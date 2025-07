Mejoras en la conciliación: Aragón aprueba un paquete de medidas con más permisos y flexibilidad horaria

El Gobierno de Aragón ha acordado hoy con todas las organizaciones sindicales una nueva orden sobre las condiciones de trabajo del personal funcionario docente no universitario. La mesa sectorial de Educación ha dado el visto bueno por unanimidad a la nueva normativa, que supone mejoras para el profesorado y que actualiza los permisos y licencias, cuya última regulación databa del año 2019.

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte ha acordado así un paquete de medidas que mejoran las condiciones de trabajo del personal docente en cuanto a permisos y licencias, así como otras medidas en favor de la conciliación.

Con respecto a licencias y permisos, se ha actualizado la norma a los nuevos permisos dados ya por otras administraciones públicas y se introducen más novedades. El avance más importante se produce en el permiso por asuntos particulares. El personal docente pasará a tener dos días más de asuntos particulares, que se suman a los dos que ya disfrutaban por curso escolar desde 2018.

Para que su efecto no sea negativo en los centros educativos, el disfrute de estos días se escalará a lo largo de los trimestres. Según el acuerdo alcanzado hoy, se podrá disfrutar de uno hasta el 31 de diciembre, de otro hasta el 31 de marzo y de dos hasta final de cada curso escolar, perdiendo el derecho al mismo en el supuesto de no haberlos disfrutado en dichos plazos. No obstante, ante causa justificada y debidamente motivada, se podrá solicitar el disfrute de dos o más días seguidos fuera de los periodos establecidos.

Entre otras novedades, se contempla, por ejemplo, la asistencia a la valoración de la dependencia a personas mayores y la asistencia a las sesiones preparatorias de la donación de órganos como causas justificadas de ausencia del puesto de trabajo.

Además, se flexibilizan los requisitos para que el personal interino pueda acogerse a reducción de jornada. A partir de ahora, podrán solicitar estos permisos con una jornada del 80% o superior, cuando antes era requisito tener nombramiento a jornada completa.

En el caso de guarda legal de menor de doce años, persona mayor, discapacidad superior al 33%, cónyuge o familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, tendrán derecho a una reducción de hasta la mitad de jornada con disminución proporcional del salario.

Y en el caso de nacimiento de hijos o menores a cargo prematuros, que deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, podrán reducirse la jornada hasta un máximo de dos horas, con la correspondiente merma retributiva.

En general, se mejoran las condiciones para poder disfrutar de permisos sin retribución por un periodo de hasta tres meses y se mejoran las opciones para que las funcionarias víctimas de violencia de género puedan disponer de permisos en función de lo que puedan determinar tanto los servicios sociales de atención o de salud según proceda.

Por ejemplo, para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral, también tendrán derecho a la reducción a partir de un tercio y hasta un medio de la jornada, con disminución proporcional de las retribuciones.

Por otra parte, y siguiendo con su política de apoyo a los equipos directivos, el Departamento de Educación ha llevado a la mesa de negociación una medida que refuerza el respaldo a estos. Contempla la concesión de un jefe de estudios adjunto más a aquellos centros que superen los 1.500 alumnos y tengan más de 60 clases de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.