Operación inmobiliaria en Aragón: la Sareb puede traspasar hasta 550 pisos a la nueva empresa pública de vivienda

El mercado de la vivienda en Aragón cambiará sustancialmente en los próximos meses. El pasado 1 de julio, el Ministerio de Vivienda que dirige Isabel Rodríguez dejó perfilado el traspaso de 40.000 pisos y 2.400 suelos residenciales (donde se pueden construir otros 55.000) desde la Sareb hacia la nueva empresa estatal pública de vivienda, el Sepes, unos activos valorados en 5.900 millones de euros. En el caso de la comunidad aragonesa, el banco malo se desprenderá de un máximo de 549 pisos, aunque la cifra final la determinarán una serie de requisitos.

La protagonista absoluta de la operación será Zaragoza y su área metropolitana, donde se concentran 484 viviendas de las 549 mencionadas, más de un 88%. Aunque lo cierto es que, a nivel cuantitativo, la Sareb no poseía demasiados activos en la comunidad aragonesa tras haber ido desprendiéndose de ellos en los últimos años, este acuerdo con el Sepes supondrá poner fin a una etapa que comenzó tras la crisis inmobiliaria de 2008, cuando el banco malo absorbió todos los activos tóxicos procedentes de entidades bancarias que no podían asumirlas. Una operación que sirvió para ayudar a sanear el sector bancario y que otorgó ese sobrenombre de banco malo a la entidad pública estatal.

En estos momentos, la Sareb posee en Aragón 549 viviendas, a las que hay que sumar 1.053 suelos y 1.059 obras en curso (es decir, que no terminaron de construirse y las absorbió el banco malo). Unos activos cuya valoración económica no se conocerá hasta que se vayan incorporando a la cartera de la entidad de suelos estatal. En el capítulo de los suelos se incluyen parcelas de todo tipo, como las industriales (por ejemplo, en el PTR López Soriano) o las residenciales. Estas últimas también pasan, si cumplen una serie de requisitos, al Sepes.

Por ejemplo, en España se transfieren 2.400 suelos destinados a acoger nuevas promociones. El cálculo que hacen desde el ministerio supone que podrían levantarse en ellos 55.000 nuevos pisos. Esos 2.400 terrenos suponen en torno al 9% del total que la Sareb posee en España. Siguiendo con esa media nacional y regionalizándola, en Aragón podría haber sitio para otras 2.000 viviendas, aunque cada comunidad tiene sus particularidades y este extremo está por confirmarse.

¿Cuándo saldrían al mercado estas viviendas? Por el momento, fuentes del Sepes consultadas por este diario se limitan a matizar que su prioridad está en incorporar al parque estatal las que estén ubicadas en zonas declaradas como tensionadas, además de en Valencia. Cabe recordar que esa definición está incluida en la Ley de Vivienda estatal, aunque Aragón no la desarrolla en su territorio e incluso está preparando su propia normativa autonómica, actualmente en fase de tramitación parlamentaria. Por tanto, los pisos aragoneses no serían los primeros en salir al mercado. La intención del Sepes es que los ciudadanos que alquilen sus pisos no destinen más del 30% de sus ingresos.

Requisitos

En relación con lo anterior, los requisitos que deben cumplir los activos de la Sareb para poder emigrar a la cartera del Sepes son de tres tipos: geográficos, económicos y técnicos. La principal criba se hace con los primeros, ya que las viviendas deben estar en localidades con más de 5.000 habitantes, en el área metropolitana de alguna gran ciudad como Zaragoza o, como excepción, en municipios con más de 1.000 empadronados que hayan crecido a nivel demográfico en un 5% en los últimos diez años.

Bajo esta premisa, en Aragón cumplen 522 de las 594 viviendas que la Sareb posee actualmente. El grueso principal está en Zaragoza capital, donde contabiliza 244 viviendas, y en su área metropolitana, donde hay registradas 218, con casos destacados como Cuarte (83 pisos), Utebo (35), Cadrete (27) o La Puebla de Alfindén (21). Por tanto, la capital aragonesa y su entorno más próximo agrupan 484 hogares, más del 92% del total.

