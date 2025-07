La política aragonesa, ante el plan anticorrupción de Sánchez: Azcón lo ve "KO", Alegría cree que el Gobierno está "fortalecido"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados para presentar sus medidas contra la corrupción. Un plan acelerado, respuesta a los casos que supuestamente salpican a nombres como José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, y que es la tabla de salvación a la que Sánchez se agarra en pleno ecuador de la legislatura. Situación complicada para los dos próximos años, con un PP más agresivo, pero con los socios todavía de parte del PSOE, dando un voto de confianza a este paquete de acciones. En Aragón, división lógica de opiniones ante la comparecencia de Sánchez, con los conservadores dando por acabado al Gobierno y los socios progresista apuntando como victoria (o empate) el encuentro en el Congreso.

El jefe del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha criticado que las acciones de Sánchez no deben ser "resistir" y que el objetivo del Ejecutivo central debe ser "pensar en los españoles". "El problema es que está KO", ha aseverado el presidente aragonés, que ha insistido en las ideas transmitidas el pasado fin de semana durante la celebración del Congreso Nacional del PP. Para Azcón, Sánchez "no tiene que tirar la toalla", expresión utilizada por el presidente del Gobierno, sino que "lo que tiene que hacer es irse". Azcón ha vuelto a considerar que el movimiento del líder nacional del PSOE se hace "pensando en él personalmente, no en el país".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha señalado que "cuando alguien está en la lona, lo que tiene que hacer es darse cuenta de la situación en que se encuentra", por lo que ha vuelto a recordar que "está en su mano convocar elecciones generales". Azcón ha considerado que Sánchez, con este nuevo movimiento político, "se está arrastrando por la política nacional".

También ha opinado que los socios de Sánchez "no son solamente cómplices, sino coautores y coadyuvantes respecto a la situación en la que se encuentra el presidente del Gobierno", de tal forma que "es una broma que los socios del PSOE quieran comparar situaciones políticas o pedir explicaciones".

Alegría dice que el presidente sale "fortalecido"

La ministra portavoz y secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha defendido que el presidente y el Gobierno salen "más fortalecidos" del "necesario debate" de este miércoles en el Congreso de los Diputados. "Se sale pensando en los ciudadanos de este país y quedan dos años por delante para seguir trabajando y preocupándonos por los problemas de los españoles", ha analizado Alegría, que como Sánchez deja para 2027 la celebración de los nuevos comicios generales.

Alegría, que ha sido entrevistada en el programa Mañaneros de RTVE, ha dicho que en el seno del Gobierno y del PSOE deben "hacerse cargo y comprender las críticas que llegan de otros grupos parlamentarios". "Nosotros también hacemos autocrítica", ha asegurado la ministra de Educación, que ha aseverado que lo que le corresponde hacer ahora es "tomar nota, plantear medidas y actuar". Unas propuestas que este miércoles ha presentado Sánchez, "un plan integral para luchar contra la corrupción, validado y trabajado con la OCDE". El objetivo, según Alegría, es "seguir previniendo y erradicando" estos problemas de las instituciones. "Hay más de 15 medidas y queremos aprobarlas y trabajar con todos los grupos parlamentarios que han manifestado esa actitud positiva", ha completado la ministra aragonesa. La parte socialista del Gobierno ha salido del debate liderado por Sánchez con los apoyos de los socios que hicieron posible la investidura del presidente. Solo el PNV, que ha exigido más medidas, claridad y diligencia en la ejecución, y Podemos han presentado una posición más distanciada del PSOE.

La ministra de Educación ha avanzado que las medidas se aprobarán "lo antes posible", mirando siempre el apoyo de los partidos que hicieron posible la investidura. "Los plazos que nos vamos a dar son los menos posibles, porque es una tarea prioritaria", ha resumido Alegría, que ha confirmado que el plan será "revisado" cada doce meses, para ir evaluando su cumplimiento.

Pueyo, vigilante para que el plan no sea "papel mojado"

El diputado aragonesista Jorge Pueyo ha celebrado que el plan anunciado por Sánchez "incorpora bastantes medidas de las que trasladó CHA a Sumar", poniendo como ejemplo la condena expresa a las empresas corruptoras. "No basta con estas medidas, no pueden quedar en papel mojado y exigimos que haya voluntad, política y compromiso firme", ha insistido el diputado de CHA en Sumar, que ha avanzado que desde su partido "se fiscalizarán todas esas medidas para ver que se cumplen y no son papel mojado".

Crítico con algunos de los comentarios del bloque socialista, Pueyo ha negado la afirmación del PSOE de que "no existe la corrupción cero" y ha puesto como ejemplo la historia de CHA. "Hemos hecho lucha contra la corrupción y esto debe ser un punto de inflexión para acabar con ella, para que se aborde la corrupción como el problema estructural que es", ha completado el aragonesista.

Sobre la nueva relación de Sumar con el PSOE, Pueyo ha señalado que "la legislatura tiene una clave diferente" y ha pedido que los socialistas definan si "se habla de tres personas señaladas o de unas manzanas podridas que han envenenado a todo el cesto con financiación irregular". Si se cumpliese esa segunda tesis, "CHA no podrá apoyar a este Gobierno" y ha aseverado que su formación "pondrá por delante la ética para sostener la democracia".