El verano deja demoras de hasta 15 días en las citas en los centros de salud de Zaragoza

La reorganización de las consultas en los centros de salud de Zaragoza debido a las vacaciones del personal y los nuevos horarios aplicados en Atención Primaria ya se deja notar en la citación, con demoras de entre una semana y 15 días para una consulta con el médico de familia, de acuerdo a datos de la aplicación de Salud Informa.

La situación, que ha motivado quejas de los usuarios, ofrece un retraso mayor si se trata de una cita telefónica. En La Jota, por ejemplo, una vecina lamenta que la aplicación móvil no le ofrecía hora con su médico «hasta final de mes". Una situación que considera preocupante, puesto que en ocasiones obliga a recurrir a las urgencias, colapsando todavía más los servicios.

Además, recuerda que existen pacientes que necesitan visitas regulares por su edad avanzada y que no pueden esperar tanto tiempo para ser recibidos. "Mis padres suelen pedir citas cada quince días y en el caso de no necesitarlas las van cancelando, pero ellos no se quieren arriesgar a no poder ser atendidos por su médico", narra.

Los retrasos, en todo caso, no están generalizados en toda la capital. En otros centros como en el barrio de San José, la citación vía web con algún médico se está dando con pocos días de antelación; algo que también sucede en el centro de Sagasta. Por contra, en Bombarda o el centro de salud de Rebolería la demora está en una semana, con varios días más para la atención telefónica.

Los sindicatos achacan esta situación en el comienzo del verano al "descontrol" con el que se está procediendo a la reorganización de los servicios sanitarios en Zaragoza. "Este año está siendo un auténtico despropósito con la entrada en vigor a mediados de junio del acuerdo de fin de huelga", dicen, que se cerró con las organizaciones médicas agrupadas en Cemsatse, lamentan desde CCOO.

Para la entidad, la puesta en marcha de la reducción de jornada a 35 horas se ha realizado "sin previsión ni organización" y eso ha obligado a adelantar la atención de las urgencias de tarde a las 15.00 horas, reduciendo el tiempo de atención. Por otro lado, esta situación de demora en los centros de salud coincide, por otro lado, con las vacaciones de muchos médicos de Primaria que dejan sus consultas vacías y sus huecos se tienen que repartir entre el resto de facultativos, todo dentro de un contexto generalizado de falta de profesionales.

Desde la Consejería de Sanidad defienden en todo caso que no se han detectado más quejas que en años anteriores a pesar de la reordenación que se está realizando. Además, insisten en que a todos los pacientes cuyas visitas no se pueden demorar se les está atendiendo por la vía de urgencia. El consejero José Luis Bancalero, además, ha señalado este miércoles que es necesario esperar hasta el mes de octubre para valorar en profundidad los cambios que se están aplicando. "Estamos convencidos de que se va a mejorar y multiplicar la atención", ha destacado, haciendo referencia al cambio en la atención de las urgencias de tarde en todos los barrios de Zaragoza. Esta se trasladará en ese momento a los centros de especialidades Ramón y Cajal y Pablo Remacha (para los usuarios que viven en las zonas de salud del sector Zaragoza II); Grande Covián, para el sector I, e Inocencio Jiménez, para el sector III.

Con todo, esta modificación aún por venir no ha gustado a todos los sectores sociales de la ciudad, que están dispuestos a mantener las movilizaciones ante lo que entienden es una pérdida de cercanía con el servicio. Es el caso de la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ) que denuncian "el desmantelamiento del sistema sanitario público y el ninguneo hacia las personas usuarias" con unos cambios que no han sido consensuados con los pacientes ni con los vecinos afectados.