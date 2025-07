Paralizado el desahucio de Samanta en Zaragoza: "¿Cómo voy a venir yo solo a desalojar a nadie?"

Paralizado el desahucio de Samanta. Este lunes, el barrio de César Augusto ha amanecido con el foco puesto en la calle Mayoral, en la que estaba previsto que Samanta, una joven de 28 años con dos hijos, fuera desahuciada por la comisión judicial, con motivo de no alcanzar el pago de alquiler que los propietarios le exigen, aunque ella ha subrayado en reiteradas ocasiones que está dispuesta a negociar y ya explicó a este diario que "ahora sí puede pagar", pese a su único ingreso como auxiliar de enfermería.

Al grito de ¡Samanta y sus hijos se quedan en su casa!, cerca de cincuenta personas protestan frente a su portal, el número 15, para paralizar el desahucio. Una amiga de su madre, Rocío, está apoyada en la verja y lamenta la situación: "Es injusto lo que le está pasando. Es del barrio de toda la vida y la he visto crecer". Precisamente su madre baja del piso donde está Samanta y afirma que "está nerviosa" y con los niños porque no sabe lo que puede pasar.

Movilización por el desahucio de Samanta, este lunes en Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

Otra vecina, Olivia, espera expectante si se paralizará o no finalmente y acusa al Gobierno de "no hacer nada ni por defender los derechos". En este momento desde el sindicato de inquilinas avisan de que no pueden improvisar un dispositivo policial sin previo aviso: "Ayer dijeron que el recurso se denegaba pero es muy posible que, si esto se para es porque estamos aquí tantos".

Un coche de Policía nacional justo ha atravesado la calle Mayoral, pero no pertenecía al operativo de este desahucio. Casualmente, en la calle contigua, la calle San Pablo, a la misma hora se está produciendo otro desalojo de una familia, lugar en el que ya están trabajando cerrajeros. Desde el sindicato de inquilinas aseguran que para ese no hay vuelta atrás, pero qué el de Samanta "lo vamos a parar". Por el momento, la comisión judicial no se ha acercado al portal número 15, donde se agolpan cada vez más vecinos zaragozanos en apoyo a Samanta.