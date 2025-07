Las residencias universitarias de Aragón, desbordadas por la demanda

A tan solo dos meses para el inicio del nuevo curso académico y con las notas de corte de la Universidad de Zaragoza publicadas, las residencias y colegios mayores de Aragón se encuentran con un gran número de solicitudes, lo que supone que ya se empiecen a crear las primeras listas de espera, aun a expensas de que se publiquen los primeros llamamientos.Entre las principales razones se encuentra que muchos estudiantes veteranos continúan alojándose en ellas y esto hace que no puedan ofertar suficientes plazas para nuevos universitarios.

Es ahora en el mes de julio cuando los nuevos estudiantes universitarios conocen las notas de corte de las carreras y, por tanto, descubren si han entrado o no en ellas. Por eso, estas fechas son momentos donde los jóvenes que tienen que ir a una ciudad en la que no viven solicitan plazas en las distintas residencias y colegios mayores. Por el miedo a quedarse sin sitio donde alojarse, muchos de ellos mandan solicitudes a tantas residencias como pueden. Ya sean públicas o privadas. Con las solicitudes ya cerradas, los universitarios ahora tienen que esperar a que en las próximas semanas salgan los llamamientos y se adjudiquen las plazas.

En los colegios mayores públicos, como el Pedro Cerbuna en Zaragoza, han recibido 230 solicitudes para las 88 plazas disponibles. Las habitaciones en el colegio mayor de la Universidad de Zaragoza tienen un precio de 796 euros al mes. «Las instalaciones cuentan con un total de 265 habitaciones, pero el resto de las no ofertadas es porque mantienen a estudiantes que siguen de otros años», comentan desde el colegio.

En Huesca, el Colegio Mayor Ramón Azín, también público, ha recibido 90 solicitudes. Su propia directora, Emma Lobera, cuenta que ofrecen «pocas vacantes, 42, porque son muchos los estudiantes que se mantienen en las instalaciones». Además, al tratarse de un campus territorial y no ser la ciudad principal, la directora afirma que «aunque haya muchas solicitudes suelen quedar habitaciones vacantes porque muchos esperan a que les llamen de otros lados». De esta forma, es muy habitual que en el centro de Huesca permitan hacer solicitudes fuera de plazo porque hasta más allá de septiembre o, incluso, octubre siguen llegando o saliendo estudiantes. Aun así, prevén llenar las 119 habitaciones cuyo precio puede ser de 671,85 euros al mes si es compartida o 766,90 euros si es individual.

En el Colegio Mayor de Teruel Pablo Serrano, a falta de hacer oficial los datos de solicitudes, se espera que haya, igual que en los otros dos de gestión pública, listas de espera. En este centro, como en el de Huesca, el precio de las habitaciones varía. La opción más barata es compartir alojamiento por 623,80 euros al mes y si se quiere una individual el precio es de 726,78 euros al mes.Vista la situación en los colegios mayores de la propia Universidad, muchos miran ya hacia residencias privadas. Sin embargo, la situación en ellas es similar.

Los colegios mayores privados

En el Colegio Mayor Miraflores ofrecen pocas plazas (en torno a 20). En su caso, no es por la permanencia de otros universitarios, sino que se debe a que van a reubicar sus instalaciones y mientras se lleva a cabo la mudanza solo pueden ofrecer 20 plazas para este nuevo curso. Los estudiantes que consigan las plazas no estarán en un centro si no que a raíz del cambio, durante el desarrollo del curso académico estarán en pisos tutelados. Con la mudanza el colegio acabará perdiendo plazas. Pasará de unas 50 que tenía en su histórico edificio en la calle San Vicente Mártir a unas 20 en la nueva ubicación.

El Colegio Mayor Cardenal Xavierre en la plaza San Francisco tiene alrededor de 200 solicitudes. En total, cuentan con 95 habitaciones, pero solo pueden ofrecer 35 para nuevos estudiantes porque las otras 60 seguirán siendo ocupadas por jóvenes que ya estaban hospedados ahí el curso pasado. «Es algo que se ha incrementado mucho en los últimos años. Antes la gente como mucho estaba un año o dos y luego se iba. Ahora es más habitual que estén 3 o 4 años e incluso una vez terminan la carrera siguen para el posgrado o el máster», explican desde el centro privado.

Otras opciones son las residencias privadas, muchas abiertas hace unos pocos años. Por ejemplo, Nodis, donde se puede encontrar alojamiento desde los 525 euros al mes o la Residencia Xior, en la que pernoctar durante todo el año académico oscila entre los 515 euros al mes hasta los 935.

Cabe destacar que en el caso de estas residencias privadas los precios no incluyen servicios como la comida, lavandería u otras necesidades que los estudiantes pueden llegar a necesitar. Pero, en compensación cuentancon espacios que otras no pueden ofertar

El problema está claro, hay más demanda que oferta. Son más los estudiantes que vienen a las capitales de provincia en Aragón y necesitan alojarse que las ofertas que se dan desde las residencias y los Colegios Mayores y conseguir un piso compartido tampoco es una tarea sencilla. Precisamente, la oferta de plazas en los centros es baja porque los estudiantes veteranos tampoco consiguen encontrar pisos a los que irse y siguen ocupando las habitaciones. Algo que en años anteriores era más habitual porque muchos llegaban a las residencias con la intención de estar un año conocer a gente y con esos nuevos amigos buscarse un piso donde vivir.