La ministra Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa en la que anunció el traspaso de 40.000 viviendas de la Sareb al Sepes. / El Periódico

En la provincia zaragozana hay otras dos localidades que cumplen con los criterios marcados por el Ministerio de Vivienda: Calatayud, donde la Sareb tiene 14 viviendas, y Ejea de los Caballeros, donde ostenta otras ocho. En el caso de Huesca, la capital altoaragonesa tan solo aportaría seis pisos, a los que hay que sumar otros 31 que cumplen los criterios demográficos en la provincia, con especial protagonismo de Monzón (11), Sabiñánigo (8) y Fraga (6). Mientras, en Teruel solo hay una vivienda que pasaría a manos del Sepes, y está en la capital.

Casos especiales y excepciones

De los 27 restantes, hay tres localidades que, por una u otra razón, cuentan con un paquete importante de viviendas (teniendo en cuenta su escasa población), pero que en principio no se incluirán en la operación al no cumplir el criterio demográfico. Son los casos de Sallent de Gállego, donde la Sareb posee nueve hogares (la segunda cifra más alta de la provincia altoaragonesa), y de los municipios turolenses de Alcalá de la Selva y Manzanera, con cinco viviendas cada uno. De hecho, en toda la provincia de Teruel la Sareb tan solo posee 11 viviendas, y diez de ellas están en estos dos pueblos, por lo que seguirán en sus manos para poder ser transferidas a un tercero.

Con todo, en la criba definitiva que haga el Sepes influirán otros factores que podrían sumar esos lotes a la operación o, en el extremo opuesto, hacer que algunas de las 522 casas no entrasen finalmente. Por ejemplo, si en alguna de las 27 viviendas que no pasan por criterios demográficos el Sepes tiene un contrato de alquiler social en vigor, será adscrita igualmente a la entidad de suelo estatal, independientemente del resto de requisitos.

En otro punto estarían, por ejemplo, localidades como Pedrola, donde la Sareb posee 14 pisos. De la interpretación que haga el ministerio, respecto a si el municipio se considera parte o no del área metropolitana de Zaragoza, dependerá que se adhieran o no a la operación inmobiliaria.

Criterios económicos y técnicos

Por último, una vez superados los requisitos demográficos, las viviendas que el Sepes finalmente se quede deberán cumplir unos añadidos técnicos y económicos. En el primer caso, los edificios y viviendas deben tener condiciones de habitabilidad adecuadas y no presentar patologías estructurales. Hace dos años, la DGA manejaba un listado de 135 casas que cumplirían esos criterios (sobre las más de 1.000 que poseía entonces el banco malo), por lo que el número final de activos que recibirá el Sepes lo determinarán sus condiciones actuales.

En cuanto a los requisitos económicos, se incluirán todos los pisos con una superficie de hasta 85 metros cuadrados útiles y, los que lleguen a 150 metros cuadrados útiles, también se adscribirán siempre y cuando su tasación no supere el 40% del valor resultante de multiplicar la extensión del inmueble por el precio del metro cuadrado para vivienda libre en la provincia.

Suelos residenciales Los suelos residenciales que el Sepes quiera quedarse en la comunidad aragonesa también seguirán sus propios criterios. Geográficamente, tienen que estar ubicados en municipios mayores de 5.000 habitantes, en este caso sin excepción que valga. Económicamente, tienen que ser viables para poder construir viviendas de alquiler de 70 metros cuadrados. Para ello, los suelos deberán tener una superficie superior a 150 metros cuadrados, estar calificados como residenciales y albergar capacidad para promociones de 30 o más pisos. Además, la Sareb deberá ser propietaria del 100% del terreno o, en su defecto, de más del 80%, con capacidad para poder negociar su adquisición total.

Suscríbete para seguir leyendo