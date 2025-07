El tirón inmobiliario de la costa entre los aragoneses: "La venta es rápida, hay poca oferta y una demanda bestial"

«Es un buenísimo momento para vender». Pilar Oliver, veterana agente inmobiliaria de la costa Dorada y originaria de Zaragoza, no duda al describir el pulso del mercado en las playas de Salou y alrededores. «La venta es rápida. Hay poca oferta y una demanda bestial», resume desde su oficina, Servicios Inmobiliarios Sant Just, ubicada en La Pineda (Vilaseca), con más de 40 años de trayectoria en la zona. Su diagnóstico coincide con el de otras agencias. Este verano, quien quiera desprenderse de su apartamento en la costa tiene todas las de ganar.

Uno de los perfiles más habituales entre quienes venden herederos aragoneses. «Son apartamentos comprados en los años 70 y 80, durante el boom turístico. Ahora los padres han fallecido, y los hijos no quieren o no pueden compartir la titularidad. Los venden», explica Ana Quesada, administradora de fincas colegiada y responsable de Central Park Inmobiliaria, situada en pleno corazón turístico de Salou. El trasvase generacional está liberando al mercado una parte del parque de vivienda costero adquirido hace décadas por ciudadanos de la tierra del cierzo, muchos de los cuales «llevan viniendo toda la vida» y ya no usan esos pisos.

El resultado es un mercado desequilibrado. Mucha gente quiere comprar, pero apenas hay apartamentos disponibles. «Los precios están subiendo sin parar, fácilmente un 15% en el último año», apunta Oliver. Quesada confirma la tendencia. «Han subido más de un 10% seguro», apunta. Un apartamento de una habitación y salón bien conservado ronda ya los 140.000 euros en Salou, aunque también hay estudios desde 80.000, y viviendas de alto standing que superan con holgura el medio millón.

Pese a los precios al alza, la demanda no afloja. «Hay compradores nacionales y muchos extranjeros, sobre todo franceses y belgas. Son muy buenos clientes», asegura Quesada. La seguridad jurídica, el clima, la cercanía con sus países y el atractivo turístico de la costa catalana siguen empujando el interés inversor europeo.

De compradores a vendedores

Ambas agentes coinciden en que la nueva normativa autonómica sobre vivienda tensionada ha impactado en el mercado. «El inversor ha desaparecido», lamenta Oliver. Salou está catalogado como municipio tensionado por la Generalitat de Cataluña, lo que limita el precio de los alquileres y bloquea nuevas licencias de uso turístico. Eso disuade a quienes antes compraban con la intención de alquilarlo parte o todo el año. «Ya no te dan licencia turística y si alquilas todo el año, no puedes fijar el precio libremente», explica la responsable de Sant Just.

Desde el sector inmobiliario de la costa Dorada animan a quienes se plantean vender un apartamento a que aprovechen el momento. «Es el mejor para vender que para comprar», subraya Quesada. «Siempre que no se pidan precios descabellados, la operación se cierra rápido», añade Oliver. El consejo común que dan es confiar en agencias locales que conozcan el mercado, ajustarse a la realidad del inmueble (estado, ubicación, ascensor, derramas) y evitar las valoraciones infladas por expectativas poco realistas.

Para quien quiere comprar, Quesada aconseja «primero, pisar la zona». «Nada de comprar online sin ver. Hay que conocer los barrios, las calidades y el ambiente antes de decidir», precisa.

Peñiscola, alta demanda con una escasa oferta.

Salou, Cambrils o La Pineda siguen siendo destinos muy populares para el turismo aragonés, y la presencia de propietarios de Zaragoza, Huesca y Teruel continúa siendo significativa. «El cliente aragonés es el más frecuente, tanto comprando como vendiendo», dice Quesada. Pero algo ha cambiado. «Ya no es como antes. Muchos aragoneses ya tienen piso aquí, y ahora van más a Castellón, a la zona de Peñíscola», matiza Oliver.

Lo cierto es que la Comunidad Valenciana es hoy el principal mercado inmobiliario de los aragoneses fuera su tierra, con 630 compraventas de vivienda en los últimos 12 meses (el 38% del total), seguida de Cataluña, con 423 (el 25%).

Peñíscola y sus alrededores son uno de los destinos favoritos en esa región para pasar las vacaciones o invertir en una segunda residencia, pero la escasez de viviendas disponibles ha disparado los precios. «Por menos de 100.000 euros aquí es difícil encontrar algo. Uno en primera línea con una habitación y parking lo vendí la semana pasada por 170.000», afirma Amparo Herrera Balaguer, responsable de la inmobiliaria Inmo Amparo., responsable de la inmobiliaria Inmo Amparo.

«Todo depende de su estado y ubicación, pero los pocos que hay, están subiditos de precio», reconoce. Y se pregunta: «¿Qué familia puede invertir 200.000 euros en una segunda residencia?». Percibe incluso un mayor dinamismo en el alquiler turístico, especialmente este verano. «Junio ha sido el mejor que hemos tenido nunca», asegura la inmobiliaria, cuya familia también gestiona arrendamientos vacacionales.