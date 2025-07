Un aspirante con dislexia, entre los suspensos masivos de la oposición a profesor en Aragón: “Estoy seguro de que no se han leído mi examen"

Avanzan los días y continúan las quejas por la oposición a profesor de Secundaria y Formación Profesional(FP) que se celebró el pasado 21 de junio en Aragón. Los suspensos son, según los datos provisionales, masivos y repetidos en todas las materias, y aunque los definitivos no se conocerán hasta el 18 de julio, la situación hace prever que quedarán muchas plazas desiertas el próximo curso escolar en un momento en el que la comunidad sufre un déficit de docentes. Pero que sea un problema común no consuela a Ignacio Celma, que llevaba meses de preparación para esta prueba. "Tengo problemas de dislexia y estoy completamente seguro de que no se han leído mi examen", subraya.

Ignacio cuenta que fue tranquilo a la prueba y que salió de ella "con buenas sensaciones". "Tocó un tema que había trabajado. De repente, salieron las notas y tenía un 0,7. ¿No he puesto bien ni mi nombre o qué?", se pregunta el joven aspirante. También su padre, Antonio, denuncia la situación: "Él salió encantado de la vida porque le habían preguntado lo que llevaba bien. La sorpresa fue mayúscula cuando, después de decir que lo había clavado, sacó esa nota. Se quedó muy impactado".

Antonio explica que a su hijo le diagnosticaron dislexia, un trastorno que afecta a la dificultad de lectoescritura, con tres años. De pequeño acudió al logopeda y, aunque "la letra no la tiene bien, como la inmensa mayoría de gente con dislexia", siempre ha sido un estudiante aplicado. "Empezó la carrera de Física en la Universidad de Zaragoza y lo dejó en tercero. Entonces se pasó a Historia, que le apasiona", cuenta. El aspirante terminó el grado con un 8,5 de media y después hizo el máster de profesorado.

El sábado 21 de junio, después de meses de esfuerzo y preparación, se presentó a la oposición. "Trabaja los fines de semana y de lunes a viernes estaba sin salir de casa. Le he visto levantarse todos los días a las 9.00 horas y estudiar hasta las 22.00", señala Antonio. El propio aspirante cuenta que se tomó el estudio como un trabajo: "Estudiaba todo el día, que igual parece que vaya a ser una pérdida de tiempo, pero era para un trabajo que luego es para toda la vida".

De ahí a que el resultado del examen de la oposición de Historia fuera una sorpresa para él, todavía más cuando, según cuenta Antonio, otros de sus compañeros que se presentaron sin estudiar y solo para ver cómo era la prueba sacaron mejor nota. “Han sacado un dos y pico, que no han aprobado, pero...", expresa. "

Según cuenta el padre, la "ilusión de Ignacio es ser profesor". Por eso, también había solicitado presentarse a la oposición en la Comunidad Foral de Navarra, aunque finalmente la fecha del examen coincidió en ambos territorios y se examinó en Teruel. "Allí sí está reconocida la dislexia en la prueba. Aquí en Aragón solo te la reconocen si tienes la minusvalía, y para eso el IASS te tiene que acreditar un grado de discapacidad del 33%. Evidentemente, no me lo dan porque no se ajusta a mi realidad", explica Ignacio.

La situación se ha saldado con un resultado indeseable para el aspirante, que solicitó la revisión de su prueba. "No me han dejado verlo, no hay posibilidad. No sé cómo ha sido la corrección", dice Ignacio. Eso sí, la nota le ha subido tres décimas y ahora tiene un uno. "La sensación es de preguntarme qué narices he estado haciendo", señala el opositor.

Desde el Departamento de Educación de la DGA lanzan un mensaje de tranquilidad. "Las plazas que no se cubren no se pierden y se cubrirán por interinos. Saldrán de nuevo dentro de dos años", sostienen. Con todo, subrayan que el ministerio debe liderar "un proceso de actualización del acceso a la función docente acorde a la realidad actual", pues el modelo vigente está obsoleto. Por su parte, cuentan que han enviado una encuesta a los opositores y tribunales para "poner en marcha medidas que permitan mejorar la siguiente convocatoria" dentro de sus posibilidades y competencias. Sin embargo, Ignacio indica que no ha recibido ese cuestionario por ahora.

Tras pasar por distintas fases, el joven se plantea presentarse de nuevo a la prueba en dos años. "Al principio pensé en mandar todo a tomar por saco y dedicarme a otra cosa porque estos días han sido duros, pero creo que el año que viene igual intento trabajar en la concertada o en la privada para ganar experiencia y, dentro de dos años, me volveré a presentar", sostiene.

Aunque los Celma son conscientes de que el caso de Ignacio no es único -"Por lo que nos han dicho, ha sido algo demencial y se han quedado muchas plazas sin cubrir", apunta Antonio-, el aspirante está "hundido". Porque, como dice el refranero español, 'mal de muchos, consuelo de tontos'.

