro centro de datos, Ortiz llamó a la prudencia y quiere «esperar» a que se vea el impacto real en el ayuntamiento para ver cómo cambia el desarrollo de la localidad.

Sergio Ortiz. FORO DE MUNICIPALISMO DE EL PERIODICO DE ARAGON EN CAJA RURAL DE ARAGON / Galindo / Gracia

Se han comprado 20 viviendas, destinadas a jóvenes, y la idea es comprar cuatro más para dedicar a la gente que necesita acceder a una vivienda Sergio Ortiz — Alcalde de Cariñena

En Ejea de los Caballeros, Rodríguez destacó la puesta en marcha de «nuevos apartamentos residenciales», destinados a personas mayores, que servirán como «un modelo novedoso» para el día a día de los veteranos del municipio. Los más mayores también podrán disfrutar del «nuevo centro de día» y hacer uso de los servicios de «un nuevo centro asistencial» que se encuentra en fase de estudio. La concejala de Desarrollo Económico avanzó que Pinsoto será el pueblo de colonización que acoja este nuevo proyecto.

El alcalde de Borja, Eduardo Arilla, expuso como «los proyectos para tener más dinámicas sostenibles y promover el ahorro energético» han tenido efectos positivos en su localidad. Las brigadas municipales han cambiado en los últimos tiempos, «y todos los vehículos que utilizan ahora son eléctricos», algo que ha pasado de forma similar con los edificios de la administración de Borja, «que cuentan con placas fotovoltaicas» para ser abastecidos de energía. Arilla destacó el papel del polígono municipal, «desarrollado poco a poco» y que espera un par de grandes inversiones en los próximos tiempos. Una de ellas está vinculada al sector del automóvil, tan importante en Aragón. Además, el pleno del Ayuntamiento de Borja llegó hace poco a un acuerdo «por unanimidad» para impulsar la construcción de vivienda pública: «Era importante que todos los grupos estuvieran representados, porque es un proyecto a largo plazo».

Noé Latorre tiene claro muchos de los argumentos de La Almunia de Doña Godina para seguir siendo un foco tractor de su comarca. «La universidad que tenemos nos hace diferentes», aseveró el alcalde, que admitió que en el consistorio «se tienen conversaciones con empresas», aunque no hay nada cerrado. El reto, para Latorre y su equipo, es «que haya mejor calidad de vida». Para avanzar en esa misión, una receta clara: «Que los servicios que tenemos sigan funcionando bien y podamos seguir ofreciendo servicios básicos y esenciales de la mejor manera posible a todos los vecinos». La población flotante, cifrada en 2.500 personas en la localidad, tensa un poco el ofrecimiento de servicios, pero Latorre ratificó su compromiso para intentar llegar a todos los ciudadanos que viven en el municipio que dirige: «Se intenta apoyar en todo lo que se puede».

En Cariñena los fondos venidos de la Unión Europea también sirvieron para mejorar las infraestructuras municipales. «En 2023 captamos 434.000 euros para renovar el centro de mayores, con una inversión extra de 290.000 euros cofinanciada entre Vitalia, que gestiona el edificio, y el ayuntamiento», resumió Ortiz, que calificó positivamente la situación de la residencia: «Tenemos un centro muy bueno y que hace hincapié en las unidades de terapia y recuperación». Ligada también a los fondos europeos, la localidad pudo asumir la actualización de las luminarias. «Hemos podido hacer el 100% del municipio de led, excluyendo el polígono, pero ya todo el casco urbano estará actualizado».

Otra de las cuestiones que se vio beneficiada por la influencia de los fondos europeos en Cariñena fue uno de sus estandartes, el vino. «Hemos conseguido casi dos millones para mejorar las rutas del vino, para el sector vitivinícola», en una combinación de gastronomía y turismo para conocer mejor la zona. Por último, el dinero llegado desde Bruselas ha permitido que, con la colaboración del Gobierno de Aragón y los fondos distribuidos por el Gobierno central, se haya podido mejorar la situación habitacional: «Se han comprado 20 viviendas, destinadas a jóvenes, y la idea es tener cuatro pisos más para dedicarlos a la gente que necesita acceder a vivienda».

En Ejea de los Caballeros no le quitan el ojo a los fondos y líneas de ayuda que sirven para actualizar las infraestructuras del municipio. Rodríguez comentó que «se siguen mirando estas subvenciones» en el seno de la capital de las Cinco Villas, después de obtener una ayuda de 1,5 millones de euros del Perte del ciclo del agua: «Hemos conseguido mejorar el ciclo del agua en toda la localidad y ha habido una mejora en el consumo para todos los vecinos». Rodríguez comentó que en el consistorio están «contentos» con los resultados obtenidos hasta la fecha y puso como ejemplo uno de los silos de la localidad, que se podrá reformar gracias a una subvención de 800.000 euros: «Queremos convertirlo en un espacio sociocultural y deportivo más moderno».

