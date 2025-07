Los efectos de la tormenta en Azuara y Almonacid un mes después: “Hemos pasado de luchar contra el barro a luchar con las subvenciones"

Pedro Gil vive en Azuara y cuando durante la tormenta de la noche del 13 de junio vio como el agua del río desbordado inundaba por completo la primera planta de su casa hasta llegar a una altura de 1,65 metros. “Ahora vivo en la planta de arriba, pero he perdido todos los electrodomésticos. Para comer tengo que ir a casa de familiares o a algún bar”, cuenta Pedro. Él calcula que arreglar todo podría costar en torno a 80.000 o 90.000 euros.

Un mes después de las tormentas que afectaron a los municipios de Azuara, Letux o Almonacid, entre otras zonas del Campo de Belchite, y tras la reciente Dana que ha afectado a otras zonas de la comunidad autónoma, especialmente Tarazona, los vecinos que hace un mes vieron cómo se inundaban sus pueblos aseguran que la situación “sigue siendo muy complicada” y que las gestiones avanzan “muy lento”.

Su situación, la de Pedro, dentro de lo que cabe, no es la peor porque puede dormir y habitar en una de las plantas de su casa, pero no ha sido el caso de muchos de los vecinos del pueblo. “Hay gente que ha tenido que irse a casas de familiares, otros han alquilado otra vivienda. Hay casas que hay que derruir”, explica el azuarino.

La importancia de los voluntarios

Algo parecido vivió Isabel Eced, que vio como su vivienda en Almonacid quedaba también inundada por completo. “Estaba todo lleno de barro. Parecía una auténtica revolución. La nevera estaba flotando, el agua por encima del horno, en algunos sitios me llegaba hasta la rodilla”, relata Isabel. Para ella, lo más importante fue la solidaridad que hubo, tanto por parte de los propios vecinos del pueblo como por parte de voluntarios que vinieron de otros sitios. “Había hasta amigas de la infancia que hacía mucho tiempo que no veía y que vivían en otras comunidades autónomas ayudando”, destaca la vecina.

Tras haber pasado un mes desde las tormentas, la situación ha mejorado, pero sigue siendo muy complicada. “El paisaje es desolador porque está toda la porquería que no se quitó desde el principio. Afortunadamente, el tiempo nos ha ayudado, con los calores se ha secado todo. Ahora miramos al cielo cada vez que hay una nube”, describe Pedro. En Azuara, a las varias semanas de la primera inundación del río Aguasvivas, sufrieron una segunda barrancada y el agua volvió a entrar en las casas y algunas de las cosas que se habían rehecho o recuperado se perdieron. Pedro afirma que en la actualidad se vive con “resignación” y se siente que está todo “paralizado”. “Estamos en una especie de montaña rusa. Mucho sube y baja, pero ahora estamos en una recta plana. Estamos desolados”, detalla.

Los vecinos han sido y son los que más están haciendo para mejorar su situación. Por ejemplo, están poniendo en marcha una asociación de afectados por la riada. Pedro concreta que la asociación tiene “el fin de ayudar a todo el mundo afectado y a la institución porque el ayuntamiento es pequeño y no puede por sus propios medios”.

En ambos pueblos se llevan a cabo avances, pero parecen insuficientes. Nieves García, también de Almonacid, relata que “sigue sin haber agua potable” y que “el acceso al pueblo por carretera sigue cortado”. Esto hace que se tenga que llegar por caminos rurales. “Los caminos no están preparados para ciertos coches y si te cruzas con otro o con un tractor, es difícil pasar”, afirma Nieves. Sin embargo, tiene la sensación que se le está dando mucha prioridad al acceso. “Se está haciendo mucho para que vuelva a ser transitable. Hay una empresa trabajando todos los días”, explica.

Siguen los trabajos de desatasco

En Azuara, Pedro ve que “hay máquinas de desatasco porque los desagües están todavía embarrados, también, se ha empezado a rescatar algún coche del río que estaba todavía enterrado”. Sin embargo, el afectado se queja por la situación de la electricidad, ya que todavía funcionan con generadores de luz. “Todavía no se ha solucionado nada por parte de Endesa”, exclama.

Otro grave problema al que se enfrentan las zonas afectadas, es que la situación de los ríos es la misma. Por tanto, el río, si hay precipitaciones, puede volver a crecer e inundar las casas. “A nivel de la CHE no vemos aquí ningún movimiento, estoy convencido de que este verano va a volver a entrar el agua si no reparan nada. Ahora por lo menos no tengo nada que perder. Volverá a entrar y volveremos a quitar lodo y barro, esperaremos a que se nos vaya la humedad y ya está porque perder no puedo perder nada”, cuenta el vecino.

La lenta burocracia

Lo peor, para todos ellos, es ahora llevar a cabo toda la burocracia, el papeleo y el depender de seguros, informes, etcétera. “Se están realizando los informes, se cerrarán en breves. De remuneraciones y compensaciones no sabemos nada”, dice Pedro. Isabel coincide: “Hemos pasado de luchar contra el barro a luchar con las subvenciones”. Con ellas, afirman que solo se recuperará una milésima parte de lo que se ha perdido tanto por la cantidad como por el valor sentimental. Además, Isabel también destaca que “los trámites son muy complicados y según qué personas pueden armarse mucho lío haciéndolos”.

Desperfectos todavía visibles en Azuara un mes después. / S. E.

Nieves muestra preocupación e intriga por qué puede pasar en estos pueblos a pesar de que suene la alarma. “Hemos visto este fin de semana que se avisaba del peligro de la Dana, pero en estos pueblos donde muchas veces no hay cobertura, la televisión no funciona, no hay electricidad y si hay tormentas todo se empeora, no sé si el aviso funcionaría”, dice la vecina. Al final, lo que les queda son los propios vecinos de los pueblos afectados. Fueron los vecinos de Azuara los que avisaron a los de Almonacid y entre todos ellos se han ayudado para mejorar la situación en la medida de lo posible.

