Alegría, contra Vox por la inmigración: "Hay que trasladar a esos ciudadanos que no tengan miedo y que están haciendo un país mejor"

Vox quiere que la inmigración vuelva al centro del debate político. El Gobierno de España, a través de su portavoz, la aragonesa Pilar Alegría, ha rechazado los postulados de la ultraderecha este martes y ha lanzado un mensaje positivo hacia los migrantes. Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha tachado de "racista" a la formación de Santiago Abascal y de vivir en "un delirio xenófobo". "Hay que trasladar un mensaje a todos esos ciudadanos que han venido a labrarse un futuro mejor para ellos y sus hijos, no deben tener miedo y estamos satisfechos de que estén haciendo un país mejor", ha concretado Alegría.

La también secretaria general del PSOE en la comunidad ha criticado que Vox "habla de remigración, cuando hablan realmente de deportaciones". Alegría ha considerado que "en España cabe un partido político como Vox, pero en Vox no cabe la España diversa que somos". La ministra de Educación y Deporte ha insistido en que el país es "de acogida y migrante" y ha lanzado ese mensaje positivo hacia los migrantes, después de que Vox anunciase su intención de deportar a ocho millones de inmigrantes. Este martes, Abascal ha aclarado que se referían a "inmigrantes ilegales" cuando hablaban de ese proceso de "remigración".

Alegría ha criticado, además, la postura del PP hacia la ultraderecha. "Lo que dice Vox no va a suceder", ha asegurado la portavoz del Gobierno, que ha calificado de "peligroso" que los de Núñez Feijóo "están dispuestos a blanquear este delirio xenófobo para gobernar". Sobre el anuncio del PP de pretender un Gobierno en solitario de darse una victoria electoral y de no querer compartir Ejecutivo con Vox, Alegría ha ironizado: "Estamos en San Fermines, no en los Santos Inocentes. El PP gobierna en directo y en diferido con Vox en ayuntamientos, ciudades y comunidades autónomas".

La comparecencia de Sánchez y el PSOE contra la corrupción

En la rueda de prensa, la portavoz de Gobierno también ha sido preguntada por la comparecencia que el presidente, Pedro Sánchez, dará este miércoles en el Congreso. Sánchez presentará nuevas medidas ante la corrupción y Alegría ha asegurado que el paquete recoge "buena parte de lo que han transmitido los grupos parlamentarios en las reuniones". La aragonesa ha dicho que la lucha contra la corrupción es "una tarea y un objetivo" marcado por el Gobierno al que representa.

Sobre la debilidad parlamentaria del Ejecutivo de Sánchez, Alegría ha concretado que "el apoyo se mide a través de las votaciones" y ha recordado que el Gobierno ha logrado más de 1.100 votaciones afirmativas. "Hemos aprobado 36 leyes y este mes vamos a lograr otras siete", ha avanzado la ministra, que ha asegurado que en el PSOE hablan con Sumar "todos los días" y la comunicación es "constante".

La ministra también ha entrado a valorar el caso de Francisco Salazar, asesor en Moncloa y promocionado para acompañar a la nueva secretaria de Organización del PSOE, pero eliminado de ambos cargos por el supuesto acoso sexual hacia compañeras de partido, según adelantó eldiario.es. "Se ha producido su cese con carácter retroactivo desde el sábado", ha dicho Alegría, que ha pedido a mujeres y víctimas que "utilicen todos los canales a su disposición, porque se garantiza el anonimato".

Sin embargo, Alegría ha insistido en que los responsables del partido "no se pueden dar cuenta de las cosas que no conocemos", al ser preguntada por la proliferación de este tipo de casos en el seno del PSOE. "Se actuó con absoluta contundencia y diligencia, porque en este Gobierno y en este partido se actúa y no se tapa", ha concluido.