Andrea Rodríguez. FORO DE MUNICIPALISMO DE EL PERIODICO DE ARAGON EN CAJA RURAL DE ARAGON / Galindo / Gracia

Es necesario colaborar entre instituciones y sentarse las veces que haga falta para salvaguardar el derecho fundamental a la atención sanitaria Andrea Rodríguez — Concejala de Desarrollo de Ejea de los Caballeros

Agua y luz son dos de las cuestiones que más preocupan a los municipios. También es el caso de Borja. «Hemos mejorado, con nuevas tecnologías, las luminarias de la ciudad y nos ha permitido tener un mayor ahorro de luz», resumió Eduardo Arilla. Para el regidor, la experiencia con los fondos europeos es «muy buena», aunque no siempre se consigue el objetivo: el Conjunto Histórico de Borja, declarado Bien de Interés Cultural, no recibió apoyo desde Bruselas para potenciar su atractivo turístico. «Competíamos con verdaderas joyas del patrimonio», cerraba Arilla, que sí comentó que desde la localidad están interesados en continuar atrayendo fondos de la UE para el desarrollo de todo el municipio y de sus sectores sociales y económicos. Arilla señaló que la intención del ayuntamiento es poner en valor este conjunto patrimonial y que se están ayudando de otras subvenciones y líneas de ayudas para seguir sacando adelante este proyecto.

Un lunar para todas estas iniciativas puso Noé Latorre. «La Administración morirá de éxito, porque hay una cantidad enorme de burocracia», criticó el alcalde de La Almunia de Doña Godina, que puso el foco de esta pequeña crisis en los municipios más pequeños. «Para ellos es imposible, casi siempre hay que contratar a una empresa para que afronte esa documentación», censuraba Latorre, que sí que admitió que «cuando llegan los fondos, son muy efectivos». Sin olvidar que «supone mucho trabajo» para los ayuntamientos conseguir llevarlos a buen puerto.

Relaciones institucionales

La importancia de las cabeceras comarcales se mide también en su influencia en otras administraciones, así como en sus relaciones con otras instituciones para sacar adelante proyectos que tienen impacto positivo en la propia localidad y en aquellos municipios con los que hay estrechas relaciones.

Cariñena sí destaca las relaciones que existen con otras administraciones. «En el municipio damos muchos servicios a otros pueblos cercanos», explicó Ortiz, que puso como ejemplo el desarrollo deportivo de la comarca. «Tenemos una escuela de fútbol base en la que más de la mitad de los chavales que juegan no viven en nuestro pueblo», resumía el regidor, que avanzó que sucedía algo similar en con la escuela municipal de música. «Se echa en falta que la comarca se implique un poco más en algunos de los servicios que la cabecera ofrece al resto de localidades», reclamó Ortiz. «De siempre hay una colaboración institucional para sacar adelante la vida de los pueblos», resumió el primer edil, que agradeció los planes que permiten a los ayuntamientos elegir los proyectos en los que invertir las líneas de ayudas obtenidas: «Es una medida que ha dado la mayoría de edad a los consistorios». «Somos dueños y señores de lo que vamos a hacer y nos permite cierta previsión», concretó Ortiz, que avanzó que las conversaciones entre administraciones son muy habituales: «Si hay algún problema, se dialoga y se llega a algún acuerdo».

En una línea muy similar se expresó Andrea Rodríguez, por lo que observa en el día a día de Ejea de los Caballeros. «Lo que se demanda es que todas las instituciones pongan recursos económicos y humanos», resumió la responsable de Desarrollo Económico, Empleo y Lucha Contra la Despoblación. Como llevan tiempo reclamando desde la localidad, las principales preocupaciones de Ejea de los Caballeros tienen que ver con «poder solucionar los problemas relacionados con la sanidad y la educación» que padece el municipio, ante la falta de personal para atender las demandas de la población. La edil socialista desgranó la situación que vive Ejea de los Caballeros y mostró su temor a que el panorama «se agrave» con las vacaciones de verano de los facultativos que están en el pueblo: «Ya hay tres que nos han comentado su intención de irse». Otro punto que genera incertidumbre en el seno del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros es el concurso de traslados, que se reactivará en septiembre y moverá a profesionales sanitarios. «Tenemos la firme convicción de que para que el mundo rural siga vivo se necesitan una buena sanidad y una buena educación», concretó Rodríguez, que calificó de «dramático» el escenario al que se enfrenta el Consejo de Salud de Ejea de los Caballeros. «Nadie está jugando con la salud, pero es necesario colaborar entre instituciones y sentarse las veces que haga falta para salvaguardar el derecho fundamental a la atención sanitaria que tienen todos los ciudadanos», concluyó la responsable de Desarrollo Económico, Empleo y Lucha Contra la Despoblación de la localidad cincovillesa.

