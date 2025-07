Ambar celebra 125 años de innovación con seis medallas de oro en el mundial de la cerveza

La cervecera Ambar se encuentra celebrando 125 años de innovación y excelencia apostando por un producto que busca "la máxima calidad" y que busca diferenciarse del resto, una de las ventajas que les ofrece ser los pequeños entre los grandes. Esto ha permitido recibir este mismo año el reconocimiento del World Beer Challenge, que le otorga un total de diez medallas de oro y plata para sus especialidades.

La última edición del prestigioso certamen del World Beer Challenge se ha celebrado en Estoril (Portugal) entre los días 25 y 28 de mayo, con un jurado de profesionales, sumilleres y cerveceros experimentados. Ambar Especial, Ambar 10 y Ambar Export (esta última con la puntuación máxima del jurado -100/100-), han conseguido revalidar la medalla de oro. Otras como Ambar Especial Sin Gluten, Ambar 1900 Sin Filtrar y Ambar IPA ascienden al oro, tras la plata del año pasado. Completan el podio con medalla de plata Ambar Triple Zero, Ambar Triple Zero Tostada, Ambar Triple Zero Sin Gluten y Ambar Radler, consiguiendo un total de 920 puntos para la cervecera aragonesa.

Pioneros en hacer cervezas únicas

El carácter único de cervezas Ambar les ha permitido ser pioneros a lo largo de los años, marcando el paso que después seguirían empresas mucho más grandes. La categoría de cervezas sin alcohol es una muestra clara de esto. En 1976, en plena transición, Ambar lanzó al mercado Ambar SIN, la primera cerveza sin alcohol en España. Una cerveza adaptada a las necesidades de los consumidores. Pero el ADN innovador hizo que no pararan de investigar y en 2011 llegó la primera cerveza sin alcohol y sin gluten del mundo. Hoy los consumidores pueden degustar la amplia gama de AMBAR TRIPLE ZERO, la única 0’0 alcohol y 0 azúcar del mercado que se encuentra disponible también en sus versiones tostada y sin gluten, las tres con medalla de plata en el certamen World Beer Challenge 2025. Su último lanzamiento, Ambar Triple Zero Radler completa la gama con una cerveza radler elaborada con auténtico zumo de limón, 0’0 alcohol y 0 azúcar.

Otro ejemplo de poder innovar y crear en el sector cervecero es su colección Ambiciosas. Cervezas de edición limitada que surgen de la creatividad del maestro cervecero y que son, además, pequeños homenajes embotellados al territorio. En 2016 Ambar 10 inauguró la colección, y acabó como fija en el porfolio de Ambar, revalidando su medalla de oro por segundo año consecutivo en 2025 en los premios World Beer Challenge. Desde entonces la colección Ambiciosas suma 15 variedades hasta 2024 y aún le queda mucho camino que recorrer.

Fundada en 1900, cervezas Ambar es una pequeña cervecera española reconocida por su excelente calidad que mantiene el espíritu de empresa familiar en constante evolución. 125 años se albergan en una de las fábricas más antiguas de España que a día de hoy convive con una de las más modernas situada en Zaragoza, a orillas del Ebro.