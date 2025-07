Un aprobado entre los cientos de suspensos en la oposición a profesor de Aragón: "El nivel de la prueba estuvo dentro de lo normal"

Son los menos, pero también los hay. Los hay que, como Ada Cólera, han aprobado la oposición de Educación de Aragón que se celebró el pasado sábado 21 de junio y que se saldará, según los datos provisionales, con un elevado número de suspensos. Lo suyo es una rara avis porque ella es una de las pocas aspirantes a profesora de Matemáticas (31 de las 80 plazas convocadas) que no ha suspendido la prueba y que el próximo curso podrá impartir clase. "No me puedo quejar de las correcciones", apunta.

La joven, exenta de esa "matanza histórica" que han sido este año las convocatorias, comparte cómo fue su experiencia con la prueba. En la primera parte, la escrita, "no hay trampa ni cartón, es tener suerte", dice. "Te sacan de ahí cuatro bolas con temas. Salieron dos temas que la gente no se suele preparar y otros dos bastante asequibles", cuenta Cólera. Su decisión, que ahora valora como un acierto, fue escoger Determinantes. "En esta opción, el epígrafe del tema está más estructurado y tienes más pistas de lo que quieren", señala.

La otra posibilidad era escoger Grafos. "No sé si ahí la corrección fue más dura o si las rúbricas eran más precisas, pero yo solo conozco a una persona que lo escogiera y haya pasado", cuenta sincera Cólera. El de estos epígrafes, que no son públicos hasta después de la prueba, es según muchos de los aspirantes el principal problema que ha generado esta sangría de suspensos. En ello coincide también Cólera, que afirma que "te valoran por lo que no pones, no por lo que pones".

Con todo, ella salió satisfecha de esa primera parte, aunque no tanto de la práctica. "Salí descontenta, pero no me puedo quejar de las correcciones. Saqué una nota superior a la que esperaba", cuenta Cólera, que también superó esta fase. La última fue la defensa de la programación, de la que relata que salió "muy contenta". "El tribunal fue muy amable y muy humano. No fueron puñeteros tampoco con las preguntas", señala.

Cólera hace balance del examen y comparte que, desde su perspectiva, "el nivel de la prueba estuvo dentro de lo normal para una oposición". "Casi todos estudiamos con los mismos libros de ejercicios y las cosas salieron de ahí". Con todo, la aspirante es consciente de que sus buenos resultados no han sido la tónica general y de que ha habido "bastante malestar en las pruebas por correcciones muy duras". "También ha habido muchas reclamaciones y les han bajado la nota", añade.

La opositora recuerda que, cuando salieron los resultados provisionales de Lengua Castellana y Literatura, que fue antes que los de Matemáticas, empezaron a llegar los rumores del alto número de suspensos. Y, con los rumores, los miedos. "Siempre está la duda de si vas a aprobar o no, pero yo fui al examen con posibilidad de sacarlo. Es verdad que cuando salí del práctico pensé que había menos posibilidades", apunta. La tranquilidad llegó cuando conoció que había superado la primera parte. "En la segunda, como había aprobado tan poca gente, solo había que aprobar, no había que competir", señala.

El aprobado de Cólera es también resultado del esfuerzo de seis meses de estudio, pues la opositora comenzó a prepararse la prueba en enero, justo después de terminar en diciembre el máster de profesorado. "Era la primera vez que me presentaba a la oposición. También conozco a cuatro o cinco más de mi edad que han aprobado. Creo que suma tener las cosas frescas de la carrera y no tener cargas familiares de conciliación, etc.", sostiene la joven.

Cólera está a solo un verano por delante de entrar en las aulas de Aragón, a las que llegará en un momento de falta de docentes de Secundaria en la comunidad, sobre todo en materias como la suya, Matemáticas. "Ahora tengo un año de prácticas y luego pasaré a ser funcionaria de carrera -explica-. El 21 de julio elegiré la plaza, que en principio será buena porque los que hemos aprobado somos los primeros en elegir". A mitad de curso le tocará participar en el concurso de traslados y obtendrá su primer destino definitivo, que confía en que no sea muy alejado de Zaragoza. A partir de ahí continuará el proceso hasta que tenga una plaza fija.