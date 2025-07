Dos pueblos que explotan sus virtudes para avanzar

Ser pocos no significa tener menos derechos ni menos necesidades y eso es algo que tienen muy claro tanto el alcalde de Fuendetodos, Enrique Salueña, como el de Magallón, Esteban Lagota. Ambos protagonizaron la segunda mesa redonda del Foro de Municipalismo organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y juntos expusieron cómo están siendo capaces de explotar las virtudes de sus localidades para mejorar la calidad de vida de sus vecinos. La conversación, bajo el título Municipios con visión: distintos caminos para un Aragón vivo, estuvo guiada por el periodista Miguel Lagrava, quien inició el coloquio preguntando a los regidores por los proyectos que tienen por delante en estos dos años que restan de mandato.

En el caso de Fuendetodos, Salueña explicó que la vivienda y la fijación de población en este pueblo de poco más de 100 habitantes van a ser las prioridades para los próximos años. Según detalló el regidor, el Gobierno de Aragón se va a encargar de construir cinco casas en esta localidad, famosa en el mundo entero por ser la cuna de Goya, el pintor aragonés más universal. A estas cinco unidades se sumarán otras cinco casas que el Ayuntamiento de Fuendetodos va a comprar para después rehabilitar en el núcleo urbano del pueblo.

«Lo que es vivienda para alquilar no hay nada en Fuendetodos. Las pocas casas que quedan libres están en ruina o muy abandonadas y de ahí que la intención del ayuntamiento sea ir comprándolas para restaurarlas y tener un sitio en el que la gente que venga a trabajar a Fuendetodos pueda quedarse a vivir. Somos un pueblo de 100 habitantes y tenemos que intentar sujetar a la mayor cantidad de gente», explicó Salueña. Además, este año van a inaugurar la oficina de turismo y los servicios de hostelería, por lo que la previsión es que llegue hasta Fuendetodos «bastante gente a trabajar».

Por su parte, en Magallón, un municipio más grande que supera los 1.000 habitantes, «la vivienda no es un tema muy preocupante», aclaró su alcalde durante la conversación. «Por el momento no hay una demanda significante», aclaró. Pese a ello, el consistorio va a licitar ahora seis solares para poder edificar nuevas viviendas. Asimismo, Lagota explicó que en Magallón hay dos promociones de vivienda que comenzaron a levantarse antes de la crisis inmobiliaria y que están inacabadas. «Hay un bloque que tiene 16 viviendas y que está al 50%. Y hay otro de 30 viviendas en el que solo hay cinco acabadas. Me gustaría poder hablar con el Gobierno de Aragón para ver si hay alguna forma de articular alguna subvención y poder acabar estos edificios, pero al ser privados es complicado», explicó el regidor.

Tanto Magallón como Fuendetodos, a pesar de sus diferencias, se caracterizan por estar aprovechando sus recursos endógenos y potencialidades para seguir avanzando. En el caso de Fuendetodos, el tirón del turismo ligado con Goya sigue siendo una fuente importante de recursos para el pueblo, y de ahí la apertura de una oficina de turismo. Esta apuesta se une a otros eventos culturales que ya están consolidados, como las Jornadas Goyescas, las Fiestas del Aquelarre, el Street Art Museum, así como, por supuesto, las visitas en la Casa Natal de Goya, el Taller de Grabado y la Sala Zuloaga.

«Pero además tenemos otros proyectos como la restauración del lavadero y de la ermita que está en frente de la iglesia, que estamos seguros que va a atraer aún más turismo. Con unas gafas 3D los visitantes podrán hacer un recorrido por la vida de Goya», explicó el regidor de Fuendetodos.

En el caso de Magallón, la apuesta de la Corporación municipal pasa por mejorar la conservación de los edificios municipales y la prestación de los servicios públicos. «Las infraestructuras en el pueblo son bastante completas, pero carecían del mínimo mantenimiento. Nuestro objetivo cuando llegamos fue poner todo en marcha y hacer que todo funcione correctamente», comentó Lagota. En este sentido, por ejemplo, han arreglado el tejado del Auditorio, han restaurado el órgano de la iglesia, han equipado el gimnasio y también han invertido más de 300.000 euros en la residencia de mayores. «Hemos sectorizado el edificio para mejorar la protección contra incendios y también la hemos climatizado. Eso en cuanto a lo material. Con respecto a lo asistencial, estamos virando hacia un modelo de atención centrado en las personas que va a redundar en una mayor calidad del servicio», explicó. La residencia de Magallón cuenta con 58 plazas y en ella trabajan 32 personas.

A los esfuerzos que hacen los ayuntamientos por mejorar la calidad de vida de sus vecinos se unen otros proyectos de inversores privados que generan empleo. En Magallón, el alcalde avanzó que hay dos posibles iniciativas que podrían llegar al polígono industrial que se sumarían, si se materializan, a la apertura de un área de servicio junto a la localidad y a la apertura de una planta de biometano en la que se van a invertir 25 millones de euros. Junto a estos negocios convivirán otros pertenecientes a sectores más tradicionales, como es la agricultura, con el cultivo de la vid y el olivo, y en cuya promoción también centra sus esfuerzos el ayuntamiento con el Saborea Magallón que este año ha batido todos los récords de asistencia.

En Fuendetodos, la gran parte de las inversiones privadas que llegan hasta el pueblo lo hacen en forma de plantas de energía renovable. De ahí que el alcalde pidiese, una vez más, «sentido común» a la hora de implantarlas. «En el pueblo tenemos ya más de 100 molinos y varias líneas de media y alta tensión que pasan por el pinar. Si estamos hablando de energía verde, estos proyectos no pueden pasar por talar miles de pinos y sabinas», reclamó Salueña.

La despoblación y el envejecimiento de la población se ha convertido en otro de los problemas comunes en todo el Aragón rural, y en estos dos pueblos ocurre lo mismo. De ahí que casi la mitad de los vecinos de Fuendetodos marcharan hasta Bruselas para exponer ideas y reclamar soluciones. Además, en lo que se refiere a sus competencias, en el pueblo natal de Goya estudian dar subvenciones a la gente mayor para abaratar la factura de la luz. En Magallón, por su parte, han abierto el comedor de la residencia para el resto de personas mayores del pueblo y van a sacar un programa de comida a domicilio.