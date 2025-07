El Pirineo aragonés acusa la falta de vivienda en pleno verano para trabajadores y urge soluciones

El verano ya ha llegado y los ciudadanos se van. A la playa, a otros países y cada vez más a la montaña. El Pirineo aragonés es foco turístico durante todo el año y en los meses estivales toca techo, en un contexto en el que capea en paralelo con una crisis. La dificultad del acceso a la vivienda que ataca a toda España se agrava en zonas turísticas, como es el caso de los municipios pirenaicos, que pelean desde hace años contra la ibización de la zona, por los elevados precios y por las malas condiciones en las que se ven obligados a vivir algunos trabajadores de temporada. Ni sindicatos ni patronal ven con buenos ojos una situación que excede a las relaciones económicas y ambos demandan límites al crecimiento de las VUT (Viviendas de Uso Turístico) y una intervención mayor en el mercado de la vivienda.

«Es un problema muy serio, más acuciante en las zonas turísticas, porque el trabajador temporal no encuentra vivienda a un precio asequible», resume Fernando Luna, presidente de CEOE-Cepyme Huesca. El oscense cree que los empresarios turísticos acabarán replicando «lo que se hace ya en el campo con alojamientos para temporeros» porque el resumen es uno: «O hay vivienda o no se puede trabajar».

Luna llega a calificar de «imposible» encontrar nuevos empleados para algunas zonas y considera «grave» la falta de opciones para hacer frente a esta problemática. «Si no encontramos pronto un apoyo, será imposible mantener la vida en el mundo rural», reflexiona el presidente de la patronal oscense, que critica que «la gente no se puede quedar a vivir» en esos pequeños municipios.

Sí que nota, desde hace un tiempo, las primeras acciones para afrontar de cara la complicada situación. «Se está trabajando mucho, pero la demanda de nuevos pisos crece más rápido que la oferta», analiza Luna, que critica que la ibización en Aragón es «algo que ya se avistaba hace tiempo».

Luna da por hecho que la complicada accesibilidad de la vivienda en el Pirineo costará resolverse. «Hacer nuevas residencias no se arregla de la noche a la mañana», certifica el empresario, que cuenta como muchos compañeros ya tienen claro que «no van a poder contratar nuevos empleados porque no hay residencia, por lo que habrá negocios que no puedan crecer ni podrán asumir pasos que necesiten de una ampliación de personal».

El presidente de CEOE-Cepyme en Huesca vaticina que la crisis de vivienda está «empezando en el medio rural, pero puede ser un catástrofe para todos en el futuro». «La gente no es del todo consciente de lo que puede suponer para los pequeños pueblos esta situación», concluye Luna, que avisa que después de la falta de vivienda llegará el impacto social y económico palpable en todo momento: «Los turistas lo verán cuando no haya bares o restaurantes o quede solo uno, cuando no encuentren sitio para comer en la localidad en la que están veraneando».

Con la vista en la protección de los trabajadores habla Ana Fernandes, secretaria de Organización de la federación de Servicios en CCOO Aragón. «La gente siempre encuentra dificultad para acceder a la vivienda en el Pirineo, pasa con cualquier oferta de trabajo», explica la sindicalista, que asegura que «se tienen que rechazar muchas veces esos puestos porque no se puede acceder a un piso». Fernandes cuenta casos de «trabajadores a los que les ofrecen sueldos de 1.200 euros y el alquiler les cuesta 800». Hay situaciones más «dramáticas», con alquileres turísticos a 500 euros la semana.

Fernandes pone en valor la decisión de Aínsa, hecha hace unos años, de limitar el crecimiento de los pisos turísticos. «Debería trasladarse a otros ayuntamientos», opina la representante de CCOO, que señala otro problema al que se enfrentan los potenciales empleados: «Ya no hay temporada de invierno o de verano, sino que es una situación que se extiende durante todo el año porque la campaña turística dura ocho meses». Además de la oferta municipal, Fernandes comenta que «muchos establecimientos, como el Balneario de Panticosa, ofrecen alojamiento a los trabajadores porque conocen las dificultades y saben que no tendrían empleados». Una solución «insuficiente» para un problema de mayor magnitud.

Las soluciones que pasan por la cabeza de la responsable de Servicios de Comisiones Obreras son muchas e incluyen «la construcción de nueva vivienda con alquileres asequibles o limitar la vivienda turística para ver cuántos pisos se pueden establecer».

Pero la falta de trabajadores en el sector servicios no la causa solo la ausencia de vivienda. «Hay que hacerlo más atractivo, reduciendo la jornada laboral y mejorando el sueldo en los convenios colectivos», concreta Fernandes, que destaca que el objetivo debe ser que «los trabajadores puedan y quieran elegir establecerse en estas zonas y no prefieran marchar a otros lugares».