La aventura de compartir piso entre estudiantes: "Es parte de la madurez y del hecho de crecer"

Cuando ya no se quiere estar en residencia o su precio se siente algo elevado, la opción que les queda a los jóvenes es ir a un piso de estudiantes y compartirlo con otros como ellos. Christian, Lydia, Simón, Manel e Iker son todos universitarios que viven en estos pisos en Zaragoza. En su primer año, muchos de ellos empezaron su andadura universitaria en una residencia, pero consiguieron entrar en pisos compartidos con otros jóvenes.

Conseguir un piso para compartir no es tarea sencilla. Además, los estudiantes que vienen de fuera suelen empezar en residencias porque es allí donde suelen conocer a otros jóvenes con los que al año siguiente se mudan a uno de estos pisos. «La residencia es más vida universitaria, al final, estas con un montón de gente que está como tú, que acaba de llegar a una ciudad nueva, con 18 años entonces aprovechas para conocer gente, salir más…», cuenta Iker que llegó hace tres años a Zaragoza desde Calahorra para estudiar periodismo.

Dar el salto a un piso trae complicaciones. Por un lado, está encontrarlo y que sea a un precio razonable, algo que cada vez es más difícil. Lydia se encuentra en esta situación. Busca piso, pero no está encontrando ninguno que se amolde a sus necesidades. «Cada año está más complicado. Cuesta encontrar algo que cumpla con las preferencias de cada uno y otro problema es la ubicación. Hay muchos pisos que si están cerca de la universidad son viejos y no están reformados y los que son más modernos o se han reformado están en zonas no tan céntricas. Si vas con bastantes requisitos es complicado encontrar algo decente», explica la joven de Bujaraloz.

Algunos como Christian, Simón y Manel lo tuvieron algo más fácil para conseguir piso. El fragatino Christian relata que no tuvo que investigar mucho porque él y un amigo conocían a unas chicas que justo dejaban un piso libre ya que se iban de Zaragoza. Para Simón, aunque, ahora vuelva a estar buscando piso, los dos años que lleva en la ciudad también los pasó en uno. En su caso fue fácil porque sus familiares conocían a alguien que alquilaba un inmueble. A Manel le paso algo parecido al caso de Christian. «Estaba buscando piso y justo un amigo me dijo que en el suyo dejaban una habitación libre y que podía entrar yo si quería», dice el estudiante catalán.

El amigo que avisó a Manel de la habitación libre es, precisamente, Iker. Él sí que junto con sus compañeras de piso tuvo que ahondar un poco más para encontrar uno. «Para nosotros fue más fácil porque lo hicimos con mucha antelación. En enero o febrero ya teníamos el piso apalabrado para el año siguiente. Si te pones a buscar ahora en junio o julio los más probables es que lo tengas más complicado», destaca el calagurritano.

Aunque estos sean casos particulares, los jóvenes creen que Zaragoza a pesar de que la situación está empeorando, es más asequible que otras ciudades de España, sobre todo si buscas ya en grupo. Buscar piso en solitario es una tarea algo más abrumadora. «Si eres tú solo tienes que ir con personas que no conoces y da bastante vértigo porque puede que haya problemas de convivencia», explica Lydia. Ella el año pasado empezó el curso en un piso compartido, pero justo por esta misma razón, la convivencia, tuvo que volver a una residencia. Simón, también, ha sufrido estos problemas. «Estoy buscando piso porque en el anterior tuve problemas relacionados con la introducción de mascotas en él», cuenta el estudiante de magisterio.

Pisos poco renovados

Para el resto, más allá de alguna riña casual y lógica propia de compartir tiempo y espacio con personas semejantes, los problemas en el piso están relacionados con la infraestructura y el mobiliario de los inmuebles. «En mi caso es una casa vieja y muchas cosas se estropean o se deterioran porque ya están viejas y en ese caso nuestro casero no solía hacer mucho por mejorar el propio piso», afirma Christian. Íker y Manel en su piso también han sufrido ese deterioro propio de pisos viejos. «Cuando se estropea algo como el microondas, el wifi o la tele tardan mucho y tienes que insistir para que te hagan caso y lo cambien o lo arreglen», relata Manel. Llos problemas de edad no son solo de su propio piso, sino que se extiende a los sistemas de todo el bloque de viviendas porque, según Íker, el ascensor «si te subes cuatro personas es todo un riesgo, me he quedado una vez encerrado y es más común de lo que debería”.

A pesar de estos inconvenientes, los universitarios coinciden en preferir el piso por encima de las residencias o los colegios mayores. En cuanto al precio todos afirman que es ligeramente económico el piso aunque es bastante similar al no incluir en las mensualidades algunos gastos y tener que comprar uno la comida. Por otro lado, destacan la libertad que da el vivir por su cuenta. «En residencia te limpian la habitación, te cambian las sábanas y te hacen la comida pero en el piso no. Todo depende de ti. Al final es parte de la vida, la madurez y del hecho de crecer», narra Manel.