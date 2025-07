Los vecinos de Tarazona, tras la noche de las tormentas: "No se veía nada a un metro de distancia y la calle era un manantial"

Un sonido estrepitoso irrumpió los hogares de muchos aragoneses este viernes por la noche. Era la ES-Alert, un mensaje de alerta de Protección Civil que llegaba a sus móviles pasadas las 23.00 horas para indicar que la Aemet había el nivel rojo de alerta en la Ribera del Ebro por las fuertes tormentas y en el que se pedía evitar los desplazamientos por carreteras. Y es que ya desde el final de la tarde, y de forma más intensa durante las primeras horas de la madrugada del sábado, unas intensas lluvias descargaron en municipios como Figueruelas, Grisén, Pedrola y Tarazona, entre otros. Fue precisamente este último uno de los más afectados, pues algunos de sus vecinos han amanecido con destrozos en sus garajes y cocheras.

Es el caso de Daniel Royo, que cuenta que en su casa "ha entrado agua por varios sitios y la huerta está destrozada". Cuando se produjeron las tormentas, él estaba camino a casa de un amigo con su coche. "De la nada empezó a caer la mundial y paré la furgoneta. Vi que estaba empezando a ponerse muy feo y, como pude, llevé la furgoneta hacia un lado para meterme entre los coches y el edificio", recuerda. El momento fue "muy tenso". "No podía avanzar ni podía salir, y me tuve que quedar dentro a esperar", señala.

Cuando escampó un poco, volvió a su casa. "La imagen daba cosa porque solo se veían destrozos y agua por todos lados. "Lo único que sabíamos era que había alerta naranja por los medios de comunicación y por el ayuntamiento, que nos decía que nos quedáramos en casa", cuenta. El vecino lamenta la situación, pero afirma que "es algo natural" y que "contra esto no puedes hacer nada más que esperar a que pase".

También Alba Royo, otra vecina de Tarazona, señala que les llegaron comunicados oficiales a través de las redes sociales del ayuntamiento. "Me pilló trabajando y fue horroroso. En unos instantes tenía la terraza del bar de al lado en la puerta de la tienda en la que trabajo", recuerda. Y el pánico, según cuenta, cundió en las calles: "La gente empezó a gritar. Nadie sabía qué estaba pasando. Solo se veía agua y un aire incesable". "Cuando cayó piedra era imposible salir, no se veía nada a un metro de distancia y la calle era un manantial", afirma.

Aunque su primera residencia no ha sufrido daños materiales, las lluvias si han afectado en otra que tiene a las afueras de Tarazona. "Ayer (este viernes) tuvimos que achicar bastante agua", cuenta, y añade: "Lo de los huertos es una pena. El trabajo y esfuerzo de muchos meses se ha visto arrasado por el agua y el granizo".

Ejemplo de ello es la huerta de Ainhoa Angos, que ha quedado "destrozada" por las fuertes tormentas. "No se ha salvado nada. Ahora tenemos que empezar de cero", cuenta la vecina de Tarazona, que subraya que por suerte no tiene que lamentar daños personales. "Lo material siempre se puede arreglar", matiza.

Y es que a ella la dana le pilló algo desprevenida y no imaginaba "que fuera a ser tantísimo". "Me quedé en casa y lo vi desde la ventana. Fue todo en cuestión de segundos -explica-. Empezó con mucho aire, y luego le siguió un granizo muy fuerte que me ha destrozado las persianas", cuenta la vecina, que recuerda cómo veía caer el granizo desde su ventana.

Piedras de granizo en una casa de Tarazona. / Servicio Especial

"Parecían pelotas de Ping-Pong", dice un vecino de Novallas respecto a las piedras que cayeron. "Yo fui a salir a la calle para levantar las rejillas y que tragara agua pero el granizo que caía era muy grande", describe él, que añade que tuvo suerte porque el agua no llegó a entrar en su casa. "Sé que por la zona hay gente más afectada", dice.

La protectora Apata de Tarazona lanza un SOS

También las intensas lluvias causaron afecciones en la protectora Apata de Tarazona. Lo cuenta una de sus voluntarias, Lorena: "Está todo destrozado. En una sala que teníamos para gatos hay unos 10 centímetros de agua. Hemos tenido que moverlos a otro lado donde apenas tienen sitio para estar. Prácticamente la nave entera está inundada y se ha desprendido parte del techo y de una pared".

La situación preocupa en la protectora y ahora solicitan la ayuda de vecinos y voluntarios para poder atender a sus animales. "Estamos intentando reubicarlos, pero no hay espacio. Tenemos unos 40 gatos y unos 20 perros. No los podemos abandonar", señala Lorena, que añade: "Necesitamos gente que venga a limpiar, pero también familias de acogida aunque sea solo para unos días, hasta que rehabilitemos la nave". Según cuenta la voluntaria, Apata va a solicitar también al ayuntamiento que les facilite algún espacio "aunque sea temporal".

Lorena lamenta la situación y mantiene la esperanza de que escampe. "Si sigue lloviendo no tendremos ni techo para evitar que entre agua", sostiene.