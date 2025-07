Crece la actividad de la MAZ en 2024: más de 218.000 pacientes atendidos y 743.500 actos médicos realizados

La actividad de la MAZ, la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 11, aumentó de forma significativa en 2024 y lo hizo sin incrementar sus efectivos. Según indican, el año pasado atendieron a un 3,76% más de población protegida al alcanzar las 744.846 personas. Además, en sus centros propios asistieron a 218.808 pacientes, que son un 6,52% más que el año anterior. También el número de actos médicos realizados creció respecto a 2023, ya que realizaron más de 743.500 (743.547), lo que supone un incremento de un 5,66%. De estas actuaciones, 2.755 fueron urgencias, 189.411 consultas, 240.895 sesiones de fisioterapia, 132.867 pruebas diagnósticas por imagen y 3.283 intervenciones quirúrgicas en su hospital de Zaragoza.

Unos datos que se recogen en la Memoria de Sostenibilidad e Informe de Gobierno Corporativo de 2023, una herramienta de transparencia para rendir cuentas a los grupos de interés, y que se presentaron en la reunión del pasado 3 de julio en Zaragoza. En ella se aprobó este documento por unanimidad, así como también lo hicieorn las cuentas del año 2024, el anteproyecto de presupuestos para 2026 y la gestión de la Junta Directiva.

En la reunión, el presidente de la MAZ, D. José Carlos Lacasa, subrayó que "el absentismo laboral ha alcanzado límites inimaginables hace pocos años, que empiezan a condicionar la viabilidad de muchas empresa". "Hemos seguido sin poder retribuir, en condiciones de mercado, a nuestros profesionales sanitarios, por la insensata normativa de aplicación en el sector", añadió.

Según indicó, la incapacidad temporal por enfermedad común alcanzó los 8,7 millones de procesos en el sector, un 6,93% superior a la de 2023. El número de jornadas perdidas creció un 14,13%, lo que equivale a que 1,6 millones de trabajadores no acudieron ningún día a trabajar. Además, aumentaron los procesos de baja de más de un año de duración, la burocracia no mejoró en absoluto y la saturación de los sistemas públicos de salud fue "el día a día para todos". "Las empresas han empezado a no poder soportar esta disparatada situación", apuntó.

En cuanto al número de procesos de baja iniciados por enfermedad común, este creció un 6,64% hasta alcanzar los 191.413. Las personas que percibieron las ayudas de prestaciones complementarias para situaciones de especial necesidad subieron un 106,25%, hasta las 198, con un importe total de su importe total de 392.105,47 euros.

Una red asistencial de más de 1.000 centros

Las 1.223 personas del equipo la MAZ prestaron servicio en todas las comunidades y ciudades autónomas, con una red asistencial de más de 1.000 centros, 85 de ellos propios. En ellos invirtieron 4,1 millones de euros. Este año destacan los nuevos centros en Albacete y Épila y la ampliación de Lepe.

A nivel de ciberseguridad, la MAZ se certificó en el Esquema Nacional de Seguridad en mayo. La satisfacción de los pacientes fue del 8,91 sobre 10. Las empresas y asesorías que manifestaron estar muy satisfechas con el servicio de la MAZ fueron el 93,05% y del 93,79%, respectivamente.

Las cifras de la MAZ

En cuanto a las cuentas anuales de 2024, en ellas se recogen unos ingresos totales de 771,34 millones, que supone un 15,39% más que en 2023. El resultado a distribuir ha sido de 8,58 millones frente a los 27,8 del año anterior.

El pago en prestaciones sociales ascendió a 465,63 millones, de los cuales 401,80 fueron por incapacidad temporal. El año anterior, las cifras fueron de 368 millones y 331,31 respectivamente.

Así las cosas, Lacasa agradeció su confianza a las organizaciones mutualistas, trabajadores autónomos, colaboradores, proveedores, administración y, sobre todo, a la plantilla. “Un año más hemos sido un ejemplo de calidad en los servicios prestados en nombre de la Seguridad Social”, dijo.