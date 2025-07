La sanidad privada pierde fuerza entre los mutualistas de Aragón tras la crisis de Muface

La sanidad privada ha perdido fuerza en pro de la pública entre los mutualistas de Aragón. Así se preveía que fuera tras la crisis de Muface y así lo revelan los datos del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón: aunque ahora hay en la comunidad 605 funcionarios más que en enero, la cifra de funcionarios que optan por la atención privada se ha visto reducida en 1.084 en los seis primeros meses de 2025. En este mismo periodo de tiempo, la cifra de mutualistas atendidos por la sanidad pública ha ascendido y, en el mes de junio, se atendía a 1.662 mutualistas más en la seguridad social que en enero.

Por partes. Los datos del Departamento de Sanidad revelan que, en enero, había 45.460 mutualistas en Aragón. Más de la mitad de estos funcionarios (28.452) optaban por la sanidad privada en la comunidad, es decir, por alguna de las tres aseguradoras que entonces conformaban el concierto de Muface: DKV, Adeslas o Asisa. La parte restante, es decir, 17.035, recibían atención sanitaria en la seguridad social. La opción mayoritaria para los mutualistas del territorio era entonces la privada, con una clara mayoría concentrada en DKV.

Desde entonces la situación ha cambiado y también lo han hecho las cifras. Según los datos de la Consejería que dirige José Luis Bancalero, a principios del mes de junio había en Aragón 46.065 mutualistas, esto es, 605 más que en enero. Y también la mayor parte de ellos optaban por la atención sanitaria privada (27.368). Sin embargo, el aumento de número de asociados a Muface en esta primera mitad del año no ha significado un incremento de los que optan por la atención sanitaria privada, sino al contrario: a principios de junio Muface atendía en sus aseguradoras privadas a 1.084 mutualistas menos que en enero. Por tanto, la cifra de funcionarios atendidos en la seguridad social ha crecido en 1.662 desde el primer mes del año.

Así, el peso de la balanza se ha ido equilibrando de forma paulatina en esta primera mitad de año y, aunque la atención privada sigue siendo la opción mayoritaria, la pública ha cogido fuerza entre los funcionarios mutualistas en Aragón. Una tendencia que, según ha confesado la directora general de Muface, Myriam Pallarés, este viernes en Zaragoza, "es constante en los últimos años". Con todo, ha matizado que las fluctuaciones son una constante y ha señalado que también "muchos de esos mutualistas que en enero se fueron al sistema público ahora han vuelto a la concertada".

Con todo, la de estos últimos meses ha sido una situación excepcional y crítica para Muface, y llegar al momento actual no ha sido sencillo para la mutualidad ni tampoco para los asegurados, que el pasado mes de noviembre se sumergieron en una gran incertidumbre de la que no lograron salir hasta meses después. Fue entonces cuando la continuidad de este sistema entró en peligro al conocerse que las tres aseguradoras que conformaban el concierto -DKV, Adeslas y Asisa- no se habían presentado a la renovación del convenio. Tras meses desconcierto, finalmente la única aseguradora que no renovó fue DKV.