El apoyo de los profesores en las aulas de Aragón: "Los docentes también somos personas y no todos conectamos igual con todos los alumnos"

Aragón es la segunda comunidad en la que los profesores más se entregan a sus alumnos, en concreto en el área de Matemáticas. Así se desprende del informe que publicó el pasado mes de junio el centro de análisis Funcas, que tomó como base el último informe PISA (realizado en 2022 y publicado en 2023). Hector Almazán, profesor de esta materia en el IES Medina Albaida de Zaragoza, sostiene que «poder dar una atención al alumnado y controlar su trabajo es algo básico». Pero subraya que, para ello, es necesario que los docentes cuenten con ciertas condiciones como «que las ratios no sean tan elevadas». «Ahora mismo las máximas son de 27 alumnos. Es excesivamente alto», remarca.

Y esta no es la única condición básica. Almazán explica que los grupos son difíciles de «controlar y prever». «Se presupone que, cuanto más mayores, más aplicados, pero no es siempre así», dice. También tiene un gran peso la prediposición del alumnado. Es decir, si les interesa más o menos la materia. «En los departamentos de Matemáticas tenemos muy claro que es mejor un 3º o 4º de ESO que un 1º de Bachillerato de Ciencias Sociales por las ganas de aprender del alumnado», apunta.

A ello añade el clima del aula, que según cómo sea puede llegar a generar desafección en el profesorado. «El profesor tiene que tener la percepción de que el trabajo se puede hacer. No te pueden mandar a una guerra porque esto no es una guerra», señala.

Almazán menciona también los recursos materiales, imprescindibles para evitar irrupciones en el aula, o la reducción de la burocracia. «Por ejemplo, te obligan a hacer un seguimiento del alumnado que tiene materia pendiente de cursos anteriores, pero ese trabajo, que es fundamental, no aparece reconocido en ningún sitio. No hay horario para hacerlo», sostiene. Tampoco lo tienen para hacer control personal de los estudiantes que no son de su tutoría, lo que les dificulta «estar al tanto de cómo están».

«Si se consigue enganchar emocionalmente con el alumno los resultados mejoran: esto es así. Pero los docentes también somos personas y no todos conectamos igual con cada estudiante, depende de la personalidad», señala Almazán. El profesor reivindica la importancia de contar con tiempo para trabajar estos puntos y lograr mayor conexión con los adolescentes.