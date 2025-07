Patricia Sancho, la investigadora aragonesa que ha logrado un hito en el cáncer de páncreas: "Es un orgullo ser todo mujeres"

El grupo que lidera en el IIS Aragón acaba de descubrir una nueva manera de frenar la metástasis en el cáncer de páncreas. ¿Cómo han conseguido llegar a este hito?

Hemos identificado una proteína, que ya estaba descubierta anteriormente, y le hemos dado una nueva función en el cáncer de páncreas. Esta proteína detecta cuándo las células tumorales tienen estrés en su ambiente, es decir, cuándo no tienen oxígeno suficiente, no tienen nutrientes o no están en condiciones adecuadas. Entonces, se activa y hace una señal para decir 'vámonos a buscar otros horizontes con condiciones más favorables'. Las células cambian de forma y pueden migrar a otros sitios del cuerpo y crear nuevas metástasis.

Lo que hemos hecho ha sido probar dos fármacos que están destinados a bloquear esa proteína en células de laboratorio y en ratones experimentales. Hemos visto que con estos fármacos, que son experimentales Y no se usan en clínica, podemos frenar de manera muy significativa esta metástasis.

Nunca antes se había conseguido un avance así...

Es muy novedoso, sí. En otros tipos de cáncer se había descubierto esto pero generando los efectos incluso contrarios. Se ha discutido mucho sobre cómo funcionaba, porque al final una misma proteína puede funcionar distinto en diferentes tipos de cáncer.

Menciona que son fármacos experimentales. ¿Cuándo se podría llevar este estudio al paciente?

Queda todavía una larga carrera por delante para intentar validar estos inhibidores y que pasen a uso clínico. Muchos de los fármacos que trabajamos con animales no se pueden pasar con facilidad a los humanos por sus propiedades. Hay que destinar dinero para estudiar unos compuestos que cumplan la misma función que estos fármacos pero que se puedan usar en personas.

¿Cuál es el principal reto a abordar en el cáncer de páncreas?

Uno de los principales problemas es que se diagnostica muy tarde, en fases muy avanzadas, por lo que cuando se localiza ya hay metástasis. El objetivo prioritario es intentar diagnosticarlo antes para aplicar el fármaco adecuado y que este surta efecto. Si cuando se diagnostica ya hay metástasis, no podemos hacer nada aunque tengamos el fármaco.

¿Y se ha avanzado en detección precoz en los últimos años?

Todo el mundo ha visto el interés del diagnóstico temprano en cáncer de páncreas. El problema es que los síntomas son muy generales: dolor de espalda, malestar general... No es fácil de detectar. Pero se están destinando muchos recursos a nivel de personas y de financiación para intentar el diagnóstico temprano. Es el objetivo a conseguir poco a poco.

La investigación lleva sus tiempos. ¿Cuándo comenzó el estudio?

Empecé en Inglaterra en 2015. Luego me lo traje a Zaragoza y contraté a Bea Parejo. Empezamos a trabajar en 2018 y hasta ahora.

Sois cuatro mujeres investigadoras de Aragón. Eso también es para resaltar.

Para nosotras es un orgullo inmenso este proyecto. Mi grupo de investigación está integrado al cien por cien por mujeres y creo que estos logros pueden ser una forma de promocionar el papel de la mujer en la ciencia y servir como referencia para otras investigadoras: se hace ciencia de calidad independientemente de si eres hombre o mujer. Por eso queremos moverlo muchísimo, que se vea la foto de unas mujeres en un estudio que ha sido publicado en una revista de mucho prestigio internacional.

Pero sigue habiendo grandes desafíos para la mujer en la ciencia.

Sí. En investigación empiezan casi más mujeres que hombres, pero las vamos perdiendo por el camino. Pocas acaban en puestos de prestigio. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay ese agujero?

¿Cómo se puede cambiar eso?

Falta concienciación y faltan políticas que ayuden a favorecer la conciliación para que una mujer no sienta que, si tiene un hijo, ya no puede optar a un puesto de responsabilidad en la ciencia. Yo tuve una hija y tuve que dejar esa parte un poco al lado hasta que mi carrera científica estuvo muy avanzada. He tenido que retrasar mi vida familiar por conseguir un puesto de investigación de nivel profesional, y creo que faltan políticas de apoyo para que sea posible hacer las dos cosas en paralelo, porque no es imposible.

Y tu caso no es el único.

Tanto Beatriz, autora del estudio, como yo somos mamás de niños pequeños. Hemos podido hacer este estudio, pero no sin sacrificio. Llevamos años conciliando.

¿Ha habido momentos críticos?

Fue complicado lanzarlo porque al principio éramos un grupo pequeño, solo Bea y yo. Cuando lo empecé estaba embarazada, y mientras estaba de baja por maternidad no desconecté del laboratorio.

¿Y a nivel económico?

Hemos tenido suerte porque diferentes fundaciones han reconocido el valor de lo que estábamos haciendo, sobre todo la Asociación Española contra el Cáncer. A nivel burocrático ha sido más complicado porque empecé la investigación en Inglaterra y traer los materiales a España fue un poco desesperante. También tuvimos algunos problemas con la antigua institución porque, a nivel de propiedad intelectual, no nos dejaban traer toda la investigación aquí. Hubo un tiempo que tuvimos que parar el proyecto, pero finalmente lo resolvimos con negociaciones.

El proyecto se ha llevado a cabo con colaboración internacional.

En total hemos participado 27 países distintos. Esa ha sido otra de las complicaciones, porque coordinar a tantas personas es difícil. Éramos muchos y claro es menos fluida la comunicación. La ciencia en el proyecto es lo que estaba claro, y lo que ha sido más difícil ha sido lo de alrededor.

Al final todo ha llegado a buen puerto.

A partir de estas investigaciones vamos a seguir avanzando, investigando con nuevos fármacos con mejores propiedades. El estudio ha abierto mucho campo y ahora podemos estudiar por ejemplo cómo influye el tipo de alimentación en activar esta proteína. Hay mucho potencial por delante.