Alegría y Azcón, un duelo por Aragón, una distancia sideral

Era la primera vez, pero ni la excusa del primer encuentro ha servido para bajar el balón al suelo y protagonizar una reunión cordial que abordara con calma un asunto vital para Aragón como es la reforma de la financiación autonómica. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, y la líder del PSOE en la comunidad y ministra portavoz del Gobierno de Sánchez, Pilar Alegría, han estado reunidos durante casi una hora en el que ha sido su primer encuentro institucional desde que la política de La Zaida es líder del PSOE aragonés, pero la cita no ha servido para acercar posturas. Las críticas cruzadas, los descalificativos, la guerra de cifras y las acusaciones mutuas de mentir o faltar a la verdad han marcado un encuentro que define también el tono que han elegido los dos grandes partidos para lo que resta de legislatura en Aragón.

Pilar Alegría ha llegado puntual al Pignatelli, inaugurando la ronda de contactos convocada por el presidente aragonés hace apenas 24 horas, tras conocerse el pacto del Gobierno central con la Generalitat de Cataluña sobre financiación por el que la Agencia Tributaria catalana podría acabar recaudando todos sus impuestos.

"Con 24 horas me ha dado tiempo a llegar a esta reunión y no tengo Falcon, y he venido en transporte público", ha empezado tirando el primer dardo Alegría, que ha aprovechado la rueda de prensa posterior a la reunión con Azcón para denunciar sus ausencias de Aragón en momentos "graves", como en los últimos episodios de tormentas que han afectado a distintas comarcas en la comunidad autónoma.

"Quiero agradecerle que esta reunión se haya celebrado en Aragón, porque me veía yendo a Baleares, o entre concierto y concierto en Galicia", ha continuado, con una crítica abierta a los viajes del presidente Azcón que el PSOE pretendía que motivara un pleno monográfico en las Cortes de Aragón, algo que no ha sido posible por la oposición del propio PP y de Vox y el PAR, además de la abstención de Teruel Existe en la Junta de Portavoces celebrada este miércoles.

Un apretón de manos, dos besos, y hasta ahí la cordialidad de un encuentro marcado por la tensión, del que ambos dirigentes coinciden en que ha sido "decepcionante" y en el que el único consenso a la vista es la dificultad de llegar a cualquier acuerdo con los mimbres actuales. Ni siquiera los ejemplares del Estatuto de Autonomía y la Constitución Española sobre la mesa del despacho del presidente han animado el acuerdo.

Alegría ha reconocido que le produce "hartazgo" el "'antisanchismo' de Feijóo, que se convierte en el 'antiAlegría' de Azcón en Aragón". Ha reclamado una propuesta "seria" del Gobierno del PP, sin explicar que el presidente aragonés le había puesto sobre la mesa un documento con el membrete de su propio partido, en la era de Javier Lambán, hace apenas un año, que rechazaba una financiación "singular para Cataluña fuera del régimen general".

Pilar Alegría, en la sala de Columnas del Pignatelli. / JOSEMA MOLINA

La trampa estaba ahí. El presidente aragonés no ha desaprovechado esta primera reunión con la cara visible del Gobierno de Sánchez, el centro de todas sus críticas. Ya lo intentó hace tan solo unos meses, en febrero, también con el debate de la financiación de fondo, pidiendo una reunión a los máximos dirigentes de los partidos con representación en el Parlamento aragonés. Entonces, el PSOE lo solucionó enviando a su portavoz parlamentaria, Mayte Pérez, y ciñendo el debate al ámbito parlamentario.

Hoy, Alegría, presente en Zaragoza para un acto del Ministerio de Ciencia junto a la ministra Morant en la Universidad de Zaragoza, no ha rehuido el encuentro. Se arriesgaba a nuevas críticas por su ausencia de Aragón estando solo a unos pasos del Pignatelli. Pero el resultado ha sido el mismo. Una distancia sideral. Y la denuncia de Azcón de que Alegría no defiende los intereses de Aragón, sino que es la "guardaespaldas de Sánchez" que solo "lee el argumentario de Moncloa".

Así, la reunión acabó como empezó. Con Alegría defendiendo que el pacto con Cataluña es "extrapolable" al resto de comunidades, que defenderá que en ningún caso Aragón sea "menos que nadie" y que todo pasa por que todos ganen. Y con Azcón denunciando sus "mentiras" y que a Aragón solo le dejarán "las sobras". Lo que está claro es que hay margen para acercar posturas, porque no pueden estar más alejadas.