Eduardo Arilla, alcalde de Borja, también comentó que en su ayuntamiento «se quiere que lleguen más recursos», algo que falla, pero que «existe buena coordinación con la comarca». También diputado provincial, Arilla admitió no ser el más indicado para hablar sobre la DPZ, pero sí puso en valor «las ayudas que vienen ligadas a la Agenda 2030 o la colaboración que existe con los ayuntamientos por parte de la institución provincial». Arilla considera que este tipo de líneas y subvenciones «vienen muy bien a los pueblos». Destacó el plan Plus, que permite «que sean los propios consistorios los que elijan hacia donde destinan ese dinero, pudiendo seleccionar en cada ayuntamiento los proyectos que más interesan». Sin embargo, como crítica, el regidor de Borja señaló que la relación con el Gobierno de Aragón de Jorge Azcón es «nula»: «No se nos hace caso a peticiones relacionadas con el polígono industrial o con el desarrollo de nuevas viviendas en la localidad». Arilla mostró su preocupación porque la situación «no vaya para abajo» y recordó que la situación del colegio público es «lamentable».

Eduardo Arilla. FORO DE MUNICIPALISMO DE EL PERIODICO DE ARAGON EN CAJA RURAL DE ARAGON / Galindo / Gracia

Hemos sacado adelante en el Pleno, por unanimidad de todos los grupos, un proyecto muy importante para impulsar la construcción de vivienda pública Eduardo Arilla — Alcalde de Borja

Para el alcalde de Borja, su localidad sufre «un parón enorme» de actividad por parte del Gobierno de Aragón, al que recordó que las anteriores administraciones sí desarrollaron proyectos e iniciativas que llegaron hasta el municipio: «Queremos que se nos tenga en cuenta para todos esos proyectos que son necesarios y para los que llevamos tanto tiempo esperando». Arilla comentó también su enfado por no estar incluido en el plan de viviendas del Ejecutivo autonómico y aseguró que se mantienen contactos con la consejería autonómica del ramo para mejorar la situación y paliar ese déficit. Arilla reivindicó en ese momento el papel de las cabeceras comarcales, «que influyen en el propio municipio y en los pueblos de alrededor», y recordó que el crecimiento económico de la principal localidad de la comarca tiene un impacto positivo para el resto de los municipios: «Si a la cabecera le va bien, al resto le va bien, y viceversa, es una relación necesaria para todos los pueblos».

En medio de ambas visiones se colocó Noé Latorre. El alcalde de La Almunia de Doña Godina admitió que los ayuntamientos «siempre solicitan más de todo», pero no por ello quiso olvidarse de las administraciones superiores que se encargan de destinar esos fondos: «Nos llega lo que nos llega, pero intento hacer el esfuerzo por entender a la parte de arriba». Para Latorre, la gestión del fondo Plus de la Diputación Provincial de Zaragoza es «un acierto absoluto» y destacó, como sus predecesores en el uso de la palabra, que es bueno «que los ayuntamientos puedan analizar y decidir a qué se destina ese dinero».

Noé Latorre. FORO DE MUNICIPALISMO DE EL PERIODICO DE ARAGON EN CAJA RURAL DE ARAGON / Galindo / Gracia

La Administración morirá de éxito, hay una cantidad enorme de burocracia inasumible para los municipios más pequeños Noé Latorre — Alcalde de La Almunia de Doña Godina

El propio Latorre calificó de «buena» la relación con su comarca y planteó como uno de los principales retos de las localidades que participaron en el foro es la llamada población flotante, esa que no se encuentra de manera estable en el municipio, pero que sí tiene que hacer uso de los servicios básicos. «En materia sanitaria estamos tranquilos, pero se tensiona todo cuando hay más población y no se puede tener a un médico trabajando 24 horas, porque cuando atienda al paciente no lo va a hacer igual de bien», resumió Latorre. Sobre las relaciones con otras instituciones, el alcalde comentó que los pocos encontronazos «se han podido subsanar» y confió que en el futuro se podrán resolver cualquier desencuentro entre administraciones. «Al final, todos queremos lo mismo, que son más recursos para poder dar mejores servicios a todos los ciudadanos», resumió Latorre, que mostró el deseo de todos los alcaldes por «prestar las mejores atenciones» a todos los ciudadanos que viven en los centenares de pueblos de Aragón.