Bloqueado un segundo desahucio, el de Liber y Manuel, en la calle San Pablo de Zaragoza: "Han tirado la puerta abajo. Los críos estaban durmiendo"

Misma hora, situación y resultado. En la mañana de este lunes, se han paralizado de manera simultánea dos desahucios en el barrio de El Gancho de Zaragoza. De la protesta contra el de Samanta Aragonés junto a sus dos hijos en la calle Mayoral, decenas de vecinos se han desplazado hacia la calle San Pablo para evitar el de Libertad Jiménez, otra vecina y amiga de Samanta que vive junto a su marido y sus cuatro hijos. La Policía ha acudido a la vivienda por motivos de desalojo inminente, según la familia, sin previo aviso.

"Yo no sabía nada de esto. Me he enterado esta mañana cuando ha venido la Policía. Le he dicho: ¿Cómo me voy a salir? ¿Dónde está la notificación?". Libertad Jiménez, tiene 38 años y lleva 23 años viviendo en este piso de la calle San Pablo de Zaragoza. El dueño le dijo hace poco que "buscara algo" porque "él quería vender la casa", a lo que Libertad contestó con que, pese a que el mercado de la vivienda "estaba mal" le entregaría las llaves "en cuanto pudiera". "Y de repente viene esto sin ninguna notificación. Si yo tengo la notificación no me pilla desprevenida ni con todo dentro", asegura, quien relata que al agente le ha dicho que tiene "media vida" dentro de su casa y que cómo va a llevarse "solo lo importante".

Sus cuatro hijos, de 15, 13, 8 y 3 años, "han nacido aquí", asegura su padre Manuel Hernández, quien concuerda en que los quieren echar porque el propietario quiere vender el piso. "Tenemos una amistad de hace 30 años ¿Por qué no me avisa de que había un desahucio hoy?". Este vecino asegura que el dueño llevaba "meses" rechazándoles el dinero del alquiler. "Antes pagábamos 450 euros y el hombre nos lo dejó en 350, y así llevábamos años". Hasta hoy. Manuel recuerda el momento del desahucio señalando su frente: "Un sudor de la muerte. Imagínate si te ves con los críos en la calle tirada". Como padre, dice hubiera hecho "lo que hubiera estado en sus manos", señala y cuenta que les ha pillado por sorpresa. "No sabíamos nada, nos ha pillado en la cama. Los críos estaban durmiendo. Ha sido escuchar 'Pon, pon, pon,' tirando la puerta abajo. No es normal", lamenta.

La realidad es que no estaban solos, ya que desde el balcón les llegaban los gritos de "Vergüenza me daría desahuciar a una familia", venían de decenas de vecinos que se agolpaban en el portal 90 de esta vía para evitar el desalojo de esta familia que tiene cuatro hijos y que son amigos "de toda la vida" de Samanta, quien no ha dudado en bajar a apoyarla cuando ha recibido la llamada, después de ver su caso solucionado de manera temporal: "Ellos están peor porque no trabajan", aseguraba. En San Pablo se encontraban los antidisturbios y varios efectivos de la Policía Nacional, además del sindicato de inquilinas junto a la Plataforma de bomberos contra los desahucios. Allí los vecinos coreaban el cántico "Liber se queda", todos en contra de ese desahucio al que se estaba procediendo tras el intento del de Samanta.

Respecto al apoyo del agente, Libertad asegura que "si no llega a ser por ellos, me llegan a echar". La realidad es que en esta casa lleva "desde que era niña", momento en el que vivía ya allí junto a su madre. "Los niños decían '¿qué pasa, dónde vamos?. Ha sido fatal". Su marido Manuel también se muestra agradecido por los puños en alto que han disuadido el desalojo de su familia: "Están haciendo un trabajo que libra a los peques de todo el mundo de estar en la calle. Hay gente que vive bien y otra gente que no vive bien y no es nuestro problema".

Eva estaba allí "para apoyar a la gente que desahucian", en plural y sin saber sus nombres. "Lo que no puede ser es que de la noche a la mañana te digan: a la calle, con niños pequeños y todo", aseguraba esta vecina, quien aunque esté de acuerdo con que "paguen" advierte de que esta situación "no puede ser". "Sabía del desahucio y he bajado en cuanto he podido para protestar contra esta injusticia", señalaba Álex, vecino de la calle San Pablo que tampoco conoce a Libertad.

Cerca del medio día, la comitiva judicial, tras casi una hora de tensión entre los agentes y los vecinos que acordonaban la vivienda, ha abandonado el lugar permitiendo que Libertad, Manuel y sus cuatro hijos permanezcan en su casa previsiblemente hasta el 29 de septiembre.