La industria del porcino se conjura en Zaragoza para mirar al futuro y "crecer un poco más"

La industria porcina se ha conjurado este martes en Zaragoza. Interporc, entidad que representa a todos los eslabones de la producción relacionada con el cerdo, ha organizado este martes un foro en la capital aragonesa llamado "Transformar el presente para liderar el futuro", en el que se ha analizado la situación del sector en la actualidad y se han apuntado claves para crecer "un poco más", según el presidente de la organización. El Gobierno de Aragón, con Jorge Azcón a la cabeza, ha sacado pecho de los datos autonómicos en producción y ha vuelto a criticar la nueva normativa europea de bienestar animal, que consideran "dañina" para los intereses de los países más cálidos del continente.

Manuel Gracia, presidente de Interporc, ha señalado este martes que el sector atraviesa "un momento bueno", haciendo hincapié en la ganadería frente a la industria, "que tiene alguna dificultad porque tiene una materia prima más cara". "El conjunto es favorable y llevamos bastantes años de situación positiva", ha concretado Gracia, que ha celebrado que "la amenaza" de los aranceles desde Estados Unidos todavía no ha llegado a activarse: "Esperamos que no se haga y nos permita seguir conquista mercados exteriores".

Gracia ha destacado que España, con Aragón como una de las principales comunidades en el sector, es "el principal proveedor de carne de cerdo de Europa". Sobre las cotas superiores a las que puede llegar la industria porcina en los pocos tiempos, el representante sectorial ha dicho que el mundo del cerdo puede "crecer un poco más" y que "mucho más no es necesario". Gracia ha explicado que España tiene "territorio, voluntad, experiencia, agua en muchas regiones y cultura" para que el sector pueda mantener su influencia.

El presidente de Interporc ha concretado que la idea para los próximos años es hacer "un plan Renove para cambiar explotaciones menos eficientes por algunas más eficientes". "Haremos algún crecimiento en este planteamiento para los próximos años", ha resumido Gracia. Sobre la participación del sector público en ese plan Renove, el representante de la industria porcina ha dicho que "si se ayuda mejor, porque si mis empresarios me oyen que decimos que no me pegan". Una broma que ha continuado aclarando que en el sector "no se pide dinero", pero sí reclaman "ayudas, simplificación de permisos y que se entienda que lo que se pide es para seguir siendo el líder europeo en producción de porcino".