Los efectos de la Dana en Aragón: "He vivido la riada de Biescas estando allí y la manera de llover en Grisén me recordó a ese día"

En Grisén se trabaja sin descanso para recuperar los accesos por carretera a este municipio zaragozano a través de los dos pasos que discurren bajo las vías del tren. Desde este viernes por la noche lleva achicando agua allí su alcalde, Marcos Lahoz, un hombre completamente incomunicado que ya no puede contestar a ninguna llamada de teléfono porque su móvil ha quedado ‘KO’ -“en arroz lo tengo desde ayer”, dice- al tragar tanta agua como se está retirando en estos momentos para devolver el tráfico en la avenida Fernando Zamora.

“Empezó con un montón de relámpagos, parecía que se hacía de día, y cuando hizo ¡pum! empezó a caer la mundial”, recuerda el alcalde de Grisén, a quien ya le ha dado tiempo a comprobar que las piscinas han quedado “reventadas” a pesar de que este mismo año las habían “reformado”. En la avenida Fernando Zamora se preocupa por devolver la circulación a “la entrada principal del pueblo”, un quebradero de cabeza al que se enfrenta cada vez que llueve con cierta virulencia.

“Tenemos un verdadero problema, cada vez que cae una tromba nos quedamos incomunicados”, coincide una concejala de Grisén a quien la tormenta (136 litros por metro cuadrado en una hora) le pilló en la carretera cuando salía de trabajar de Alagón. “Toda la tromba me pilló en el camino, no pasé miedo, pasé pánico, porque eran unas piedras impresionantes. No veía ni el camino ni la carretera. Pasé mucho miedo”, relata esta misma mujer.

En esta zona de Grisén se encuentran otros paisanos como Teresa y su hijo Martín, paraguas en mano ambos porque la llovizna rápidamente arrecia. “Yo he vivido la riada de Biescas, estando en Biescas, y la manera de llover en Grisén me recordó a ese día, saliendo agua de todos sitios, porque ayer se nos coló hasta por la campana de la cocina”, relata Teresa. “Estuvo a punto de meterse el agua en casa, con palanganas echamos el agua al otro lado del jardín con la fortuna de que fue cuando comenzó a aminorar (la lluvia)”, continúa.

Un palmo de agua en la bodega

Pero otros no han tenido tanta suerte. Es el caso de David, otro vecino de Grisén que señala la marca de hasta un palmo de agua que le entró en la bodega, la tercera vez que se inunda la planta baja de este unifamiliar situado a la entrada del pueblo. “Fue una barbaridad. Estamos acostumbrados a las tormentas y al granizo, pero no a estas barbaridades. No recordamos nada tan exagerado. Era desesperante porque no dabas abasto y entraba el agua con más fuerza de la que la sacabas. Fue mucho rato y mucha intensidad, parecía que no pasaba el tiempo… y el problema es la impotencia”, narra David.

“Llegó la alerta cuando estábamos sacando el agua con los cubos”, prosigue este vecino con quien también coinciden otros. “La alerta llegó después de que estuviera inundado todo”, abundan Antonio y su mujer Sandra. “Estábamos asomados a la ventana y después de la dana de Valencia te imaginas lo peor. Jamás he visto llover así”, explican ambos.

Accesos cortados

El acceso a Grisén a través de la A-122 permanece cortado como consecuencia de la fuerte tromba de agua y de granizo que descargó este viernes por la noche, dejando 132 litros por metro cuadrado en apenas una hora. Buena fe de la virulencia de la tormenta dan los desperfectos que se aprecian en el lugar de los hechos, como un vehículo que en estos momentos está retirando la grúa tras ser arrastrado por la corriente. Tanto es así que se calcula que, bajo el puente sobre el que discurren las vías del tren, se alcanzaron hasta dos metros de altura de agua.

Allí se encuentran los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) realizando labores de achique, contención y prevención que también se extienden a otros municipios cercanos como Bárboles, Figueruelas, Pedrola y Pleitas. En total están trabajando 37 efectivos con 16 vehículos, entre ellos, el Equipo Medio de Bombeo de Aguas Lodo (Embal) y las autobombas. A todos ellos se suma también el personal de Conservación de Carreteras.