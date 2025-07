Cada vez más mujeres apuestan por la FP en Aragón: "En clase estamos unas 17. Somos mayoría"

Una clase repleta de mujeres y mucho interés por lo suyo. Lorena Linchou es alumna del ciclo de FP de Laboratorio en el Centro Público Integrado de Formación Profesional Corona de Aragón de Zaragoza. Junto a ella lo cursan otras dieciséis alumnas, que por unos u otros motivos han optado por estos estudios y que con su presencia en el aula reflejan una realidad que respaldan los datos: cada vez más mujeres optan por los ciclos tradicionalmente masculinizados.

"Nosotras somos mayoría en clase, estamos unas 17 y luego algún chico", afirma Lorena, que aclara que ella es una de esas muchas alumnas que este año han realizado el primer curso del ciclo de Laboratorio, tradicionalmente vinculado a un perfil masculino. Ella llegó al grado después de haber estudiado un bachillerato científico porque, cuenta, le "interesaba todo lo que estuviera relacionado con el laboratorio".

Ahora que ha comenzado este ciclo formativo se alegra de haber cursado esa modalidad en el instituto. "Como tenía esa base este primer año no se me ha hecho muy complicado y me ha gustado", revela la estudiante. Según cuenta, la mayoría de alumnas "venía de cursar algo totalmente diferente", y por eso hay a quienes se les ha hecho más complicado superar este primer año.

Y eso que Lorena, que ahora hace un balance positivo del primer año del ciclo, no tenía claro que quería cursar este grado de Formación Profesional (FP). "Yo empecé la carrera de Química, pero vi que el enfoque era demasiado teórico y no me terminaba de convencer", expresa la joven. El ciclo de Laboratorio, dice, le "encajaba más".

Su pensamiento inicial ha ido acorde con la realidad, y de momento el ciclo de Laboratorio le está gustando porque, afirma, está "muy orientado al trabajo práctico". "La teoría que aprendes la aplicas de forma continua, entonces aprendes de una forma muy interesante y mucho", relata la alumna de FP, que añade: "Tenemos prácticas en todas las asignaturas del ciclo. La verdad es que haciendo aprendes mucho".

Lorena admite que esperaba que el comienzo fuera incluso un poco más sencillo, pero subraya que está contenta con la formación recibida este año lectivo porque le gusta "el enfoque que tiene de cara al mundo laboral". Eso sí, la joven acaba de terminar el primer año de laboratorio y por su cabeza todavía no pasa hacerse planes de futuro. "Creo que haré algo relacionado con la investigación, pero todavía no tengo claro el qué", admite.

Lo que sí sabe es que este grado, en el que este año ha habido 247 mujeres matriculadas, es de su interés y que seguirá cursándolo el próximo año. Y así, Lorena seguirá siendo una de esas mujeres que se inclina por la Formación Profesional en Aragón y que con su apuesta decidida estrechan cada vez más la brecha de género.