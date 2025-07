El retrato de Javier Lambán: los 'Cantares' de un iconoclasta que defiende el sistema

Una emoción política es el nombre que Javier Lambán decidió ponerle a sus memorias. Dos términos que le han acompañado a lo largo de su trayectoria y que este jueves, una vez más, se dieron la mano para acompañar al expresidente socialista en el homenaje que le habían preparado en la solemne Sala de la Corona del Pignatelli, la sede del Gobierno de Aragón. Su hogar entre 2015 y 2023. Allí descubrieron su retrato oficial, ese que retoma una tradición que se había perdido en los últimos 24 años y que ahora vuelve con un nuevo espacio, en la galería de entrada a esa misma sala, en el que la mirada de los presidentes lucirá mucho más. La de Lambán, con el Estatuto bajo el brazo, la bandera aragonesa de fondo y sus libros "de cabecera" en la mesa.

Y eso que el ejeano nunca había sido muy de retratos oficiales. Al menos, cuando era aquel "iconoclasta desentendido con las instituciones y con el sistema", como él mismo se define. "El tiempo hace cambiar a uno de perspectiva", se justificaba después. Minutos antes, el ejeano había llegado al Pignatelli acompañado de su último rival político (al menos, a nivel electoral), el presidente Jorge Azcón, que no escatimaba en elogios hacia su predecesor, un "ejemplo" que "antepuso los intereses de la comunidad a los de su propio partido". "Un aragonés de Ejea, un aragonés español", añadía al perfil el presidente.

Era un discurso oficial, que en muchos casos no hubiese pasado del tinte institucional. Pero Lambán, como acostumbra, no quiso esquivar ninguna bala. Ni las políticas, con una feroz crítica implícita al PSOE de Pedro Sánchez y también al de Pilar Alegría en Aragón (una de las pocas consejeras que no fue invitada al acto por el expresidente), que le hacen sentirse "huérfano" - lo que le "duele en el alma"-, ni tampoco a los obstáculos que le pone la vida.

"Como ven, hubo tiempos mejores", dijo antes de comenzar a hablar, tras carraspear la voz. Antes, los Cantares de Serrat habían acompañado a Lambán en su paseo por las calles de su Ejea natal. Golpe a golpe, verso a verso. Mientras, una serie de imágenes se superponían a la música y a las propias palabras del expresidente. En ellas estaba Felipe González, su referente político, al que no dudó en citar posteriormente. También Azcón, el día que le hizo entrega de la Medalla de Aragón. E incluso Joan Manuel Serrat. Porque en su vídeo homenaje, de poco más de un minuto, estuvieron los que Lambán quería que estuvieran. Al igual que en el acto.

El "flechazo" con Isabel Guerra

No faltó el humor en las palabras sobre su enfermedad. Como en esa suerte de ruego a la hermana Isabel Guerra, autora del retrato, para que hiciese "estudios apresurados de oncología". "Ojalá la oncología fuese tan eficaz conmigo como lo han sido tus pinceles. No sabes lo feliz que me harías", suscribía. Con sor Isabel, además, le une un vínculo que va mucho más allá de las pinturas. Un "flechazo", como lo calificaba la propia artista: "Cuando lo conocí, lo miraba y pensaba: este señor me encanta".

Una amistad reforzada por el fútbol, de lo que hablaron largo y tendido durante sus encuentros. Porque lo que tampoco faltaron en el acto fueron las reivindicaciones del madridismo de ambos. "Pues sí, los dos somos del Real Madrid. Y al que no le guste, lo sentimos", señalaba Guerra. Lambán, que recogía el guante, lamentaba el "susto" que el PSG les había dado la noche anterior. "Esto no es como empieza. Si no, en mayo volvemos a hablar", culminaba el expresidente.

En imágenes | Acto de entrega del retrato de Javier Lambán /

Pero no todo era política, fútbol o incluso religión, que también pasó de soslayo por su discurso. El aura que rodeaba el ambiente estaba cargado de emoción, esa que quiso imprimirle a sus memorias. Desde una de sus más fieles escuderas, Mayte Pérez, que no podía contener las lágrimas, hasta uno de sus rivales más duros, Jorge Azcón, quien también culminó su intervención inicial con los ojos vidriosos, antes de que se destapase el cuadro.

Familia y amigos

En la solemne Sala de la Corona, Lambán estuvo rodeado de familiares y amigos. Exconsejeros de sus Gobiernos, como Carlos Pérez Anadón, Sira Repollés o José Luis Soro, junto a sus personas de confianza en el gabinete. También la inmensa mayoría de los responsables del actual Ejecutivo, del que apenas faltaron dos consejeras por motivos personales. Otra de las presencias destacadas era la de un igualmente emocionado Darío Villagrasa, "mi secretario de Organización", como así lo definió el expresidente.

"Esto es lo que les quería decir este viejo iconoclasta que ahora defiende el sistema. Y si esto es ser conservador, soy profundamente conservador", concluía Lambán, que volviendo al ser de este encuentro, la entrega de su retrato, reflexionaba sobre lo que esconde tanto la vida como la política. "Las circunstancias nos han destinado a que, dentro de muchos años, estemos juntos por una temporada larga en la galería. Y después de ti vendrán otros y otras", le espetaba a un sonriente Azcón, antes de sentenciar: "Esta ceremonia ha sido como la de los generales romanos victoriosos, cuando decían aquello de Memento mori. Un retrato es eso, cuando lo contemplas, te das cuenta de que todo político tiene fecha de caducidad. Lo importante es que, cuando vienen las dificultades, nos lleguen con serenidad, y no instalados en un aura en el que nos creemos imprescindibles".

Y entre aplausos, abrazos y fotografías con su cuadro, Javier Lambán puso el broche a su trayectoria política en el Pignatelli. El hogar del Gobierno de Aragón. Su hogar.