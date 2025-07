Sangría de suspensos en las oposiciones de profesor de Aragón: "Los propios correctores se quejan porque han tenido que suspender exámenes brillantes"

Su caso no es único y es precisamente eso lo que hace saltar las alarmas. El pasado sábado 21 de junio, Carmen Moliner Jaso se presentó, como ya había hecho cuatro veces antes, a las oposiciones de profesor de Secundaria y Formación Profesional en Aragón. Tuvo suerte en el examen de Lengua Castellana y Literatura, la especialidad a la que se presentó, porque salió un tema "que dominaba". Pero, al parecer, las rúbricas estipuladas para esta prueba no compartían su opinión y ahora es una más de esos cerca de quinientos aspirantes que han suspendido el examen en una convocatoria que anunciaron como "récord" desde el Departamento de Educación y que, según los datos provisionales, se saldará con cientos de plazas vacías.

"Ha sido una de las peores notas que he tenido en toda mi vida", cuenta afectada Moliner. La aspirante a docente, que es ahora profesora del IES Benjamín Jarnés de Fuentes de Ebro (Zaragoza), explica lo sucedido: "Siempre nos hemos quejado de que en las oposiciones no hay un temario concreto, sino temas de títulos amplios y siempre es algo subjetivo y depende del corrector. Esta convocatoria y la anterior han incluido unas rúbricas que no ayudan, y esta vez ha sido algo sangrante porque ha pasado en todas las especialidades".

Moliner se refiere al gran número de personas que ha suspendido la oposición, también en otras materias además de la suya como Matemáticas, Física o Biología, y que achaca a las citadas rúbricas, cuyo contenido, señala, "conocen a posteriori de la prueba". "Por ejemplo, puedes decir, pues los cinco temas que incluyen en esta convocatoria me los preparo de cara al año que viene. Pero es que eso no sirve de nada, no garantiza nada porque luego cambia", denuncia para añadir: "Se te valora por lo que no has puesto, no por lo que sí has puesto". "Los propios correctores se han quejado porque había exámenes que a ellos les parecía que tenían que aprobar, o que incluso consideraban brillantes, pero que no se ajustaban a las rúbricas", subraya.

La docente ahonda en los detalles de la prueba para explicar que los ejercicios de la práctica eran más competenciales, que es lo mismo que a ellos les indican que deben exigir a sus alumnos, y luego una parte teórica en la que ella personalmente trató de actualizarse. "No se valoró", dice. Por eso, Moliner apunta que le gustaría que esta última parte fuese tipo test "para que fuera más objetiva" o, si no, "poder conocer las rúbricas antes para que el esfuerzo del estudio se vea reflejado".

Porque la situación es, para ella pero también para otros muchos aspirantes, "desmoralizante". "A lo largo de todos estos años de trabajo y de estudio en los que te vas presentando a las convocatorias de la oposición la vida pasa. Tienes hijos, se mueren familiares...", lamenta, para remarcar que este suspenso ya no solo le afecta a ella: "Tengo dos hijos pequeños que ahora tienen esas mamitis porque han aguantado estoicamente todo el año para que yo estudie. Toda mi familia me ha apoyado, porque si no te refuerzan desde casa es imposible". "Ver que me esfuerzo y que no consigo nada... . Por un lado, tengo ganas de decir que no puedo más, que no me vuelvo a presentar y, por otro, no quiero que mis hijos sientan que me rindo"

A Moliner le cuesta comprender que se dé esta sangría de suspensos cuando, además, la comunidad autónoma sufre un déficit de profesores de Secundaria y Formación Profesional acuciante. "Este año he estado cinco semanas de baja y no me pudieron cubrir. Tenía un dolor de espalda muy fuerte y me costaba hasta respirar, pero yo me tomaba la pastilla y, a la media hora, me ponía a preparar las clases para la persona que me fuera a hacer la guardia. Cuando acababa el instituto, una compañera venía a casa y me traía las cosas. Yo las corregía y se las devolvía", comparte la profesora, que añade que esta situación es crítica y no solo la vive ella. "Un compañero fue padre y se cogió la baja por paternidad en diciembre. Eran seis semanas y tenía que volver a trabajar el día 11 de enero. Bueno, pues cubrieron su baja el día 10. Evidentemente esa persona no vino y no llegamos ni a conocerlo", recuerda.

Por eso, con este escenario de déficit sobre la mesa y después de haber sido profesora durante diez cursos en los que se ha formado de manera constante, a Moliner le hace sufrir esta situación. "Mi trabajo me apasiona, me encanta", sostiene la mujer, que subraya: "Lo que pasa es que no te dan ni la oportunidad de aprobar".