El problema de la vivienda en Aragón: UGT urge soluciones exige que las promociones públicas nunca sean libres

La vivienda se ha colocado como uno de los principales problemas aragoneses. El secretario general de UGT Aragón, José Juan Arceiz, ha afirmado este lunes que la situación "no requiere ya de más teorías" y ha apelado a la unidad de todas las administraciones para poner más recursos en el mercado de alquiler y compra. Además, ha planteado que las clasificadas como públicas nunca puedan ser libres.

Esa es una de las cuestiones que plantea el sindicato entre sus propuestas a la ley de vivienda de Aragón y que coincide con el criterio del Gobierno de Aragón, como ha comentado el consejero de Fomento, Octavio López, en declaraciones a los medios antes de participar en una jornada sobre vivienda organizada por el sindicato UGT en Aragón.

Una sesión en la que el sindicato presenta una encuesta entre afiliados de ámbito nacional que revela el problema de acceso a la vivienda de los jóvenes, que en más de un 30% viven de alquiler y los que pueden comprar, tienen hipotecas por más años que su vida laboral. "Estamos viendo que las hipotecas hoy en día son de 40 años. Tenemos casos de casi 50 años y una vida laboral hoy está en el entorno de los 38 o 42 años", algo "impensable" para Arceiz, quien ha advertido de que, a este paso, dentro de las herencias se van a transmitir también las hipotecas.

Para el líder sindical, la vivienda "no es un tema para hacer política", sino un derecho que recoge que la Constitución, que debería concitar "la unión total" de todas las administraciones para encontrar soluciones y conseguir que la ciudadanía pueda vivir dignamente. A su juicio, la solución es la vivienda pública pero en Aragón, la que se está construyendo es en su mayoría libre con unos precios a los que no pueden acceder ni jóvenes ni la clase trabajadora.

Así, ha insistido en que la solución pasa por la vivienda pública y ha comentado que las propuestas del sindicato a la ley de vivienda de Aragón pasan por impedir que las viviendas públicas puedan entrar en el mercado libre a los 20 o 25 años de su adquisición, y que se mantengan dentro del parque público. También se ha referido a las viviendas de uso turístico y ha destacado que según el sondeo del sindicato, el 56% de las cerca de 4.500 personas que han respondido en Aragón desconoce la normativa autonómica y cuando la conocen, el 76% votaría en contra de que en su comunidad hubiera un piso de uso turístico.

"Tiene que estar mucho más regulado de lo que está ahora mismo. No puede ser que eso esté incrementando los precios del alquiler", ha enfatizado Arceiz, quien ha incidido en que tienen que tener una fiscalidad "totalmente controlada" y en que, aunque no llegan al 1 % de los pisos en alquiler y la mayoría se localizan en la ciudad de Zaragoza, ya están generando problemas en zonas turísticas del Pirineo y del Maestrazgo, hasta el punto de que ha habido algún monitor de esquí que reconocía en el sondeo que vivía en una caravana. "Eso no es digno", ha aseverado.

Además, ha advertido de que habrá que abordar el problema habitacional de los trabajadores de los proyectos de inversión anunciados en Aragón, la mayoría en el entono de Zaragoza, por lo que ha insistido en la necesidad de trabajar con esa perspectiva, porque de lo contrario, esos trabajadores no se quedarán en Aragón.

Programa Aragón más Vivienda

El consejero, por su parte, ha coincidido en que el acceso a la vivienda es el problema más importante para los aragoneses, sobre todo para 47.000 jóvenes que no se pueden emancipar, y ha destacado la apuesta del Gobierno de Aragón con el plan "Aragón más Vivienda" que persigue la construcción de 4.000 viviendas públicas esta legislatura, y hoy precisamente se pone la primera piedra de unas viviendas en el barrio de Valdespartera de Zaragoza.

Además, ha destacado la importancia de la colaboración de un sindicato como UGT para "vertebrar, fijar y definir la política de vivienda", que ha de utilizar todos los instrumentos de la política liberal y también de izquierdas para dar soluciones a los problemas en este ámbito, que en el caso de Aragón son distintos si se trata de municipios turísticos o de pequeñas localidades y las grandes capitales, y todos ellos con un programa específico dentro del plan "Más vivienda".

En cuanto a la ley de vivienda, ha considerado "prudente y bastante razonable" la propuesta de UGT de que las viviendas públicas no puedan descatalogarse, al ajustarse a lo que los tiempos demandan, que "nadie especule con la vivienda".

El consejero ha mostrado su disposición a llegar a acuerdos durante su tramitación con diferentes grupos para intentar que la norma sea lo más amplia y transversal posible y valga para diferentes gobiernos de la comunidad, por tanto en la que también esté cómodo el PSOE, que junto al PP es el otro partido con posibilidades de gobierno. "Si lo conseguimos bien, y si no, evidentemente tendremos que articular las mayorías de la ley de vivienda con aquellos grupos que estén dispuestos", ha zanjado.