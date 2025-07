El PSOE Aragón señala "la soledad de Azcón" en el Congreso del PP: "No lo quieren ni en su casa"

El portavoz del PSOE Aragón, Jesús Morales, asegura que el Congreso del PP deja la imagen de la "poca influencia" y "la soledad" de Jorge Azcón en su propio partido y lamenta que la foto del partido sea "la del pasado y la de Mazón". En esa línea, desde el PSOE aragonés lamentan que "pese a que Jorge Azcón quiere hacer puntos, de nada le sirve porque, como hemos visto en este Congreso, no lo quieren ni en su casa".

De esta manera ha analizado este domingo el portavoz de los socialistas aragoneses la cita congresual de los populares y las dos formas de hacer política que distingue. "La del PSOE, que afronta las cuestiones de la realidad y la del PP, que nada en la hipocresía", ha comparado. "Hemos visto la soledad de Azcón, un presidente autonómico que debería tener una cuota de poder importante dentro del núcleo de confianza de Feijóo y lo que vemos es que no lo quieren en su casa, se ha difuminado su capacidad de influencia y su presencia queda relegada a segundo o tercer plano, al igual que Mazón, con el que ya guardan muchas semejanzas, como la mala gestión de crisis", ha añadido Morales.

Se ha referido el portavoz socialista a otras dos imágenes que deja el congreso del PP: "Una, precisamente, la de Mazón y los aplausos del congreso a quien gestionó nefastamente las consecuencias de la dana en Valencia y, dos, la foto del pasado de Aznar, de M. Rajoy y de Feijóo; de quien nos llevó a la guerra, de quien tiene numerosas condenas por corrupción y de quien abraza a la extrema derecha".

Además, desde el PSOE Aragón aseguran que "no se van a admitir lecciones de igualdad o de feminismo de un partido como el PP". "La hipocresía del PP es palpable, lo vemos en el día a día, ahora nos quiere dar lecciones de feminismo y de igualdad cuando no solo no apoyaron la ley de igualdad, es que incluso presentaron un recurso de inconstitucionalidad al matrimonio de personas entre el mismo sexo", ha dicho Morales.